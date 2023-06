Broumov ukáže industriální půvab pivovaru. Čím ho naplní, stále netuší

Bezpočet popelnic zaplňuje rozlehlý sál s litinovými sloupy v nejnižším patře staré sladovny. Jinak v někdejším měšťanském pivovaru v Broumově není skoro nic, prázdná jsou patra, kde klíčil ječmen a sušil se slad. Jsou tu impozantní pískovcové sklepy, opodál zbyla torza kádí či starých technologií.

Začátkem tisíciletí tu v provizorních podmínkách bylo kulturní centrum, pak radnice chystala přestavbu pro bazén, podvakrát se o koupi areálu neúspěšně ucházeli developeři pro supermarket Billa. Sešlo i z opravy pro základní uměleckou školu a knihovnu.

„V minulém volebním období jsme se dohodli, že zušce i knihovně vybudujeme zázemí v bývalé poště a v domě naproti. Na obě už vzniká projektová dokumentace a vypadá to, že bychom mohli za rok zažádat o dotaci z Fondu národní obnovy alespoň na knihovnu. Kdybychom vše změnili a přesunuli do pivovaru, za čtyři roky nestihneme nic pořádného a po dalších volbách to někdo jiný může zase shodit. Byla by to nekonečná smyčka,“ vysvětluje starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna), který byl minulé čtyři roky radním.

Právě z jeho popudu se pivovar v květnu na dva dny otevřel, starosta byl i jedním z průvodců.

Měšťanský pivovar žije! V neděli 25. června od 14 do 19 hodin se lze vydat na prohlídky. V klášterní uličce bude sousedské posezení s hudbou, tancem a kreativními dílnami. Vystoupí děti z Ulity a projektu On Stage, kapely Ježkovy voči, Jasa a Maerlin. Umělci na zdech pivovaru vystaví svá díla. Setkání připomene, že Broumov je ve finále nominace na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

„Je mi líto, že se nad budoucností nepřemýšlí. Hlavně mě mrzí, když slyším fámy, že by se měl zbourat, je ve špatném stavu a ohrožuje. Věřím, že místní začnou o pivovaru víc diskutovat. V minulosti se tak nedělo, projekty šilo pár lidí a nakonec z nich nic nebylo,“ připomíná starosta.

Výlet do útrob pivovaru je cestou do minulosti. Jen zametli kamínky na schodech a označili místa, kam je nebezpečné vstupovat. Z nejnižšího podlaží sladovny se kdysi odvážely plné sudy a láhve, teď tu mají sklad technické služby.

„Strop je vynesen litinovými sloupy, tehdy to byla relativně moderní technologie, ale dnešním normám už nevyhovuje. Pro tuto stavbu je to vážný problém, protože má dvě patra litinových konstrukcí a nad nimi tři dřevěných konstrukcí. Zde byl sklad hotového piva, pak se tu skladovala i zelenina. Po vyhnání Němců a zrušení klášterů jeptišky, které byly z celé republiky koncentrovány do broumovského kláštera, sem chodily na nucené práce a třídily tu zeleninu,“ ukazuje Petr Bergmann, který býval tři roky programovým ředitelem kulturního Centra Broumov.

Podzemím tří budov, které vznikly v příkopu podél původní městské hradby v délce sta metrů, se chodí po dřevěných lávkách, protože tu prosakuje spodní voda. Je tu temná „katedrála“, sál s vysokým stropem, který si umělci před dvaceti lety oblíbili pro performance a světelné show. Vedle je klenutý sklad pro zrání ležáku, do nějž dírami ve stropě natékal ledový vzduch z ledárny.

Binec po bezdomovcích

K vidění jsou i starší pozůstatky městského opevnění. Dochovaly se i betonové vany na pivní kvas či zachovaný hvozd s komínem a lískami, kde se sušil namočený ječmen. Pivovar míval unikátní spodní sprchový systém, nahoře byl rezervoár na vodu ze Stěnavy a ječmen se proplachoval tlakem, jenže bazény na máčení obilí už jsou vyřezány.

V nejvyšším patře nad varnou, kde se ječmen pytloval, bývala před dvaceti lety galerie. V červnu 2001 sem přijel debatovat tehdejší předseda Senátu Petr Pithart, v srpnu ho následoval prezident Václav Havel. Dnes je tu binec po bezdomovcích.

Spolek tehdy pivovar vyklidil, nechal opravit elektřinu i okna do Klášterní ulice, která si zájemci mohli adoptovat. Elektřina je vytrhána, část oken znovu poškozená, do střechy teče.

„Vytvářeli jsme pro pivovar perspektivu kulturního centra, ale bohužel místní komunita projekt odmítla, nepodařilo se ho prosadit, i když peníze by byly. Pro takovéto město to bylo příliš velké sousto, projekt se zastavil a od té doby budovy chátrají,“ popisuje Petr Bergmann dobu, kdy se občanské sdružení Tuž se, Broumovsko! celého podniku vzdalo, vrátilo granty a vypovědělo padesátiletý pronájem pivovaru.

Pivovar není mezi investicemi Broumova 2028

Inspirací pro Broumov by podle Petra Bergmanna mohly být Svitavy či Litomyšl, kde se již podobná centra uplatnila.

Prohlídky přitáhly desítky lidí. „Je to krásný barák, ale bude důležité vymyslet, čím ho smysluplně naplnit. Mohlo by tu být muzeum, ubytování, pošta, to, co město potřebuje. Muselo by se spojit víc institucí, aby se pivovar dočkal opravy,“ říká starosta Martínkovic Jaromír Jirka, který přišel na prohlídku se svou paní.

Broumov však nezařadil bývalý pivovar do strategického plánu do roku 2029 a ani kandidatura Broumova na evropské hlavní město kultury, o níž se rozhodne koncem června, nepočítá s předěláním pivovaru k novému účelu, protože není nic připraveno. Současná koalice ani neslibuje, že by se pustila do projektové dokumentace.

„Budu rád, když se během čtyř let ujasní vize, co s pivovarem dál dělat, a najde se větší politická shoda i shoda mezi obyvateli, což bude těžké,“ říká starosta. Přestavbu odhaduje na 300 milionů korun.