Dvůr Králové v roce 2017 koupil továrnu za devět milionů korun. Poté, co však v roce 2023 nedostal klíčovou dotaci pro přestavbu na společenské centrum, zastupitelům se ani za několik měsíců nepovedlo najít shodu na budoucím využití brownfieldu, například pro potřeby Domu dětí a mládeže (DDM) Jednička.
„Jakékoli další čekání by prodlužovalo klinickou smrt tohoto projektu. Zastupitelé se v posledních měsících nebyli schopni domluvit na využití budovy a ani debata na poslední schůzi nevedla konkrétním směrem,“ říká místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).
Šturma na červnové schůzi navrhl zahájení procesu prodeje areálu. Podpořilo ho 15 zastupitelů, pouze dva se zdrželi.
Mimo finanční možnosti
Místostarosta zároveň upozorňuje, že přestavba bývalé fabriky je vzhledem k souběhu velkých investic pro patnáctitisícové město příliš velkým soustem.
Dvůr Králové buduje kanalizaci v části Verdek a letos se také pustil do kompletní rekonstrukce autobusového nádraží. Náklady na obě akce překročí 250 milionů korun.
„S ohledem na probíhající a plánované velké investiční akce dlouhodobě upozorňuji, že celý projekt je mimo finanční možnosti města,“ zdůrazňuje Šturma.
„Velmi drahé ponaučení“
Revitalizace bývalé továrny přitom byla pro Dvůr Králové hlavní prioritou. Město kvůli tomu v roce 2021 poprvé v historii uspořádalo architektonickou soutěž.
Za projekční práce dosud zaplatilo 28 milionů korun. Náklady na proměnu brownfieldu ve společenské centrum s multifunkčním sálem, podzemními garážemi a zábavním parkem se z původních 350 milionů vyšplhaly na více než 800 milionů korun.
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24. dubna 2023
Opoziční zastupitel Jan Bém (ODS) označuje krach projektu za fiasko: „Je to velmi drahé ponaučení. Město do nákupu Mayerovy továrny a projektových příprav investovalo kolem čtyřiceti milionů korun. Pochybuju, že to někdo za tyhle peníze koupí.“
O přesunu DDM ani nehlasovali
Když Dvůr Králové před třemi lety nezískal vysněnou dotaci 361 milionů z Národního plánu obnovy, z původního záměru sešlo. Náhradní variantou mělo být v třípodlažní skeletové hale vybudovat depozitáře městského muzea, kuželnu, zázemí pro spolky a pro dům dětí a mládeže, jenž sídlí v chátrající Sochorově vile od architekta Josefa Gočára.
DDM by využilo i sousední budovu, kterou má v budoucnu opustit knihovna Slavoj a přestěhovat se do bývalé městské spořitelny na náměstí T. G. Masaryka. I její rekonstrukce je zatím však daleko.
Budoucí přesun DDM zastupitelé neschválili loni v lednu a znovu o tom měli hlasovat na červnové schůzi. K tomu vůbec nedošlo. Několik zastupitelů dalo v diskusi najevo, že pro to ruku nezvednou.
„Je to další příklad nekoncepčního řešení, kdy se město snaží narychlo dát dům dětí a mládeže do Mayerovy továrny, přestože ten tam nechce,“ řekla opoziční zastupitelka Linda Harwot (DKoalice).
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Pro Mayerovu továrnu nemá Dvůr Králové vizi, aspoň ubourá přístavby
Ředitelka DDM už loni v lednu deklarovala, že bývalá ruční tkalcovna a barevna látek není pro zájmové vzdělávání úplně vhodná. Přesun domu dětí a mládeže do továrny neměl podporu ani mezi některými koaličními zastupiteli.
„Je to naprostý nesmysl. V době, kdy byla nejvyšší porodnost, Sochorova vila stačila. Dnes, kdy je naopak na nejnižší úrovni, chceme dům dětí a mládeže přestěhovat do Mayerovy továrny,“ argumentoval Jan Kříž (ANO).
Co bude s ekologickou zátěží?
Město má na přestavbu fabriky z roku 1865, která později sloužila i jako tržnice, hotovou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení.
Navíc má přislíbené dvě dotace v celkové výši zhruba 160 milionů korun na odstranění staré ekologické zátěže, z toho 110 milionů na vytěžení dekontaminované zeminy. Vyčerpat je musí do závěru roku 2029, spoluúčast města by se měla pohybovat kolem 30 milionů.
Vzhledem k tomu, že radnice nakročila k prodeji areálu, není jisté, že k tomu dojde. Dotace je navíc podmíněna nekomerčním využitím objektu. Pokud by tam v budoucnu vznikly byty nebo kanceláře, bude nutné dotaci vrátit.
„Nyní se budou muset zastupitelé detailně seznámit s již vynaloženými prostředky, podmínkami dotace na odstranění ekologické zátěže a také s možnostmi, jak celý projekt sanace ekologické zátěže ukončit nebo upravit. Dotace je stále k dispozici a pro její případné využití bude nezbytné rozhodnutí zastupitelů nejdéle do konce letošního roku,“ říká Vítězslav Šturma.
Není to jediná komplikace, problémem jsou vysoké náklady i čas. Už v loňském rozpočtu byly peníze na zahájení demolice, ale práce dosud nezačaly.
„Určitě by se to už mělo rozjet a probíhat demolice. Do konce roku 2029 musí být odtěžena zemina a proveden postsanační průzkum. Všechno to je velmi náročné a času je už málo,“ přiznal na zastupitelstvu Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku na dvorské radnici.