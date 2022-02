Radní v Hradci odsunuli po kritice zdražení jízdného v MHD na neurčito

Přešlapování kolem jízdného v MHD začalo už loni na jaře, kdy město navzdory obrovským ztrátám dopravního podniku ubezpečilo, že ceny se kvůli rozdílným názorům v radě zvedat nebudou.

Zkraje prosince však rada reflektovala názor ODS, že změna ceníku je nezbytná, a představila cenové novinky, jež se pro některé skupiny cestujících mohly jevit až příliš tvrdě.

Jen o týden později však po kritice otočila, ujistila, že zdražování ještě projedná se zastupitelskými kluby, a stanovila nový termín, od kdy se ceny pohnou nahoru: začátek dubna 2022.

Ani to však není konečné rozhodnutí: ve středu vyplynulo, že ceník zůstane stejný minimálně do závěru letošního roku. Případné změny určitě nepřijdou dříve než nový odbavovací systém v MHD.

„Žádný z představitelů zastupitelských klubů se nevyjádřil, že by byl pro zdražení, a tak jsme řediteli dopravního podniku sdělili, že v nejbližší době ceny jízdného zvyšovat nebudeme a počkáme na změny až s novým odbavovacím systémem,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Upozornil, že on sám byl proti zdražovacímu návrhu již v prosinci. „Každý zastupitel si může najít zápis z rady města ke každému konkrétnímu bodu. Někteří zastupitelé to zdražování v rámci politikaření hodili na mě. Já jsem však navrhoval nezdražit, náš politický partner ale prosadil opak,“ sdělil.

„Na radě města pak došlo k revizi, odhlasovali jsme, že to neuskutečníme, a nakonec i náš koaliční partner se vyjádřil pro nezdražování. Zdražit nebo se vyjádřit ke konkrétní položce v ceníku nakonec nechtěl nikdo. Dopravnímu podniku jsme zadali, aby připravoval případné změny cen, ne přímo zdražení, abychom na podzim v případě zprovoznění nového odbavovacího systému byli připraveni,“ poznamenal.

Hlavním argumentem pro prosincový návrh zdražení jízdného byly rostoucí ceny energií a pohonných hmot. Nárůst nákladů však město dopravnímu podniku vyrovná z přebytku hospodaření za rok 2021. Pro tento rok může dopravní podnik počítat s dotací 294 milionů korun - meziročně tedy o 12 milionů více. Radnice je však připravena přidat ještě víc.

„Dopravní podnik dotujeme podle jeho požadavků. V současnosti jsme na úrovni 290 milionů korun a vzhledem k nárůstu cen energií předpokládáme, že do rozpočtového vyrovnání půjde další částka a že můžeme skončit mezi 320 až 340 miliony,“ sdělil Marek. Podle něj by zdražení jízdného odhadem přineslo jen zhruba dvoumilionový efekt, tedy vzhledem k výši dotace zanedbatelnou částku.

Zdražení by mohlo přinést úbytek cestujících

Kdyby prošel původní, nejtvrdší návrh zdražení MHD, podnik by podle výpočtů vycházejících z předpokladu stejného počtu přepravených lidí získal navrch maximálně 7,5 milionu korun. Oproti rokům před covidem však už došlo k až 30procentnímu úbytku cestujících a podle vedení města by zdražení mohlo přinést další úbytek.

V původních návrzích město novou cenu nastavilo až nečekaně vysoko. Například senioři nad 70 let, kteří dosud za roční jízdenku platí sto korun, by se od ledna museli smířit s cenou 600 korun. Nejfrekventovanější jedna jízda placená čipovou městskou kartou by zdražila ze 14 na 16 korun, jízdenka u řidiče ze 30 na 40 korun. Bezplatná přeprava by skončila pro doprovod dítěte do tří let, který by nově platil plnou cenu 16 korun.

S hlasitou kritikou přišla celá většinová opozice. Například Piráti argumentovali analýzou jízdného v deseti největších městech, ve které Hradec zcela propadl. Zdůrazňovali, že město by bylo jediné, kde by se platilo i za přepravu kočárku a stejně osamocené na chvostu žebříčku by bylo v ročním jízdném v řádu stovek korun pro seniory nad 70 let.

Podle kritiků ale i dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné dopravy jsou některé hradecké linky MHD neefektivní, protože buď jedou těsně za sebou, nebo velkou část trasy mají společnou. Piráti připomněli hnutí ANO i jeho předvolební sliby bezplatné MHD pro děti do 15 let a seniory nad 65 let.

„Je škoda, že pan náměstek Marek nedokázal přesvědčit své koaliční partnery, že zdražení je chybou a že nebyl splněn závazek hnutí ANO bezplatné MHD pro děti a seniory,“ uvedl zastupitel Pavel Vacek.

Diskuse o změnách jízdného by podle Marka mohla proběhnout až ke konci letošního roku, kdy hradecká MHD dostane nový odbavovací systém. Modernizaci za téměř 30 milionů korun dostala na starost firma Em Test. Systém by měl začít fungovat do 12 měsíců od data podepsání smlouvy, nejpozději tedy 23. prosince.