Na Sněžce podle meteočidla rekordně foukalo. Chyba, smetli údaj odborníci

Snímek čidla, které patří Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ), zveřejnili na sociálních sítích majitelé České poštovny na Sněžce. Vyčkávali s tím do čtvrtka, protože si ověřovali u meteorologů, zda údaj platí.

Ve středu 2. ledna v 16:38 mělo fouknout na Sněžce extrémně silně. Pokud by to bylo zmiňovaných 270 kilometrů v hodině, znamenalo by to nový celorepublikový rekord v historii těchto měření.

„Je možné, že to bylo i více, jelikož toto je maximální kapacita měřícího přístroje,“ napsal na facebookovém profilu poštovny provozovatel Milan Blaha.

Na to se ozval Dušan Kvasnica, který se hlásil o „svůj“ rekord s dřívějším snímkem čidla ukazujícím dokonce 142,6 metru za sekundu. Jan Štěpánek zase vylovil fotku z poštovny, kde se na tabuli 29. ledna 2014 rozsvítil údaj o 80 metrech za sekundu.

„Tehdy bylo podobné počasí. Anemometr v těchto podmínkách nestíhá udržet růžici čistou a jak namrzá, tak hází tyhle chyby,“ mínil Jan Štěpánek.

Meteorologové rekord oficiálně nepotvrdili. Ještě v pátek dopoledne debatovali mezi sebou elektronickou poštou, jaké stanovisko k údaji z čidla na Sněžce vlastně zaujmou. Váhali, zda se například nesečetly dvě hodnoty.

„Chvíli nám trvalo, než jsme věc uzavřeli. Analyzovali jsme údaj přes přístrojová data, porovnávali to s okolními stanicemi a vyhodnotili to jako chybný údaj o nárazu větru,“ uvedla vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie královéhradecké pobočky ČHMÚ Stanislava Kliegrová.

„Jednalo se o chybný údaj elektronického čidla čili žádný takový údaj se v naší oficiální databázi neobjeví. Největší náraz větru v republikové statistice byl změřen 19. ledna 2007 na Sněžce, a to 57,8 metru za sekundu, tedy 216 kilometrů v hodině,“ dodala meteoroložka.

Ústav zveřejnil na začátku roku ověřené údaje z více stanic, jak na nich foukalo 1. a 2. ledna. Nejsilnější náraz větru 45,5 metru za sekundu ukázala stanice na Sněžce už na Nový rok, den poté 41,8 metru za sekundu. Na Nový rok fouklo na nedaleké stanici na Luční boudě 31,1 metru za sekundu.

„Po přechodu studené fronty během úterý 1. ledna k nám začal proudit studený vzduch. Na frontě a následně i po ní zesílil vítr. Některé stanice měly silnější náraz již 1. ledna, jiné až 2.ledna. Nejvyšších nárazů dosahoval na horách, nejsilnější nárazy byly na Sněžce, na stanici Poštovna byl náraz 45,5 m/s (kolem 165 km/h), na polské stanici 36 m/s (130 km/h). Další silné nárazy byly na hřebenech Krušných hor, na Milešovce a Velkém Javoru,“ uvedl v komentáři k tabulce meteorolog Tomáš Mejstřík.

Rekord si tak ponechá údaj o nárazu větru z ledna 2007, kdy se nad Evropou prohnal orkán Kyrill. Zanechal za sebou zpustošené lesy i další škody.

„Kdyby fouklo na Sněžce 75 m/s, tak půlka stromů v Krkonoších leží,“ hodnotil nynější debatu na stránce poštovny Jiří Kvapil.