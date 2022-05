Rodiče v Hradci bojují o místa ve školkách, čtvrtina dětí bude mít smůlu

Míst v mateřinkách je málo a komu v srpnu nebudou tři roky, dostane ho jen se štěstím. V okolních obcích je situace podobná. Někde se do školky nedostanou ani děti, kterým budou tři roky už v červnu.

Přihlášku do některé z 18 mateřských škol ve městě letos podalo 1 456 dětí. Ve skutečnosti je počet zájemců nižší. Rodiče totiž mohou dítě zapsat do několika mateřských škol najednou. Nejčastěji zvolí tu, která se jim nejvíce líbí, a současně tu, v jejímž obvodu mají trvalé bydliště. Právě spádovost je totiž hlavním kritériem pro přijetí.

Podle odhadu magistrátu se tak o místo ve školkách ve skutečnosti hlásí asi 1062 dětí. Radnice vychází ze systému předzápisů, které jsou v elektronické podobě napojeny na jeden centrální systém. Skoro 400 žádostí je tedy zdvojených. Jenže i tak volných míst ve školkách bude od září výrazně méně.

Počet míst se neustále mění

„Mateřské školy nahlásily 797 předpokládaných volných míst. Je to však jen orientační číslo, protože se neustále mění. Mají na něj vliv odklady školní docházky, ale i to, jaké děti se do mateřských škol přijímají. Jestliže mateřská škola přijme dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, musí snížit počet míst ve třídě. S tím už však školky kalkulují,“ vysvětluje Alica Kynčlová z odboru školství hradeckého magistrátu.

Každé čtvrté dítě se tak do městské školky zřejmě nedostane. Zápis se v Hradci Králové konal minulý týden. Školy teď mají ze zákona třicet dní na rozhodnutí, koho přijmou. Zatímco některé obce v okolí zveřejnily výsledky už během jednoho týdne, v Hradci Králové bude vyhodnocení přihlášek trvat do 3. června.

Rodiče se však díky zákonnému nároku na nahlížení do spisu mohou ve školkách informovat už dříve. I ten však mohou například v mateřské škole Čtyřlístek uplatnit až 25. května. Pro rodiče tak nyní nastává období čekání, zda se jejich dítě do vybrané školky dostane.

„My jsme bez obav, protože malému už jsou čtyři roky, ale kamarádka má chlapce, kterému budou tři až v létě, a ta se o to, zda školku dostane, obává oprávněně,“ říká Petra z hradecké části Malšova Lhota.

Tři roky do konce léta

Podle radnice by se však rodiče tříletých dětí obávat neměli. Zřizovatelé zajistit školku dětem, které oslaví třetí narozeniny do konce srpna, podle školského zákona musejí. V Hradci Králové se to však daří jen tak tak. V loňském roce školkám došlo 1 486 žádostí, po odečtení duplicit jich bylo 1081, školky dětí nakonec přijaly 791.

„Nemáme místo pro všechny, ale také máme nějaká pravidla k přijímání a máme spoustu dětí, která ta pravidla nesplní. Vloni se nedostalo jen 14 dětí, které kritéria k přijetí splnily. Ale ty se mohly dostat do školky dodatečně. Ještě v září a říjnu je velký pohyb, protože někdo se odstěhuje, jiný třeba zůstane ještě doma. Neměli jsme žádnou zpětnou vazbu, že by tady bylo dítě, které by splňovalo kritéria a do mateřské školy se nedostalo,“ uklidňuje Kynčlová.

Na mysli má však jen ty děti, o které se město postarat musí. Ty, které se narodily v září, už se do těchto tabulek nepočítají. K zápisu přitom přicházejí i děti, kterým budou tři roky do konce roku. Část z nich se do školky dostat může, třeba přednostně díky sourozenci, který už mateřinku navštěvuje.

Pravidla se zpřísnila

Taková praxe však letos bude omezená. Pravidla o počtu dětí ve školkách se totiž zpřísnila a Hradec bude muset kapacity redukovat. Pokud je ve třídě dítě se specifickými potřebami, automaticky klesá její tabulková kapacita.

„Vloni nám to počty dětí ve školkách dost zamíchalo. Letos proto většina mateřských škol přijímá pouze děti, které dovrší tři roky do konce srpna,“ přiznává Kynčlová.

Jenže rodiče letos více než kdy jindy tlačí bota, nebo spíše peněženka. Kvůli rostoucím cenám, aby jeden z nich zůstal s dítětem doma o rok déle, je pro ně finančně náročnější. Hledají proto alternativy. V Hradci a okolí existuje několik soukromých školek, dětských skupin nebo jen dětských klubů. Ty na rozdíl od předchozích dvou nesvazuje přísná legislativa. Jenže nedostávají příspěvky od státu a školkovné se v nich tak měsíčně přehoupne i přes pět tisíc korun. Přesto jsou většinou naplněné.

Například v dětské skupině Cihlička rodiče za každodenní docházku zaplatí čtyři tisíce korun měsíčně. Přesto bývá její kapacita šest dětí naplněná. Naproti tomu v nedalekých Všestarech do loňska sloužily mikrojesle Všesličky. Ty se sice od září transformují na dětskou skupinu, ale díky podpoře obce a dotacím tam rodiče zaplatí za měsíc jen 500 korun.

Nové školky se projektují

Hradec Králové řeší nedostatečnou kapacitu svých školek už několik let. Vyrůst kvůli tomu má hned vedle stávající mateřské školy ve Svatojánské ulici nová školka v lokalitě Podzámčí. Jenže projekt má zpoždění i kvůli snaze někdejšího náměstka pro školství Martina Hanouska (Zelení), aby to byla ekologická školka se zvířaty a se zelenou střechou.

Takové požadavky však narazily v zastupitelstvu a projekt se musel upravovat. Stavět se mělo začít příští rok a odhadované náklady by se měly vyšplhat na 140 milionů. I to může ještě plány zhatit. Před lety totiž město stavělo školky z modulů za desetinovou cenu.

Potíže s umisťováním dětí řeší i obce kolem krajského města, které v posledních letech zažívají stavební boom a s tím související nárůst počtu obyvatel, hlavně mladých rodin s dětmi. Například ve Stěžerách proto už několikátý rok po sobě musejí děti odmítat.

„V loňském roce to bylo kolem 15 dětí, letos je to podobné. Chceme to řešit přístavbou školky, aby vznikla jedna nová třída. Nyní se pracuje na projektové dokumentaci, která má být hotová v létě. Pak budeme obratem žádat stavební povolení, ale stavba bude čekat na vhodnou dotaci,“ uvádí starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (nez.).

Přístavba má stát přes 10 milionů korun. Ve Stěžerách jsou nyní tři třídy mateřské školy s kapacitou kolem 75 dětí, ta se má o jednu třídu zvýšit. Jenže než bude hotovo, potrvá několik let.