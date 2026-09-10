Strážníkům muž vylíčil, jak chtěl postupovat: „Jednu včelu jsem naštval a teď čekám, až to řekne ostatním a ony všechny na mě přiletí. Je to taková hra, jako je Partička, já dělám vlastně průzkum, jak by se lidé chovali, kdyby tu byl poštípaný alergik.“
Muž byl podle strážníků roztržitý, mluvil zmateně a bylo mu špatně rozumět.
„Vzhledem k jeho stavu vyrozuměli strážníci zdravotnickou záchranou službu. Záchranáři po prvotním vyšetření rozhodli o převozu do nemocnice,“ sdělila mluvčí městské policie Eva Kněžourová.