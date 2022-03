Volby se blíží, Hradec zvažuje výraznou slevu pro žáky v MHD

Na začátku prosince město oznámilo, že od Nového roku až nečekaně vysoko zdraží některé jízdenky.

Plány vzaly za své jen o týden později po koncentrovaném odporu veřejnosti a opozice, kdy byla koalice donucena říct, že ceníky se pohnou až od dubna po projednání se zastupitelskými kluby. Před měsícem vyplynulo, že zdražení počká dokonce až do závěru roku, respektive ceník se pohne až s úplně novým odbavovacím systémem.

Nejnovější změna se sice týká jen jedné věkové kategorie, ale obrat je to zásadní. Kdyby tento plán prošel, děti od 6 do 15 let by roční jízdné měly jen za sto korun. Mimochodem, roční školní jízdenka nyní vyjde na 1 480 korun, a kdyby mělo dojít na prosincové zdražení, stála by 1 800 korun.

S podnětem na podstatné zlevnění žákovského jízdného přišel náměstek primátora pro majetek města Pavel Marek (ANO), který byl v prosinci jeden ze dvou celkem devíti radních, kteří ruku pro zdražování nezvedli.

Kdyby návrh na stokorunové jízdné prošel výbory, komisemi a nakonec i zastupitelstvem, dopravní podnik by tím přišel o dalších nejméně 15 milionů korun.

Městská společnost přitom kvůli epidemii covidu a s ní souvisejícím propadem cestujících až o 30 procent není v dobré ekonomické kondici.

Město bude platit dražší paliva i elektřinu

Hradec ve svém letošním rozpočtu počítá s dotací dopravnímu podniku 293,9 milionu korun, tedy v meziročním srovnání o 12 milionů víc. Další mnohamilionový růst nákladů znamená válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, potažmo skokové zdražování pohonných hmot.

„Pouze korunové zdražení paliv pro hradeckou MHD znamená zhruba 1,3 milionu korun ročně navíc. Když tedy zdraží o 20 korun, jedná se o 30 milionů. A právě tyto peníze budeme muset také najít,“ řekl Marek.

Dopravní podnik ročně projezdí asi 1,3 milionu litrů nafty. Sice vlastní i 22 úspornějších elektrobusů, jenže kromě paliv podstatně zdražila i elektřina.

„Cena elektřiny se zvýšila zhruba třikrát, čímž se výhodnost provozu elektrobusů výrazně snižuje. A linky, na kterých je možné elektrobusy provozovat, jsou již těmito vozy plně obsazeny,“ konstatoval mluvčí podniku František Meduna.

Když se sečte růst cen paliv a eventuální sleva žákovského jízdného, půjde o desítky milionů korun ročně navíc. Ostatně město odhadlo, že po rozpočtovém vyrovnání může do sanace městské společnosti letos vložit 320 až 340 milionů korun.

ANO by si tím odškrtlo jeden slib

Byla by ve světle těchto skutečností žákovská sleva jízdného logická? Odpověď zní ANO. Tedy ano pro hnutí ANO, které by si před komunálními volbami mohlo odškrtnout jeden čtyři roky starý slib.

„Je škoda, že pan náměstek Marek nedokázal přesvědčit své koaliční partnery, že zdražení je chybou a že nebyl splněn závazek hnutí ANO bezplatné MHD pro děti a seniory,“ rýpl si nedávno pirátský zastupitel Pavel Vacek.

Marek uznal, že nebýt skokového podražení všech energií, rozhodování výborů, komisí a zastupitelstva by mohlo být snazší.

„V této situaci si dovedu představit možnost, že se na MHD v podstatě zdarma pro děti dohodneme, ale vzhledem k ekonomické situaci to vstoupí v platnost až příští rok, a nikoli již od nového školního roku. Každopádně je dobře, že tyto otázky otevíráme. Je to strategické rozhodování, jak k MHD přistupovat globálně,“ upozornil náměstek primátora, podle kterého však na vůli města záleží jen částečně.

Hradec čeká, zda nepomůže ministerstvo dopravy. „Přimlouval bych se za to, aby vláda přišla s nějakými pobídkami a sanacemi ztrát dopravních podniků. Zvlášť soukromí dopravci, kteří mají nasmlouvané ceny, jsou na tom velmi špatně. Pokud vláda ztráty zasanuje, potom je cesta ke zlevnění otevřená. Pokud je však vláda nepodpoří a k palivům se bude chovat jako dosud – tedy nesníží spotřební daň – budeme mít velký problém to udělat,“ přiznal Marek.

ODS chce změny až s odbavovacím systémem

Není tajemství, že koaliční partner hnutí ANO má trochu jinou představu. Všichni radní občanských demokratů byli v prosinci pro až nečekaně vysoké a podle opozice i nemravné zdražení. Vždyť například senioři nad 70 let by za roční jízdenku místo stokoruny platili 600 korun a doprovod dítěte do tří let by již necestoval zdarma, ale za plnou taxu 16 korun.

ODS nakonec na odklad nového ceníku kývla, ale otázku chce znovu otevřít se zavedením nového odbavovacího systému, který mimo jiné umožní bezkontaktní platbu kartou či telefonem.

„O tarifech připravených současným vedením města by mohlo rozhodovat již nové vedení vzešlé z podzimních voleb,“ připomněl primátor Alexandr Hrabálek (ODS), že současné vedení se míní zasloužit aspoň o návrh.

„ODS má představu, že dojde ke změně až s novým odbavovacím systémem, ale to by určitě znamenalo až příští rok. Já bych byl pro zavést stokorunové dětské jízdné už od nového školního roku, ale chápu, že ekonomická situace je velmi složitá. Každopádně nyní nediskutujeme o žádných jiných změnách jízdného než pro děti. Zbytek necháváme na změnu v odbavovacím systému, kdy možná dojde ke změně tarifů a jejich struktury,“ dodal Marek.