Z pivovaru bude umělecká škola, Broumov musí sehnat přes 200 milionů

Pivo se v někdejším pivovaru nevaří od roku 1943, za socialismu tam jeptišky pracovaly ve skladech zeleniny. Teď tu technické služby odkládají třeba popelnice. Nyní se rýsuje šance na obnovu, mohla by tu působit základní umělecká škola pro 400 žáků a možná nejen ta.

Zastupitelé v druhé polovině února narychlo změnili plán a souhlasili, že pro školu neupraví zakoupený činžák s bývalou poštou, ale raději pivovar. Vše se točí kolem získané dotace 7,5 milionu korun na projektování brownfieldů.

„Jsem rád, že to tak dopadlo, konečně máme možnost řešit, co s budovou měšťanského pivovaru. Peníze jsou jen odhad. Přestavba pošty vycházela před pěti lety zhruba na 160 milionů korun s daní, škola by se tam asi vešla, ale už by se nedala nijak rozšiřovat. Tyto peníze bychom tedy stejně museli shánět. Všechno se děje tak rychle jen proto, jak jsou nastavena dotační pravidla,“ konstatuje starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).

Už přitom před dvanácti lety Broumovští zvažovali, že by umístili školu i městskou knihovnu právě do pivovaru. Pak však pro své instituce koupili dva domy nedaleko náměstí, na budoucí knihovně se už pracuje, třípatrová pošta však zatím ležela ladem.

Sál pro 150 lidí

Náchodský architekt Viktor Vlach už na ní s městem dál pracovat nechtěl, proto se Broumov obrátil loni na podzim na hradeckého architekta Tomáše Vymetálka. Když si prohlédl současné budovy školy a poštu, shledal, že by to bylo jen další provizorium.

Měšťanský pivovar Postaven byl v letech 1866 až 1868, výroba skončila roku 1943 po sloučení s pivovarem v Olivětíně. Město užívalo budovu jako sklady a jeho části pronajímalo. V letech 2001 až 2003 se o záchranu snažilo občanské sdružení kolem Jana Piňose a Petra Bergmanna. Plánovali moderní umělecké centrum. Náklady na opravu se odhadovaly na 80 milionů korun, spolek se však projektu vzdal. Tehdejší éru provázely spory se stavebním úřadem, který hrozil pokutou. Další aktivisté, kteří v okolních kostelích začínali s kulturními programy, narazili u broumovského vikáře po performanci japonského tanečníka v Šonově. Vedení města s Libuší Růčkovou (ODS) připravilo projekt víceúčelového sportcentra s krytým parkovištěm, bazénem, sportovní halou či bowlingem. Město si chtělo na sportcentrum vzít úvěr kolem 120 milionů korun, dalších 132 milionů měl pivovar získat z evropské dotace, jenže záměr na jaře 2011 padl. Dva roky nato město uvažovalo o zázemí pro uměleckou školu a knihovnu za 140 milionů, ale později pro ně koupilo jiné domy. Roku 2016 usiloval o koupi areálu developer, který po demolici chtěl budovat Billu, místní však protestovali. Radnice vedená Jaroslavem Bitnarem od prodeje couvla, neboť za česko-polskou dotaci raději opravila menší budovu na cyklodům s úschovnou kol a zavazadel. V roce 2023 stavební firma vybudovala na pivovarském dvoře parkoviště financované společností Lidl ČR náhradou za to, že umístila závoru před parkovištěm svého obchodu. Tehdy Broumov pronikl do finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028, v pivovaru pořádali prohlídky.

Ideový návrh a vizualizace přestavby pivovaru architekti představili ani ne po třech měsících zastupitelům. Měli jen zadání, zda je možné požadavky školy naplnit v pivovaru.

„Uměleckou školu jsme navrhli v celém pivovaru, část tvoří učebny a je tu i vstupní foyer s prostory využitelnými pro veřejnost. Do náměstí mohou být obchody či galerie, je to úplně jiný prostor než pošta, kde by se stěží daly pořádat akce pro veřejnost,“ porovnává architekt Vymetálek.

Doprostřed komplexu architekti dokonce vložili nový sál pro 150 lidí.

Zatímco pivovarské budovy se rozkládají na ploše 2 tisíc metrů, pošta i s dvorem má jen 800 metrů.

Jen škola však v pivovaru zřejmě nebude. I architekti řekli, že je tam dost místa i pro další funkce.

Zastupitelé teď mají měsíc na to, aby ještě navrhli, co dalšího by se tam hodilo. Veřejná debata kvůli spěchu podle radních nepřipadá v úvahu. Město pak chce na školu získat dotaci.

„Přiznám se, že bych nerad, aby celá budova zahrnovala jen zušku. Máme třeba požadavky na kanceláře, slyšel jsem i nápad s poliklinikou. Na vše, co nebude pro zušku, musíme sehnat peníze jinde, na komerční prostory nám nikdo nedá,“ říká starosta.

Cena s otazníkem

Otázkou je, na kolik přestavba vůbec vyjde. Budovy jsou staré téměř 160 let a je na ně vydán demoliční výměr.

Architekt odhadl podle jiných uskutečněných staveb, že částka 200 milionů je na spodní hranici. Nedoporučil budovat uvnitř parkovací stání, protože by byla extrémně drahá. Stavbu by podle něj zlevnilo, pokud by se zakonzervovaly rozlehlé sklepy.

Opoziční lidovci plán kvitovali, ale zmínili, že město už kdysi vyhodilo sedm milionů za projekt sportovního centra s bazénem v pivovaru, který v roce 2011 padl.

Nyní jim chyběla debata o tom, zda jsou městské budovy dostatečně využité a město další dům utáhne. „Nejzásadnější překážka je, jestli si takový šperk můžeme jako relativně malé město dovolit,“ upozornil zastupitel Jiří Veselý (KDU-ČSL).

24. června 2023

Ředitel broumovské základní umělecké školy Štěpán Přibyl zastupitelům připomněl, že nynější školní zázemí ve staré radnici i v domě v ulici V Kopečku postrádá důstojnost. Obory se tam stěží vejdou, problém je s hygienickými nároky. O přestěhování jinam se s městem domlouvá už třináct let.

„Umístění školy v pivovaru mi přijde jako ideální myšlenka. Jsem ze stavařské rodiny, objekt nabízí řešení, které bude z dlouhodobého hlediska pro instituci třeba až na sto let,“ prohlásil ředitel před hlasováním. Všech osmnáct přítomných zastupitelů souhlasilo.