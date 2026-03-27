Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Petr Záleský
  17:07
Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených silnic, ale i plocha, kde by do deseti měsíců měl stát obchod řetězce Kaufland. Zato slibovaný park má zpoždění.

Park byl přitom se vznikem komerčního centra svázán. Město jej plánovalo jako omluvenku za desítky tisíc vybetonovaných metrů čtverečních ploch.

Budoucí komerční objekt roky připomínal jen zhroucený plot kolem staveniště, které těžká mechanizace připravovala už v roce 2017. Investor se musel pustit do díla, protože ač měl v ruce stavební povolení i územní rozhodnutí, hrozilo propadnutí souhlasu se stavbou.

Teď už je lokalita nově oplocená, plocha zválcovaná, vládne tu ruch a na ceduli stojí, že polyfunkční objekt C bude hotov v únoru 2027.

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude Kaufland. (23. března 2026)
U křižovatky Mileta v Hradci Králové vyroste Kaufland. (23. března 2026)
Jeden z nových podchodů pod hradeckou křižovatkou Mileta (23. března 2026)
V okolí hradecké křižovatky Mileta platí kvůli stavbě dopravní omezení. (23. března 2026)
U křižovatky Mileta v Hradci Králové vyroste Kaufland. (23. března 2026)
26 fotografií

O okolní park se náletovými dřevinami postarala sama příroda, ale část letité džungle se sítí prošlapaných cest už je čerstvě zlikvidovaná. Další husté houští aspoň cloní pláň po zdemolované benzince a provoz na druhém silničním okruhu.

Zatímco Kaufland už co nevidět poroste, má slibovaný park zpoždění. Bude muset možná i dva roky počkat.

„Tak nám staví na Moravském (Předměstí) Kaufland. Bohužel nikdo už neřeší, že před výstavbou měl být hotový Park Mileta alespoň v první etapě. Spolu s druhou etapou má sloužit jako taková zelená zeď mezi Miletou a obytnými domy. Bohužel ani na první etapu nejsou peníze,“ informují sociální sítě Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Podle Adama Záruby (Změna), náměstka primátorky pro oblast architektury a urbanismu, je hotové územní rozhodnutí a pro stavbu systému cest nebo veřejného osvětlení je třeba získat stavební povolení.

Město nemá všechny pozemky

Problém je, že město zatím nemá všechny potřebné pozemky. Pro park schází třetina, chybí území, která sousedí se silničním okruhem.

„Narážíme na nepřijatelně vysoké požadavky majitelů, takže jsme museli projekt pozastavit. Požadavky byly vysoké tak, že nákup pozemků zastupitelstvo nemohlo schválit,“ řekl Adam Záruba.

„Když se kvůli výstavbě Kauflandu měnil územní plán, investor údajně městu složil sedm milionů na náhradní výsadbu. Jen aby se ty peníze nehledaly moc dlouho. Času bylo na všechno dost a teď, když se začíná stavět, najednou chybí? Už teď je nám jasné, že první nebude park, jak zněla úmluva, ale obchoďák. Tak snad se to brzo napraví,“ míní muž, který se na výstavbu dívá přímo z okna. Postup má nastudovaný.

Bytový dům ozvláštní věžička. Projekt je ve finále, ale kritika neustala

Náměstek primátorky ubezpečil, že park vznikne do dvou let a že problémem nejsou peníze. Zeleň podle něj musí počkat kvůli projektu stavby bytového domu Durychova. Ten se vrátil k novému projednávání ke stavebnímu úřadu, a protože se počítá s přeložkou horkovodu, budování parku by ztratilo na efektivitě.

„Nemá smysl začít dělat projekt, který se za velmi krátkou dobu zase rozkope. Každopádně předpokládám, že park nebude tak moc složitá stavební akce,“ uvedl Adam Záruba.

Miletu chtějí plně otevřít v květnu

Hradec už měl kvůli parku Mileta velké výdaje v loňském roce. Za pozemek o rozloze 7 120 metrů čtverečních loni zaplatil 33 milionů korun.

