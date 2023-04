Dvůr Králové chce továrnu přestavět, i když cena vzrostla na 800 milionů

V továrně na náměstí Republiky se počítá s velkokapacitním sálem, podzemními garážemi, zábavním parkem pro děti a kavárnou. Původní rozpočet však pořádně narostl. Namísto 350 milionů korun, s nimiž počítala studie, hovoří nyní město o téměř 800 milionech.

Dotace je pro Dvůr Králové nezbytná, bez ní se do tak mamutí investice patnáctitisícové město nemůže pustit.

Naděje radnice se upínají k Národnímu plánu obnovy, s nímž Evropská unie přišla v reakci na covidovou pandemii a její ekonomické dopady. Dvůr Králové si dělá zálusk na stovky milionů korun z programu na regeneraci brownfieldů.

Uznatelné náklady první etapy revitalizace Mayerovy továrny město spočítalo na 375 milionů korun. Předpokládaný rozpočet první etapy, zahrnující demolici v jižní části areálu, výstavbu podzemních garáží pro 60 aut a multifunkčního sálu s kapacitou až 700 lidí, je 600 milionů.

„Dotace z tohoto programu by mohla pokrýt až sto procent uznatelných nákladů. O letních prázdninách bude připomínkové řízení a na podzim budeme vědět, jestli dotaci získáme,“ sdělil dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Dotací chtějí získat více

Město už získalo demoliční výměr, územní rozhodnutí i stavební povolení. Podle podmínek dotačního programu má být první část revitalizace stavebně hotová do konce roku 2025 a kulturní centrum v provozu do konce roku 2026. Novostavba bude díky střešním fotovoltaickým panelům energeticky soběstačná.

Druhá etapa počítá s rekonstrukcí hlavního vstupu z náměstí Republiky a třípodlažní železobetonové haly v severní části, kde má být naučné centrum nebo zábavní park pro děti. Rozpočet má být 200 milionů korun.

S jedinou dotací se město spokojit nechce a prověřuje další možnosti, například z programu česko-polské spolupráce nebo z národních dotačních programů.

„Dotace z Národního plánu obnovy je pro realizaci akce klíčová. Pokud ji získáme, bude prostor si říct, jaké jsou scénáře financování. Jestliže by to byla jediná dotace, nemyslím si, že k tomu dojde, a město by mělo v průběhu tří let dát ze svého 500 milionů, znamenalo by to pro nás tvrdě stopnout veškeré ostatní investice,“ upozornil starosta Jan Jarolím (ANO).

Definitivní rozhodnutí, jestli město do rekordní investice půjde, podle něj padne, až bude Dvůr Králové vědět, s jakými dotacemi může počítat. Podání žádosti o dotaci nepodpořili někteří opoziční zastupitelé z ODS a Sportovců pro Dvůr. Upozorňovali na to, že radnice nemá přesný plán, jak bude tak nákladný projekt financovat.

„Nerad bych se dočkal toho, že město nebude mít kvůli Mayerově továrně ani korunu na jiné investice,“ uvedl Jan Bém (ODS).

Dvakrát dražší než před rokem

Studie společnosti Grimm Architekti, která vyhrála architektonickou soutěž, vyčíslila přestavbu bývalé továrny na 350 milionů korun. Když začala projektovat dokumentaci, částka nabobtnala na 780 milionů.

„Ceny materiálů se i kvůli inflaci zvedly téměř dvojnásobně, zjistilo se, že v areálu je ekologická zátěž, jejíž odstranění bude stát desítky milionů. Teď jsme na těchto penězích, když budeme čekat další dva roky, tak to může stát třeba přes miliardu,“ vysvětlil starosta Jarolím.

Demolice jižní části areálu a odstranění kontaminované zeminy mají podle města stát více než 130 milionů, ještě o něco dražší budou podzemní garáže.

Definitivní cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. Podle radního Dvora Králové Nasika Kiriakovského (Síla Dvora) nynější rozpočet neodpovídá realitě.

„Zastupitelstvo v minulém volebním období schválilo projekt za 350 milionů. Projekt se dostal na úplně jinou úroveň, ale já tam ty peníze nevidím. Ze zkušeností, které mám, si umím představit, že to bude stát 500 nebo 520 milionů,“ řekl radní, původní profesí stavař.

Tkalcovna a barevna, pak městská tržnice

Přestavbu bývalé ruční tkalcovny a barevny, kterou v roce 1865 založil Jindřich Mayer, město připravuje několik let. Areál s rozlohou 5 500 metrů čtverečních koupilo v roce 2017 za devět milionů korun od společnosti Vánoční ozdoby, DUV-družstvo.

V září 2020 zastupitelé rozhodli o vypsání architektonické soutěže. S vítězným ateliérem Grimm Architekti ze Žďáru nad Sázavou město loni v dubnu podepsalo smlouvu na vypracování všech stupňů projektové dokumentace za 31 milionů korun (rozhovor s architektem Rudolfem Grimmem čtěte zde).

V bývalé továrně byla od 30. let do roku 1958 městská tržnice. Pak zde sídlila firma Strojtex, po sametové revoluci se do hal nastěhoval výrobce vánočních ozdob. Na podzim 2018 se v Mayerce uskutečnila výstava Aš po Už/horod, kterou ke 100. výročí založení Československa připravili studenti Uměleckoprůmyslové školy v Praze.