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Čekám na útok včel, tvrdil muž v Labi strážníkům. Odvezla ho záchranka

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  13:08

Muž v Labi v Hradci Králové čekal údajně na včely. (7. září 2026) | foto: Městská policie Hradec Králové

Zvláštní výjev se odehrál v pondělí odpoledne nedaleko vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. V Labi tam stál mladý muž, na hlavě deku a nechtěl vylézt ven. Když přijeli přivolaní strážníci, vysvětloval, že čeká na poštípání od včel, aby mohl zjistit, jaké to je. Chtěl prý také testovat kolemjdoucí.

Strážníkům muž vylíčil, jak chtěl postupovat: „Jednu včelu jsem naštval a teď čekám, až to řekne ostatním a ony všechny na mě přiletí. Je to taková hra, jako je Partička, já dělám vlastně průzkum, jak by se lidé chovali, kdyby tu byl poštípaný alergik.“

Muž byl podle strážníků roztržitý, mluvil zmateně a bylo mu špatně rozumět.

„Vzhledem k jeho stavu vyrozuměli strážníci zdravotnickou záchranou službu. Záchranáři po prvotním vyšetření rozhodli o převozu do nemocnice,“ sdělila mluvčí městské policie Eva Kněžourová.

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