„Pozemek je pro město velmi důležitý. Chceme ho koupit proto, aby tam nevznikla třeba ubytovna nebo další supermarket vedle Kauflandu a celé se to tam nevybetonovalo. Stejně jako obyvatelé Benešovky si přejeme, aby to bylo co nejvíc zelené území,“ konstatoval Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

S křižovatkou Mileta je kromě Kauflandu svázaná řada dalších projektů mnoha investorů. Potkávají se tu kampus Mephared, parkovací dům u fakultní nemocnice, komerční centrum, úplně nová poliklinika i místo pro odpočinek.

Přestože široké území se bude dokončovat možná až do konce roku, Mileta od zimy o obrovský kus poskočila. Těsně před dokončením jsou podchody, kanalizace nebo zastávky MHD. Díky novým obrubníkům a a zhutňování povrchu budoucích komunikací už jsou patrné obrysy velké křižovatky, dokončuje se vodovodní přeložka Benešovy třídy, pokládají se kabely pro semafory a už stojí i některé nové sloupy veřejného osvětlení.

Květen coby velmi ambiciózní plán pro otevření celé křižovatky tak stále platí.

Budoucí Kaufland na Moravském Předměstí (červená značka), v sousedství měl současně vyrůst park (modrá značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude...

Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených...

27. března 2026  17:07

Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili

ilustrační snímek

Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou...

18. listopadu 2025  13:33,  aktualizováno  27. 3. 10:53

Hradec dál chystá ekoškolku. Může stát 210 milionů, na půlku už má dotaci

Vizualizace ekologické školky Podzámčí II v Hradci Králové s pobytovou zelenou...

Hradec Králové se chystá vypsat tendr na školku Podzámčí II, která má vyjít odhadem na 210 milionů korun. Kritiky ceny však nejspíš neumlčí ani vysoká dotace. Projekt, který na podzim 2020 přispěl k...

27. března 2026  9:20

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

26. března 2026  18:34

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)

Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější...

26. března 2026  16:36

Průvod světlušek i čarodějnice škrtli. Obec paralyzoval neschválený rozpočet

Premium
Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku (20....

Už tři měsíce hospodaří Častolovice na Rychnovsku s téměř 1 700 obyvateli v omezeném finančním režimu. Zastupitelé ani napotřetí neschválili rozpočet na letošní rok. Radnice tak nemůže uskutečnit...

26. března 2026

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Lesní požár na Trutnovsku málem pohltil i chaty. Hasiči už znají příčinu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči na okraji Trutnova v městské části Oblanov odpoledne zasahovali u lesního požáru, který hořel na rozloze dvou hektarů a ohrožoval také chatovou osadu. Zásah komplikoval silný vítr. Příčinou...

25. března 2026  17:32

Prezidentova řidiče potrestali za nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Za nehodu v opilosti potrestal Okresní soud v Náchodě Vojtěcha Koppa, řidiče prezidenta Petra Pavla. Boural loni v únoru cestou ze zabijačky, když vezl kolegy na ubytovnu. Soudkyně shledala, že...

25. března 2026  13:01,  aktualizováno  15:30

Safari Park ukáže nové mládě hrabáče, návštěvníci ale budou pod dozorem

Mládě hrabáče kapského se narodilo v neděli 22. března 2026.

V Safari Parku Dvoře Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě hrabáče kapského. Jde už o pátého potomka zdejší chovné samice. Kvůli očekávanému přírůstku ošetřovatelé uzavřeli pavilon Africká...

25. března 2026  14:26

Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

MHD v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) se o víkendu stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z e-mailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své...

24. března 2026  14:38,  aktualizováno  25. 3. 11:59

Státní památky zahájí sezonu na Velikonoce, Kuks chystá prohlídky zahrady

Barokní hospitál Kuks.

Velikonočně nazdobené interiéry čekají na první výletníky, kteří v nové sezoně navštíví státní památky v Královéhradeckém kraji. Už 1. dubna spustí prohlídky hospitál Kuks, ostatní zámky otevřou o...

25. března 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.