Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Ladislav Pošmura
  14:56
Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po vrácení případu Vrchním soudem v Praze do Hradce Králové zmírnil tresty matce a babičce, které podle obžaloby vodily dívku a chlapce k šedesátiletému invalidovi z Náchodska, aby si je fotil v erotických pozicích. Matka dostala 3 roky vězení, babička dvouletou podmínku.
Hradecký soud tak v úterý potvrdil svůj předchozí verdikt poté, co mu vrchní soud případ znovu vrátil. Žalobkyně i oba obhájci se však dnes odvolali, rozsudek tedy stále není pravomocný.

„Rozhodli jsme stejně. Dospěli jsme k závěru, že vina byla prokázána,“ řekl v odůvodnění předseda senátu Miroslav Mjartan.

Krajský soud předloni v září potrestal seniora dvouletým vězením a ženy si vyslechly tresty 7,5 let a 5 let. Všichni se odvolali. Vrchní soud zamítl mužovo odvolání, takže původní rozsudek nad ním je pravomocný.

Ohledně obou žen vrchní soud zrušil výrok o vině a souvisejících výrocích, a tak krajský soud musel rozhodnout znovu. Nyní tedy už potřetí.

Ani jedna z obžalovaných se k soudu v úterý nedostavila. Předseda senátu Miroslav Mjartan na úvod řekl, že opakovaně vyslechl obžalované, svědky a znalce.

„Naposledy jsme obě obžalované uznali vinnými. Rozsudek byl vrchním soudem zrušen, abychom rozhodli znovu. Proto budeme pokračovat,“ prohlásil na úvod soudce Mjartan.

Vrchní soud rozsudek zrušil a navrhl výslech poškozeného chlapce, který sám žádal, aby mohl vypovídat.

„Rozhodnutím jsme vázáni, proto jsme učinili kroky, abychom mohli vyslechnout poškozeného, který se dostavil. O spolupráci jsme poprosili dětský domov, kde žije,“ řekl Mjartan. K soudu se dostavili i lékaři a vychovatelé poškozených dětí.

U soudu zaznělo, že děti mají psychické potíže. Dívka trpí sklony k sebepoškozování a vyslechnuta být nechce. Vztah mezi sourozenci je i vlivem dlouhého soudního procesu narušený.

Státní zástupkyně Lucie Žabková žádala soud o vazbu pro obžalovanou matku, protože podle ní porušuje soudní zákaz děti kontaktovat. Matka na dceru údajně telefonicky naléhá, aby změnila svědeckou výpověď. S dětmi je nyní v kontaktu zejména babička, druhá z obžalovaných.

„Sestra s focením souhlasila, dělala to dobrovolně. Máma o tom nevěděla. Fotky jsme viděli s matkou a babičkou až na policii. Sestra za focení dostávala peníze a dávala je matce na nájem. Řekla, že je dostala od obžalovaného jako dárek,“ prohlásil u soudu hoch.

Soudce se ho opakovaně ptal, jestli ho někdo nenabádal, jak má vypovídat. To odmítl a řekl, že ne všechno, co dříve při výslechu vypověděl, byla pravda. Z původních výslechů na policii totiž vyplývá, že všichni zúčastnění o všem věděli. Žalobkyně uvedla, že jeho tehdejší a nynější výpovědi si často protiřečí.

„Na policii jsem byl pod tlakem,“ řekl také hoch.

Podle vychovatelky v dětském domově děti trápí, že se případ vleče a že jsou do něho stále zatahováni. „Sourozenci jsou v opozici, stěžují si, že jeden druhému vyhrožuje,“ řekla vychovatelka.

U soudu se také řešila slova poškozené dívky o tom, že matka bratra i přes zákaz kontaktuje.

Jak v závěrečné řeči řekla žalobkyně Žabková, je přesvědčená, že dnešní výpověď poškozeného byla zcela účelová a že jí nelze věřit. Matka podle ní se svým lehce mentálně postiženým synem záměrně manipuluje. „Vybírá si jeho, nikoliv dceru, která je na tom mentálně mnohem líp,“ uvedla.

„Fotky a videa, které s dětmi vznikaly, byly naprosto nechutné,“ uvedla Žabková a znovu oběma ženám navrhla nepodmíněné tresty.

Obhájce obžalované matky naopak řekl, že chlapec vyrostl, mohl na skutečnost nahlédnout znovu a lépe, a proto je nutné brát jeho dnešní výpověď jako relevantní. Navíc není prokázáno, že obžalovaná děti kontaktovala. „Navrhuju, aby trestní stíhání vůči klientce bylo zastaveno,“ sdělil v závěrečné řeči. Obdobně se vyjádřil advokát druhé obžalované, tedy babičky dětí.

Soudce se v odůvodnění vrátil k dnešní výpovědi poškozeného chlapce, který popřel, že by matka a babička o focení sestry věděly. „Dospěli jsme k závěru, že výpověď nebyla věrohodná. Změnu své výpovědi oproti výslechu na policii ani nebyl schopen věrohodně vysvětlit,“ řekl soudce.

Dvojice už dostala v Hradci tresty za přečin ohrožování výchovy dítěte ve spolupachatelství a zločin obchodování s lidmi ve spolupachatelství. Nezletilé děti podle obžaloby vodily k muži do jeho bytu v domě s pečovatelskou službou a dovolovaly mu je fotit a natáčet. Pak za to od něj dostávaly peníze na obživu.

Matka také podle spisu syna osahávala, dcera to fotila a pak snímky mířily k seniorovi. Invalida i matka byli nejdříve odsouzeni za zločin pohlavního zneužití, avšak u matky dětí to soud překvalifikoval na přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie. I za tento čin byl muž odsouzen.

Podle spisu muž děti fotil v erotických pozicích, nahé i v erotickém prádle s různými pomůckami jako vibrátor, roubík, pouta a bičík. U soudu tehdy řekl, že matce předával peníze, jednou na nákup, jindy na nájem. Děti byly mezitím svěřeny do ústavní péče.

Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

