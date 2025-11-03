O stavbu se nejvíc zasloužili rychnovský advokát Jindřich Štemberka a hradecký továrník a později starosta Josef Pilnáček.
Nápad postavit na hřebeni turistickou základnu dostal vlastenec a milovník Orlických hor Štemberka ještě za Rakouska-Uherska. Jeho prvním počinem v roce 1915 byla Chata Panoráma v Deštném v Orlických horách.
Když skončila 1. světová válka, oživil nápad na chatu přímo na hřebeni. První výprava, která měla vytipovat místo, se konala 1. listopadu 1918. Záhy klub vyhlásil všenárodní sbírku a v únoru 1919 dostal budoucí objekt jméno – Masarykova chata. Století ikonické stavby připomíná výstava v Muzeu turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném.
Československá pohraniční stráž o útoku Freikorpsu věděla. Když útočníci vhodili dovnitř zápalnou lahev od šampaňského, která se však nerozbila, vyhodil ji strážmistr Kotyška oknem ven. Nevybuchl ani první granát.