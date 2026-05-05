Medvědí sourozenci si v Krkonoších zvykli, aktivní jsou hlavně ráno a odpoledne

Výběh je navržen tak, aby podporoval jejich přirozené chování a poskytoval dostatek prostoru i soukromí. „Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které medvědům umožní žít co nejpřirozenějším způsobem. Les není kulisa, ale jejich skutečný domov – s místy pro odpočinek, pohyb i úkryt,“ říká ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše Miroslav Matas.
Aklimatizace Michala a Alice po převozu do nového prostředí musela být pomalá a citlivá. V prvních dnech byli opatrní a více vyhledávali klidové části výběhu. Nyní jsou už aktivnější, zvykli si, objevují nové zákoutí a přirozeně se pohybují po celém prostoru.
Dnes už je podle ochranářů možné pozorovat jejich běžné chování – pohyb, zájem o okolí i potravu a také odpočinek v úkrytech, které si sami vybírají.
„Klíčové je, aby měli dostatek klidu a mohli si tempo přizpůsobit sami. Poznáváme to podle jejich chování – zajímají se o okolí a bez problémů přijímají potravu. Je vidět, že si prostor osvojují. Každým dnem jsou jistější, víc se hýbou a reagují přirozeně. To je pro nás jasný signál, že se cítí dobře,“ říká ošetřovatelka medvědů ze Safari Parku Dvůr Králové Natálie Poděbradská.
Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska
Důležitou součástí péče je pestrá a vyvážená strava. Asi 75 procent jídelníčku tvoří ovoce a zelenina, doplněné o další složky včetně masa. Krmí je pravidelně, ale zároveň tak, aby podporovali přirozené chování. Potravu si často musí ve výběhu nejdříve najít. Důležité je, aby nebyli vystaveni stresu. Největší šance na jejich spatření bývá typicky ráno a odpoledne.
„Někdy je nutná trpělivost,“ poznamenává ředitel Matas.
O medvědy se stará tým chovatelů ze Safari Parku Dvůr Králové, kteří zajišťují každodenní péči i dohled nad jejich zdravotním stavem. Medvědi v krkonošském výběhu jsou zapojeni do Evropského chovného programu, jehož cílem je zachování genetické rozmanitosti ohrožených druhů. Právě ochrana genofondu je jedním z klíčových důvodů, proč podobné projekty vznikají.
Zvířata, která se nemohou vrátit do volné přírody, tak nacházejí důstojný domov a zároveň se podílejí na dlouhodobé ochraně svého druhu.