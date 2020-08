Kupujme vlastní kvalitní zboží, vyděláme na tom všichni, říká šéf textilky

Jako na houpačce. Tak vypadá byznysový svět podle šéfa jedné z největších českých textilek Otakara Petráčka. Mileta zažívá už třetí krizi za posledních 15 let. Nejprve přišla ta ekonomická, v roce 2012 zcela vyhořela její hlavní továrna v Hořicích a nyní všechny trhy, kde firma působí, bojují s novým koronavirem.

„Asi jsme na to více zvyklí. Možná, že jsme na tuto situaci byli lépe mentálně připraveni než ti, kteří to zažívají poprvé,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Otakar Petráček.

Jak se v tuto chvíli daří Miletě?

Miletě se nedaří ani skvěle, ani špatně. Naším specifikem je, že jsme provázaní se světovým obchodem. Dodáváme od Japonska po jižní Ameriku a pochopitelně jsme citliví na jakékoliv změny na světových trzích.

Pomáhá vám tento široký rozptyl? Vyrovnává se tím ta vlna?

Nemůže se vyrovnávat, protože já neznám na světě jediný trh, který by oproti minulému roku rostl. Dnes klesají všechny. Já vždy říkám, že Bůh nás má asi rád, protože když se děje něco špatného, tak nám pomůže. Velmi dobře se nám daří v Africe, která byla zasažena také, ale přece jen ne tolik. Děláme tam asi 20 procent našeho byznysu. S řadou produktů se nám daří i v České republice, ale my v Čechách děláme výrazně méně než 10 procent svého obratu. Tyto dva pilíře si stojí dobře, český trh dokonce lépe, než jsme zvyklí, ale to nám nikdy nenahradí propad třeba ve Francii nebo ve Velké Británii.

Přisuzujete růst na českém trhu tomu, že čeští zákazníci více spoléhají na tuzemské zboží?

To si bohužel nemyslím, ale přál bych si to. Je to čistě o obchodním modelu. Daří se nám více spolupracovat s maloobchodními řetězci, které, v současné době více sahají po českém zboží. Uvidíme, jestli jim to vydrží delší dobu. Velmi bych si to přál.

Sahají po něm hlavně kvůli potížím v zahraničním obchodu?

Ano. Bojím se, že velmi rychle zapomeneme na to, co se tu dělo a nepoužijeme to jako zkušenost a výzvu do budoucna.

Pokud by však i západní Evropa sahala více po domácím zboží, netratili byste na tom i vy?

To si nemyslím. Naopak, pokud by západní Evropa přestala nesmyslně konzumovat množství levného zboží, ať už jde o módní zboží, hračky, super levnou elektroniku či boty, a místo třech párů levných tenisek by si člověk koupil jedny kvalitní, nebo jednu kvalitní košili, tak by nám to všem výrazně pomohlo.

Jak velký propad nyní evidujete?

V červenci si stojíme velmi dobře, dokonce jsme prodali více než vloni. Na druhou stranu v hlavním segmentu, kde děláme vysoce módní materiály na zejména pánské košile, tam máme 40procentní pokles.

Košiloviny u vás stále tvoří asi 70 procent objemu?

Ano, někde okolo dvou třetin.

Čím to, že se materiál na košile v prvním pololetí méně prodával?

Je to dané útlumem spotřeby. Byly zavřené maloobchody a odběratelům chybí tržby. Děláme velký obchod s Asií, takže nejdříve nám přestaly odcházet dodávky do Asie a zbytek světa žil. Dnes se Asie částečně oživila jako první, ale třeba do Spojených států dodáváme 30 procent toho, na co jsme byli zvyklí. Všechno je to svázané dohromady. V řadě zemí hodně narostla nezaměstnanost, obchody byly týdny až měsíce zavřené, to se pochopitelně na maloobchodních tržbách nepotravinářského zboží musí projevit.

Koronavirus přišel do Česka v březnu. Kdy se jeho dopady na Miletu projevily ?

U nás to začalo pochopitelně s příchodem koronaviru do Asie. My jsme citliví na jakýkoliv trh, takže ve chvíli, kdy začínala zavírat Čína a pak další asijské země, se nám to promítlo do byznysu. Jednak vypadli čínští zákazníci, což není taková tragédie, ale zároveň vypadly výrobní kapacity Evropy i Spojených států v Asii. Takže my jsme přestali dodávat americkým klientům, protože dodávky měly jít do Indonésie, Vietnamu nebo Číny.

Pohled do výroby textilky Mileta v Hořicích.

Jak jste na situaci zareagovali?

Měli jsme například hotové materiály a vývoj na obličejové roušky. To je něco, co jsme mohli udělat sortimentně. Pokud směřujete k nějakým úsporám, ty jsme víceméně realizovali už v minulém roce. Naopak jsme v posledních měsících nikoho nepropouštěli, protože věříme tomu, že byznys bude dál pokračovat a my potřebujeme kompetentní pracovníky. Tímto směrem jsme nešli.

Z jakého důvodu jste vloni hledali úspory?

