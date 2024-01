Domov pro duševně nemocné v Miletíně narazil. Petice se 600 podpisy je proti

Odpůrci argumentují bezpečnostním rizikem, město s necelou tisícovkou obyvatel podle nich také přijde o jednu z mála lokalit vhodnou pro stavbu rodinných domů.

Vedení obce to označuje za lež a manipulaci. Zařízení bude součástí domova pro seniory ve Dvoře Králové nad Labem. Vyrůst má na parcelách Státního pozemkového úřadu v severní části Miletína nad textilní továrnou Miltex.

Radnice zde zároveň plánuje výstavbu bytových domů, na které chce získat dotace. S oběma záměry počítá nedávno schválený územní plán. V současnosti je hotová studie domova se zvláštním režimem. Miletínští zastupitelé záměr na podzimní schůzi těsnou většinou schválili.

Projekt je na začátku

Kraj připravuje projekt několik let, první koncepce vznikla už v roce 2018. „Prověřováno bylo několik lokalit nejen v Miletíně. Byl vybrán jako nejlepší kvůli návaznosti na nedaleký krajský domov pro seniory ve Dvoře Králové,“ uvádí mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Podle něj je záměr na samém počátku.

Domov v Miletíně 30 míst je navržená kapacita domova pro pacienty s duševním onemocněním. 598 lidí včetně pěti zastupitelů podepsalo petici proti záměru stavby domova.

včetně pěti zastupitelů podepsalo petici proti záměru stavby domova. 5 let už je stará první koncepce tohoto projektu, o který usiluje kraj.

„Po změně územního plánu zahajujeme další kroky k převodu pozemku do majetku kraje. Předpokládáme vyhlášení architektonické soutěže, která by upřesnila náklady na stavbu,“ dodává.

Klienty domova budou lidé se stařeckou demencí, po úrazech mozku, cévních mozkových příhodách a také lidé s duševním onemocněním. Navržená kapacita je 30 míst. Takto specializované zařízení v síti krajských sociálních služeb dosud chybí.

Podle miletínského starosty Miroslava Noska (nestraník) do městečka s necelou tisícovkou obyvatel přinese mimo jiné práci. „Díky tomuto projektu v Miletíně vznikne třicet pracovních míst. Do domova mohou být přednostně umisťováni obyvatelé z města a okolí,“ říká.

Petice chce projekt zastavit

Petici, pod níž figurují jména pěti zastupitelů, podepsalo 598 lidí. V Miletíně jich má trvalé bydliště 335. Petici podpořilo i 41 obyvatel ze sousední Rohoznice. Autoři volají po zastavení příprav projektu. Domov podle nich představuje bezpečnostní riziko, dojde ke ztrátě klíčových pozemků i k narušení naučné stezky K. J. Erbena, která vede kolem.

„Znamenalo by to vysoce necitlivý zásah do prostředí na okraji našeho krásného města, kde převládá rodinné a bytové bydlení,“ píše se v petici.

Obavy vyvolává cílová skupina, pro kterou budou služby určené.

„Považujeme za problematické umístění osob s duševními poruchami závažných diagnóz do oblasti rodinných domů. Je nezbytné umisťovat zařízení tohoto typu do měst, která jsou pro takový provoz vhodná a lépe připravená svou infrastrukturou, dostupnými zdravotnickými zařízeními, městskou policií a dalšími službami.“

„Petice šíří strach a zlo“

Starosta Miroslav Nosek s tím zásadně nesouhlasí. Podle něj petice záměrně vyvolává strach. „Petice šíří strach a zlo, proti kterému se musí bojovat. Je mi z toho opravdu smutno. Domov se zvláštním režimem, který má být pobočkou dvorského domova seniorů, rozhodně pro obec nepředstavuje bezpečnostní riziko. Nebude to žádná léčebna alkoholiků, narkomanů ani psychopatů, jak se tady někdo snaží tvrdit,“ zdůrazňuje starosta. Není proto podle něj důvod, aby Miletín zakládal městskou policii.

Odpůrci projektu také tvrdí, že město přijde o jednu z mála lokalit, která je vhodná pro stavbu rodinných domů.

„V případě realizace domova se zvláštním režimem v této lokalitě bude možná výstavba rodinných domů pouze v oblasti bývalého rybníku Voštipec, která není úplně vhodná a zároveň je spojena s nutností výkupu soukromých pozemků. Možnost rozvoje Miletína v oblasti výstavby rodinných domů je zcela ohrožena a paralyzována,“ uvádí v otevřeném dopise zastupitel a člen petičního výboru Tomáš Kožíšek (nestraník).

Pozemky nad Miltexem považuje za nejlukrativnější v celém Miletíně, které navíc město může získat od Státního pozemkového úřadu směnou za jiné obdobné parcely.

„Většina ostatních pozemků vhodná pro výstavbu je v soukromých rukách a město je musí vykoupit a pak zasíťovat. Kdybychom měli k dispozici deset takových lokalit, kde se dá stavět, tak asi není problém vyčlenit jednu z nich pro domov se zvláštním režimem. Myslím si, že je potřeba tato zařízení stavět, ale na tomto místě je to nesmyslné,“ dodává zastupitel. Podle něj petici kromě místních podepsala i řada mladých lidí, kteří uvažují o bydlení v Miletíně, ale i řada chalupářů a těch, kteří ve městě žijí nebo staví domy, ale nemají tam trvalé bydliště.

Prostor pro výstavbu zůstane

S tím, že oblast bývalého rybníka není pro výstavbu kvůli podmáčenému podloží vhodná, souhlasí také vedení obce. Podle radnice je v Miletíně dostatek rozvojových ploch. I v případě realizace krajského zařízení nad Miltexem zůstane prostor pro stavbu rodinných a bytových domů.

„Domov se zvláštním režimem zabere šedesát procent plochy pozemku, na zbylých čtyřiceti procentech budou moci vzniknout bytové domy,“ poznamenává Miroslav Nosek. S výstavbou rodinných domů počítá územní plán také v sousední lokalitě nad ulicí Lhotova, kde se nacházejí městské a soukromé pozemky, které by ovšem radnice musela vykoupit.