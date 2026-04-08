Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Mladých Bukách lyžařská sezona začala až po Vánocích. Vyrobit sníh a otevřít sjezdovky dříve teplé počasí nedovolilo. Skiareál už nechce, aby se podobný skluz opakoval. Vsadil proto na patentovaný finský systém uchovávání sněhu.
„Letos jsme sezonu zahájili těsně po Vánocích, loni až kolem 30. prosince, protože nebyl sníh ani mráz. Počasí je v posledních sezonách velmi nestálé, nedá se spolehnout na to, že v prosinci bude sníh. Rozhodli jsme se tomu jít trochu naproti, abychom sezoně dali nějakou předvídatelnost,“ vysvětluje jednatel Areálu Mladé Buky Jakub Furička, který se s technologií poprvé seznámil na veletrhu v rakouském Innsbrucku.
V zimě zasněžovači vyráběli technický sníh do zásoby. Na vrcholu centrální sjezdovky tak vznikla hromada o objemu přibližně dvanáct tisíc metrů krychlových. Je sto metrů dlouhá a 40 metrů široká, v nejvyšším bodě má dvanáct metrů.
„Na tomto místě jsme vyráběli mnohem víc sněhu, než bylo potřeba na sezonu, po jejím skončení jsme ještě přihrnuli okolní sníh. V horních dvou stech metrech sjezdovky byla vrstva sněhu čtyřmetrová,“ poznamenává jednatel.
Lyžařská sezona v Mladých Bukách skončila v polovině března. Pracovníci areálu poté sněhovou kupu zakryli speciální plachtou. Tvoří ji soustava desek z tvrzeného polystyrenu silných pět centimetrů ve fólii. Jednotlivé bloky se spojují suchými zipy, váží stovky kilogramů.
Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle
Přes hromadu jsou natažena lana, přivázaná k dřevěným trámům, které slouží jako závaží. Po stranách hromadu sněhu zajišťuje geotextilie, zabraňuje přizvedávání desek při postupném odtávání sněhu.
Od nuly do pěti stupňů
Technologii za tři miliony korun skiareál pořídil ve Finsku, kde ji vyvíjejí už víc než 20 let. Uplatnění tam má hlavně v běžkařských areálech, některé tímto způsobem uchovávají až 300 tisíc kubických metrů sněhu. Pod plachtou sice odtává, ale velmi pomalu. Úbytek se pohybuje mezi 20 a 30 procenty.
Teplota ve „sněhové lednici“ kolísá od 0,5 do zhruba pěti stupňů Celsia. „V prosinci budeme mít dostatek sněhu na zahájení sezony, aniž bychom museli zasněžovat. Mělo by nám to stačit na pokrytí centrální sjezdovky půlmetrovou vrstvou sněhu,“ naznačuje Jakub Furička. Čtyřicet metrů široká hlavní sjezdovka měří 600 metrů.
Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu
Start sezony krkonošské středisko plánuje na polovinu prosince. „Bude to záviset na vývoji počasí. Když uvidíme, že má celý prosinec propršet, budeme konzervativní a necháme si zásobu sněhu až na vánoční svátky,“ připomíná jednatel.
Je pravděpodobné, že spodní vrstvu rolbaři v zimě nevyužijí a ta přečká do další sezony. „Ve Finsku mají v hromadách sníh, který je starý třeba i deset let,“ dodává jednatel.
Mladobucký areál současně s pořízením této technologie modernizoval systém zasněžování tak, aby vytěžil maximum ve dnech, kdy mrzne. Investoval do nových rozvodů, šachet i výkonnějších sněžných děl, rekonstrukcí prošla také čerpací stanice.
Ve středisku s celkovou délkou sjezdovek dva kilometry je patnáct sněžných kanonů a tyčí. Podle Jakuba Furičky areály, které mají ambici udržet lyžování v dalších deseti patnácti letech, budou muset být kreativnější než dosud: „Konvenční zasněžování dost možná nebude jedinou technologií v lyžařských střediscích.“
Jedno z opatření, tvrdí šéf asociace
Tisíce kubíků sněhu v hluboké jámě uchovává také biatlonový areál v Novém Městě na Moravě a kromě Mladých Buků deponuje hromadu sněhu pod speciální geotextilií také skiareál Monínec na Příbramsku.
Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus
Ředitel Asociace horských středisek České republiky Libor Knot přesto neočekává, že by se z toho stal trend. I z toho důvodu, že značná část areálů se nachází v národních parcích nebo v chráněných krajinných oblastech, kde by tato metoda mohla narazit na ochranu přírody.
„Areály, které tyto technologie mají, mohou sezonu zahájit velmi brzo a chytit tak listopadovou nebo prosincovou vlnu, kdy jsou lidé z lyžování nadšení. Vnímám to jako určité doplnění baterie opatření, ale základem pořád zůstává kvalitní technické zasněžování s dostatečným výkonem a ideálně s pořádnou akumulační nádrží. To je podle mě daleko důležitější,“ domnívá se Libor Knot.