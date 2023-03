V hradeckých autobusech se chystá placení kartou, mobilem či hodinkami

Dopravní podnik v Hradci Králové montuje do vozů MHD nový systém, který umožní cestujícím platit i bankovní kartou, telefonem či chytrými hodinkami. V budoucnu by měl akceptovat také čipové karty z dalších dopravních systémů, jako jsou IN karta Českých drah, regionální karta Iredo nebo Pardubická karta.