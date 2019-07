Úpice buduje městskou policii. Vybrala velitele, ale mužstvo schází

Nad založením městské policie se zastupitelé nemohli několik let dohodnout, koalici v čele se sdružením Žít v Úpici, které vyhrálo poslední komunální volby, se to povedlo prosadit až letos na jaře.

V rozpočtu na novou organizační složku vyčlenili 2,5 milionu korun, pětičlenný sbor strážníků doplní asistenti prevence kriminality. Rozjezd městské policie radnice naplánovala na listopad.

Najít strážníky, kteří budou hlídat veřejný pořádek v téměř šestitisícovém městě, se však ukázalo jako velký problém. V době rekordně nízké zaměstnanosti je zájem o pracovní pozice minimální.

Do výběrového řízení na strážníky se přihlásili pouze dva, ale nesplnili kvalifikační předpoklady, protože musí mít maturitu.

„Velitele nebylo těžké vybrat, přihlásilo se více zájemců. Strážníky stále sháníme, ale v situaci, kdy je velice nízká nezaměstnanost to není jednoduché. S platy, které se řídí tabulkami, nemůžeme konkurovat okolním továrnám. Musí to dělat člověk, kterého to baví,“ říká starosta Petr Hron (nestraník, Žít v Úpici).

I přes současnou situaci si úpický starosta nepřipouští, že by městská policie od listopadu nezačala pracovat. S podzimním startem stoprocentně počítá, i kdyby to ze začátku bylo v omezeném počtu:

„V listopadu to rozjedeme, minimálně jednoho dva strážníky musíme sehnat. Nedělám si iluzi, že do listopadu seženeme čtyři. Je důležité, aby městská policie začala ve městě působit. Další pracovníky přijmeme postupně.“

Jen inzeráty nestačí, oslovujeme kandidáty cíleně

Strážník, který v minulosti na této pozici už pracoval, může nastoupit okamžitě, nováček musí absolvovat šestitýdenní školení.

Podle místostarosty Miloše Holmana (nestraník, STAN) dělá město maximum pro to, aby nové zaměstnance našla: „Uvědomujeme si, že nestačí jen vyvěsit inzerát. Tipujeme, aktivně hledáme a přímo oslovujeme kandidáty, kteří by se na tuto pozici mohli hodit. A to nejen v Úpici. Pokud by se našel někdo odjinud, do určité míry to může být i výhoda. Úpice není příliš velká, téměř každý s každým se zná, což může být pro výkon pravomocí městského strážníka trochu problematické.“

Zatímco se strážníky je Úpice na štíru, pracovníky, kteří budou dohlížet na městský kamerový systém, se povedlo získat poměrně rychle.

Stejně tak podle starosty nebude problém angažovat asistence prevence kriminality, peníze na ně město získá z dotačních titulů ministerstva vnitra: „Počítáme se čtyřmi až pěti asistenty. Budou moci tvořit hlídku se strážníkem nebo se pohybovat v ulicích samostatně.“

Služebna vzniká v budově vedle městského úřadu, v prostorách, kde donedávna působila soukromá televize.

Je to vyhazování peněz, máme státní policii, zaznívá od opozice

Už na jaře, kdy koalice protlačila založení městské policie, opoziční zastupitelé upozorňovali na to, že sehnat kvalitní strážníky bude velká potíž.

„Celá městská policie je úplně zbytečná, je to jen vyhazování peněz, které by se daly investovat smysluplněji. Podle mě bude jen vybírat pokuty za špatné parkování a podobně. Na to tady máme státní policii,“ domnívá se opoziční zastupitel Pavel Mach (nestraník, ODS).

Důvodem pro založení městské policie v Úpici je posílení bezpečnosti, která je pro téměř šestitisícové město s početnou komunitou sociálně nepřizpůsobivých dlouhodobě jedním z hlavních problémů.

Město si objednává strážníky z Trutnova, což prý nestačí

Na nízkou bezpečnost lidé opakovaně upozorňovali ve veřejných anketách. Přítomnost strážníků z Trutnova, kteří v Úpici dosud působí na základě veřejnoprávní smlouvy, není podle vedení radnice dostatečná.

„Potřebujeme, aby strážníci byli vidět v ulicích a aby hlídali dodržování městských vyhlášek. Trutnovská městská policie v Úpici slouží 13 hodin týdně, stojí nás 600 tisíc korun ročně a peníze vybrané na pokutách patří městu Trutnov,“ řekl už dříve MF DNES Petr Hron.

Kriminalita dosáhla v Úpici vrcholu v roce 2013, kdy policie zaznamenala přes tři stovky trestných činů. Od té doby se jejich počet snižuje, v loňském roce jich bylo o třetinu méně. Poměrně znatelně klesá také počet spáchaných přestupků.

Městskou polici mají také další srovnatelně velká města. Už od roku 1992 působí v Jilemnici, v roce 2016 ji založilo Hostinné s necelými pěti tisíci obyvatel. Také zde do té doby vypomáhali strážníci z nedalekého Trutnova.