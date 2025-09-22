Tvůrce Merkuru Jaroslav Vancl (1890-1980) zažil zlatou éru ve 30. letech i pád do likvidace v roce 1950, kdy se z majitele najednou stal dělníkem ve své bývalé továrně.
Nový dech poličtí hračkáři chytli pod komunálním podnikem až v 60. letech, po revoluci však výroba málem zanikla. Udržel ji místní podnikatel. Před pěti lety převzal firmu v problémech nový majitel, který navyšuje výrobu a známé značce dává naději na rozvoj.
Žertem přiznává, že koupí Merkuru získal hromadu starostí za hromadu peněz – a na konci možná bude hodně radosti.
Fotografie Vanclovy dcery Věry se stala předlohou pro pozdější logo Merkuru. Holčičce kvůli tomu radikálně ostříhali vlasy, aby vypadala klukovsky, což však oplakala.