Zakázkám jsem nerozuměl, řekl obžalovaný kvůli rekonstrukci Kuksu

Zakázka „Kuks - Granátové jablko, Hospital - revitalizace obnovy“ vyšla na více než 322 milionů korun, z čehož bylo přes 314 milionů hrazeno z evropské dotace. Tendr v roce 2013 vyhrálo Sdružení Hochtief.CZ - Gema Art Group.



Dubový předtím v letech 2011 a 2012 posílal interní informace z tvorby zadávacích podmínek prostřednictvím e-mailů svému známému Semeniukovi, který je podle státní zástupkyně přeposílal dvěma zaměstnancům Gemy. Firma pak údajně podobu příslušných dokumentů ovlivnila tak, aby jí zadání co nejvíce vyhovovalo.

Sedmašedesátiletý architekt Dubový ve středu u soudu komunikaci se Semeniukem přiznal. Z jeho výpovědi vyplynulo, že pozice hlavního inženýra projektu rekonstrukce, kterou získal u Národního památkového ústavu, byla nad jeho síly.

„V roce 2010 jsem viděl na internetu výzvu k přihlášení se do výběrového řízení na hlavního inženýra projektu. Zaujalo mě to. V roce 2015 jsem měl jít do důchodu, stavba byla na čtyři roky, a tak jsem si říkal, že si v závěru kariéry zkusím něco nového,“ popsal Dubový ve výpovědi u pražského městského soudu.

„Nikdy nezaznělo, že budu sestavovat zadávací dokumentaci. K tomu jsem byl naprosto nekvalifikovaný,“ zdůraznil Dubový, který byl i členem hodnotící komise.

Státní zástupkyně však poukázala na to, že součinnost při tvorbě zadání zakázek měl v pracovní smlouvě.

Byl jsem v presu, hájil architekt vynášení detailů o tendru

Architekt také uvedl, že vytvoření zadávací dokumentace po něm požadoval manažer projektu.

„Dostal jsem to nařízením od svého šéfa, a protože jsem stará škola, nad rozkazy se příliš nezamýšlím. Se zákonem o veřejných zakázkách jsem pracoval poprvé. Byli jsme v neuvěřitelném časovém presu. Došly mi síly a rozumy,“ řekl.

Z oficiálních konzultačních míst mu podle jeho tvrzení nikdo nechtěl pomoci. Proto přijal nabídku Semeniuka, kterého údajně předtím neznal a který se přišel zeptat, zda by se jeho firma nemohla na rekonstrukci Kuksu podílet.

„Uvěřil jsem tomu, že je v této věci šíbr,“ odpověděl Dubový na dotaz soudkyně, proč si myslel, že Semeniuk je odborníkem na kulturní památky, když ve skutečnosti dělal technický dozor na železnici.

Architekt to bral jako výpomoc kolegy. Ten už dříve odmítl vinu

„On byl stavař, já stavař. Bral jsem to jako kolegiální výpomoc. Nic za to nechtěl a já taky ne,“ prohlásil Dubový.

Na poznámku soudkyně, že zasíláním interních informací Semeniukovi porušoval Dubový svou povinnost mlčenlivosti, řekl, že jeho elementárním cílem bylo stavbu realizovat a odevzdat.

Semeniuk byl radním Prahy 22 (za SOUSEDÉ). Po podání obžaloby z funkce odstoupil a při té příležitosti popřel vinu. Z hlavního líčení se ve středu omluvil. Obžalobě čelí ještě statutární ředitel Gemy Zdeněk Fučík a členka dozorčí rady firmy Kateřina Richterová. Ta ve věci odmítla vypovídat.

Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za poškození finančních zájmů EU hrozí Dubovému, Fučíkovi a Richterové až deset let vězení.

Semeniuk může dostat až dvanáctiletý trest, protože je obviněný také z padělání směnky na 12 milionů korun s Fučíkovým podpisem. Obžaloba věří, že směnku zfalšoval, protože se s Fučíkem zřejmě nedohodl na odměně za svou činnost při přípravě zakázky.

Ministerstvo financí chce po čtveřici obviněných náhradu škody, kterou vyčíslilo na 267 milionů korun.

Bylinková zahrada na Kuksu tři roky od rekonstrukce, v červnu 2018: