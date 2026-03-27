Hradec dál chystá ekoškolku. Může stát 210 milionů, na půlku už má dotaci

Petr Záleský
  9:20
Hradec Králové se chystá vypsat tendr na školku Podzámčí II, která má vyjít odhadem na 210 milionů korun. Kritiky ceny však nejspíš neumlčí ani vysoká dotace. Projekt, který na podzim 2020 přispěl k rozpadu koalice, se nyní výrazně pohnul.
Vizualizace ekologické školky Podzámčí II v Hradci Králové s pobytovou zelenou střechou | foto: MmHK

V květnu by město mělo obdržet projektovou dokumentaci, poté radnice vypíše výběrové řízení na stavitele a v zastupitelstvu téma opět vzbudí emoce.

Současná koalice předběžnou cenovku okolo 210 milionů korun obhajuje. Zároveň však nikdy neopomene zdůraznit, že projekt nynější hradecká vláda nevymyslela, ale jen v něm pokračuje, protože by bylo nezodpovědné jej zahodit. Opakuje se tak situace z počátku března 2023, kdy už současné vedení hledalo plusy při otevření lávky přes Labe za 175 milionů korun.

U školky Podzámčí II odhadla studie z roku 2020 náklady na sto milionů korun bez daně. Aktuální cena už činí přibližně 210 milionů korun, i když na podzimním jednání zastupitelů se dlouze hovořilo o ceně vyšší o dalších 30 milionů.

Srovnání školky s lávkou podporuje i úleva města, že značnou část nákladů přikryje dotace.

Zatímco avantgardní stavba u centra Aldis získala příspěvek 102 milionů, rada města koncem ledna schválila pro mateřinku přijetí 110milionové dotace.

Také původní cenový strop pro lávku byl dramaticky nižší – 40 milionů korun. Město si maximální cenu za školku nestanovilo, avšak šest let stará expertiza ji odhadla asi na sto milionů.

My jsme to nevymysleli

Přestože město hledalo po rozpadu koalice v roce 2020 levnější řešení, vrátila se školka do hry. Podzámčí je jednou z nejrychleji rostoucích čtvrtí Hradce a mateřinku nutně potřebuje.

„Rada města schválila rozhodnutí o poskytnutí dotace, která je pro ekonomiku stavby zásadní. Nerozhodovali jsme, jestli se školka má stavět, protože o tom bylo rozhodnuto už v minulosti, jen jsme schválili krok, který umožní použít schválené dotační peníze a projekt v brzké době posunout k realizaci, protože máme i stavební povolení,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Obhájcem stavby je také náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení), který se tak postavil za svého kolegu, exnáměstka primátora a ekologa Martina Hanouska, jenž projekt školky prosazoval.

„Je to projekt, který by měl ukázat školku budoucnosti. Není to jen holá stavba, ale i ekocentrum pro celé okolí. Na rozdíl od mnoha jiných školek je její součástí i kvalitní zahrada s pobytovou střechou nebo vybavení, které bude sloužit i pro sousední školku. Zjišťovali jsme ceny podobných projektů, je to srovnatelné. Chceme-li vychovávat děti v kontejnerech nebo papundeklových provizorních stavbách, je to taky cesta, ale domníváme se, že bychom tudy jít neměli,“ upozornil Adam Záruba.

Vzorem byly drahé Mydlinky?

Největším kladem školky Podzámčí II je nejspíš dotace až 110 milionů korun. Příznivci by přičetli i kuchyni, fotovoltaiku, hospodaření s dešťovou vodou, pobytovou střechu, keramickou pec, prádelnu, sušárnu, byt správce a komunitní ekocentrum, které se do celkové částky propíše cenou téměř 26 milionů korun.

„Ve srovnání s obdobně kvalitními školkami, například Mydlinky v Praze, je cena naprosto odpovídající,“ obhajuje cenovku na svém facebooku hnutí Změna a Zelení.

Mydlinky se přitom novou staly černou můrou Prahy 12. Radnice původně očekávala náklady kolem 77 milionů a když tendr vygeneroval 118 milionů, radní soutěž zrušili ve snaze projekt zlevnit. Výsledkem bylo vypsání nového výběrového řízení a dramatický růst v době prudkého zdražování materiálů a prací až na 159 milionů korun.

Čtyři třídy Mydlinek mají kapacitu 112 dětí, zatímco Podzámčí II počítá se stovkou předškoláků a s konečnou cenou ještě o 50 milionů vyšší.

Protestuje nejen opozice

Opozice na podzim operovala i s konečnou cenovkou 240 milionů korun. To bylo moc i pro koaliční občanské demokraty.

Hradec chce ekoškolku za 240 milionů. Za to by byly dvě obvyklé, kritizuje opozice

„Na férovku, nejen pro koaličního partnera, ale i pro opozici: bylo by nejlepší vzít projekt, začít studií, která cenově byla skutečně poloviční, tedy 120 až 130 milionů, což bylo standardní. Zvýšení odhadu o sto procent určitě nebylo jen kvůli času, inflaci a ceně stavebních materiálů. Byly tam další požadavky na školku. Je potřeba udělat genezi, abychom věděli, jak jsme se od 120 milionů za minulé vlády dostali na 240 milionů,“ požadoval radní Martin Soukup, jednička ODS pro letošní komunální volby.

„Někteří opoziční zastupitelé mají zvláštní talent ke specifickému zaokrouhlování. Samotná školka je za 184 milionů, zbytek komunitní ekocentrum. Kolem Podzámčí se objevuje hodně zjednodušených a nepřesných tvrzení. Někdo říká, že je to předražený projekt. Důležité je, že už v minulém volebním období bylo rozhodnuto o stavbě. Objevily se i informace, že by tam měly být nějaké kontejnery. My ale stavíme školku pro celé generace,“ tvrdí náměstek Lukáš Řádek.

Podle něj se debata o ceně stává absurdní, jestliže se někdo domnívá, že současné vedení města mělo projekt stopnout: „To by se nikdy nic nepostavilo. Životní cyklus každého takového projektu trvá déle než čtyři roky a přesně v tomto duchu včetně rozpočtu to je i nyní.“

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

27. března 2026  9:20

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

26. března 2026  18:34

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)

Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější...

26. března 2026  16:36

Průvod světlušek i čarodějnice škrtli. Obec paralyzoval neschválený rozpočet

Premium
Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku (20....

Už tři měsíce hospodaří Častolovice na Rychnovsku s téměř 1 700 obyvateli v omezeném finančním režimu. Zastupitelé ani napotřetí neschválili rozpočet na letošní rok. Radnice tak nemůže uskutečnit...

26. března 2026

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Lesní požár na Trutnovsku málem pohltil i chaty. Hasiči už znají příčinu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči na okraji Trutnova v městské části Oblanov odpoledne zasahovali u lesního požáru, který hořel na rozloze dvou hektarů a ohrožoval také chatovou osadu. Zásah komplikoval silný vítr. Příčinou...

25. března 2026  17:32

Prezidentova řidiče potrestali za nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Za nehodu v opilosti potrestal Okresní soud v Náchodě Vojtěcha Koppa, řidiče prezidenta Petra Pavla. Boural loni v únoru cestou ze zabijačky, když vezl kolegy na ubytovnu. Soudkyně shledala, že...

25. března 2026  13:01,  aktualizováno  15:30

Safari Park ukáže nové mládě hrabáče, návštěvníci ale budou pod dozorem

Mládě hrabáče kapského se narodilo v neděli 22. března 2026.

V Safari Parku Dvoře Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě hrabáče kapského. Jde už o pátého potomka zdejší chovné samice. Kvůli očekávanému přírůstku ošetřovatelé uzavřeli pavilon Africká...

25. března 2026  14:26

Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

MHD v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) se o víkendu stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z e-mailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své...

24. března 2026  14:38,  aktualizováno  25. 3. 11:59

Státní památky zahájí sezonu na Velikonoce, Kuks chystá prohlídky zahrady

Barokní hospitál Kuks.

Velikonočně nazdobené interiéry čekají na první výletníky, kteří v nové sezoně navštíví státní památky v Královéhradeckém kraji. Už 1. dubna spustí prohlídky hospitál Kuks, ostatní zámky otevřou o...

25. března 2026  11:30

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