Dělali jsme si takové pravidelné domácí úkoly, které občas děláme. Podívali jsme se na efektivnost ve firmě, dokončili jsme investice a s tím spojené další aktivace rezerv. Nákladovou stránku firmy jsme tedy snížili už vloni.

Do čeho jste investovali?

V posledních letech jsme investovali do dalších kompetencí. Rozšiřovali jsme si kompetence na to, co neumíme tak dobře. Zaměřujeme se i na ekologii, protože téma zeleného textilu je pro nás velmi důležité. Snažíme se snižovat spotřebu elektřiny, vody či barviv.

Jaký byl zájem o textil na výrobu roušek? O jaký objem šlo?

My jsme první dny dodávali zejména v České republice. Všichni víme, jaký byl fatální nedostatek roušek. Měli jsme vyvinuté antibakteriální a vlastně i antivirové úpravy a dodávali jsme to zejména konfekcionářům, protože my sami roušky nešijeme, děláme tkaniny. Takže jsme to dodávali dalším lidem, kteří z toho šili roušky. Dá se říci, že během dalších týdnů a měsíců jsme dodávkově pokrývali od nejzasaženějších míst v Severní Americe, přes Lombardii, Benátsko, taková ta velká ohniska. Všude se pracovalo s našimi materiály, na rozdíl od České republiky, kde o to zájem není.

Dodávali jste i do českých galanterií, kde se stály fronty na látky?

Asi první dva týdny jsme tam samozřejmě dodávali, protože fabrika jela dál. Prodávali jsme i po dvou metrech. Řekl bych, že hodně roušek se našilo z našich materiálů, čemuž jsem velmi rád, protože my jsme nedodávali jakýkoliv materiál, ale materiály, které byly minimálně antibakteriální a zároveň pokud možno nezávadné při nošení na obličeji, což se nedá říci o rouškách, které si lidé dělali doma třeba z triček, jak k tomu někteří apelovali v televizi. Snažili jsme se a snažíme se stále dát lidem do ruky materiály, které jim neublíží.

Vysvětlete mi prosím, proč není tričko vhodné na výrobu roušek?

Ve výzkumech ve Spojených státech se teď ukazuje, že pokud používáte před obličejem pletáž, tak je to spíš difuzor, než aby vás to chránilo. To jsme na začátku asi nikdo nevěděli, ale nejspíš to nebyl tak velký problém zjistit. Takže tričko určitě ne, pokud je to pletenina. Musí to být tkanina a musí mít nějaké propustnosti. To podstatné je, že když roušku nosíte několik hodin a dýcháte do ní, časem zvlhne. To je ideální prostředí pro bakterie, které se tam mohou usadit a způsobit vám sekundární infekci. Pokud už tu infekci máte, tak bakterie dokážete velmi dobře distribuovat kolem sebe. Proto je důležité, aby materiál bakterie zabíjel.

Byly obyčejné roušky ku škodě?

To si nemyslím. Rouška splňovala tu první funkci, tedy chránila druhé. My jsme se snažili dodávat materiál pro roušky, které pokud možno chránily i nositele, minimálně proti bakteriálním nákazám.

Předpokládám, že tento materiál jste používali už dříve?

Tyto úpravy používáme dlouhodobě při dodávkách na střední východ. Dodávají se i pro řadu klientů třeba v Německu. Vše jsme tedy měli k dispozici.

Jak pružně jste začali nabízet materiál pro roušky?

Přesně si to nevybavím, ale myslím, že o rouškách se začalo mluvit v pátek a my jsme se během víkendu rozhodli, že je dáme na trh a ve středu už jsme dodávali materiály, které měly i antibakteriální úpravu.

Kdy přišla poptávka ze zahraničí?

V jednotkách dnů. Máme po celém světě asi 40 obchodních zástupců, takže ve chvíli, kdy jsme informace pustili ven, začalo to fungovat. V některých zemích o to zájem nebyl, někde byl zájem samozřejmě velký.

Ředitel textilky Mileta Tomáš Petráček (12.8.2020).

V Česku se roušky šily hlavně podomácku. V zahraničí to bylo organizovanější?

Ano. V řadě zemí západního světa není obvyklé, že mají lidé tolik šicích strojů jako u nás. Tam se tedy dílny rychle přeorientovaly na roušky, ať už to byla Itálie či Velká Británie.

Zachránily vám látky na roušky byznys?

Určitě ne. Ani to nebyl hodnotově zásadní přínos. Prodávali jsme je prakticky bez marží a i tak jsme slyšeli, že bychom je neměli prodávat, ale rozdávat. Ekonomicky nám to nepomohlo, ale měli jsme správný pocit, že dokážeme pomáhat lidem vhodným materiálem, který nebyl k dispozici.

Některé firmy při nouzovém stavu přerušily výrobu. Jak to vypadalo v Miletě?

My jsme zredukovali ze sedmidenního provozu na pětidenní. Částečně už se na ten sedmidenní vracíme.

Očekáváte, že se prodeje vrátí do původních čísel?

Myslím, že ve většině produktů odložená spotřeba a kompenzace předcházejících období nenastane. Přišli jsme minimálně o půl roku byznysu. Odhaduji, že roční obrat nám poklesne okolo 20 procent.