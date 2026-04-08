Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

Tomáš Plecháč
  9:59
Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit bude na pokrytí hlavní sjezdovky půlmetrovou vrstvou, v prosinci sníh rolbaři jen rozhrnou.

V Mladých Bukách lyžařská sezona začala až po Vánocích. Vyrobit sníh a otevřít sjezdovky dříve teplé počasí nedovolilo. Skiareál už nechce, aby se podobný skluz opakoval. Vsadil proto na patentovaný finský systém uchovávání sněhu.

„Letos jsme sezonu zahájili těsně po Vánocích, loni až kolem 30. prosince, protože nebyl sníh ani mráz. Počasí je v posledních sezonách velmi nestálé, nedá se spolehnout na to, že v prosinci bude sníh. Rozhodli jsme se tomu jít trochu naproti, abychom sezoně dali nějakou předvídatelnost,“ vysvětluje jednatel Areálu Mladé Buky Jakub Furička, který se s technologií poprvé seznámil na veletrhu v rakouském Innsbrucku.

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)
29 fotografií

V zimě zasněžovači vyráběli technický sníh do zásoby. Na vrcholu centrální sjezdovky tak vznikla hromada o objemu přibližně dvanáct tisíc metrů krychlových. Je sto metrů dlouhá a 40 metrů široká, v nejvyšším bodě má dvanáct metrů.

„Na tomto místě jsme vyráběli mnohem víc sněhu, než bylo potřeba na sezonu, po jejím skončení jsme ještě přihrnuli okolní sníh. V horních dvou stech metrech sjezdovky byla vrstva sněhu čtyřmetrová,“ poznamenává jednatel.

Lyžařská sezona v Mladých Bukách skončila v polovině března. Pracovníci areálu poté sněhovou kupu zakryli speciální plachtou. Tvoří ji soustava desek z tvrzeného polystyrenu silných pět centimetrů ve fólii. Jednotlivé bloky se spojují suchými zipy, váží stovky kilogramů.

Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

Přes hromadu jsou natažena lana, přivázaná k dřevěným trámům, které slouží jako závaží. Po stranách hromadu sněhu zajišťuje geotextilie, zabraňuje přizvedávání desek při postupném odtávání sněhu.

Od nuly do pěti stupňů

Technologii za tři miliony korun skiareál pořídil ve Finsku, kde ji vyvíjejí už víc než 20 let. Uplatnění tam má hlavně v běžkařských areálech, některé tímto způsobem uchovávají až 300 tisíc kubických metrů sněhu. Pod plachtou sice odtává, ale velmi pomalu. Úbytek se pohybuje mezi 20 a 30 procenty.

Teplota ve „sněhové lednici“ kolísá od 0,5 do zhruba pěti stupňů Celsia. „V prosinci budeme mít dostatek sněhu na zahájení sezony, aniž bychom museli zasněžovat. Mělo by nám to stačit na pokrytí centrální sjezdovky půlmetrovou vrstvou sněhu,“ naznačuje Jakub Furička. Čtyřicet metrů široká hlavní sjezdovka měří 600 metrů.

Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu

Start sezony krkonošské středisko plánuje na polovinu prosince. „Bude to záviset na vývoji počasí. Když uvidíme, že má celý prosinec propršet, budeme konzervativní a necháme si zásobu sněhu až na vánoční svátky,“ připomíná jednatel.

Je pravděpodobné, že spodní vrstvu rolbaři v zimě nevyužijí a ta přečká do další sezony. „Ve Finsku mají v hromadách sníh, který je starý třeba i deset let,“ dodává jednatel.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Mladobucký areál současně s pořízením této technologie modernizoval systém zasněžování tak, aby vytěžil maximum ve dnech, kdy mrzne. Investoval do nových rozvodů, šachet i výkonnějších sněžných děl, rekonstrukcí prošla také čerpací stanice.

Ve středisku s celkovou délkou sjezdovek dva kilometry je patnáct sněžných kanonů a tyčí. Podle Jakuba Furičky areály, které mají ambici udržet lyžování v dalších deseti patnácti letech, budou muset být kreativnější než dosud: „Konvenční zasněžování dost možná nebude jedinou technologií v lyžařských střediscích.“

Jedno z opatření, tvrdí šéf asociace

Tisíce kubíků sněhu v hluboké jámě uchovává také biatlonový areál v Novém Městě na Moravě a kromě Mladých Buků deponuje hromadu sněhu pod speciální geotextilií také skiareál Monínec na Příbramsku.

Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus

Ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot přesto neočekává, že by se z toho stal trend. I z toho důvodu, že značná část areálů se nachází v národních parcích nebo v chráněných krajinných oblastech, kde by tato metoda mohla narazit na ochranu přírody.

„Areály, které tyto technologie mají, mohou sezonu zahájit velmi brzo a chytit tak listopadovou nebo prosincovou vlnu, kdy jsou lidé z lyžování nadšení. Vnímám to jako určité doplnění baterie opatření, ale základem pořád zůstává kvalitní technické zasněžování s dostatečným výkonem a ideálně s pořádnou akumulační nádrží. To je podle mě daleko důležitější,“ domnívá se Libor Knot.

Nejčtenější

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena...

V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř...

7. dubna 2026  16:43

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

6. dubna 2026

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

