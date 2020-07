Veslař vzdal plavbu přes Atlantik, odradilo ho počasí i obavy o jídlo

16:43 , aktualizováno 16:43

Veslař Milan Světlík po měsíci plavby vzdal záměr přeplout sólo ze Spojených států amerických přes Atlantik do Evropy. Zdolal asi šestinu z plánovaných 5 280 kilometrů. Podle něj by byl přílišný risk pokračovat dál. Projektant původem z Náchoda, který žije v New Yorku, se chce k plavbě vrátit příští rok.