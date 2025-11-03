Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Fotogalerie 33

Masarykova chata na Šerlichu | foto: archiv Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

Tomáš Hejtmánek
  20:00
Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938 přežila útok sudetoněmeckého Freikorpsu, za války se tu zotavovali němečtí piloti. Masarykova busta to neměla lehké, několikrát ji bylo třeba ukrýt.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

O stavbu se nejvíc zasloužili rychnovský advokát Jindřich Štemberka a hradecký továrník a později starosta Josef Pilnáček.

Nápad postavit na hřebeni turistickou základnu dostal vlastenec a milovník Orlických hor Štemberka ještě za Rakouska-Uherska. Jeho prvním počinem v roce 1915 byla Chata Panoráma v Deštném v Orlických horách.

Když skončila 1. světová válka, oživil nápad na chatu přímo na hřebeni. První výprava, která měla vytipovat místo, se konala 1. listopadu 1918. Záhy klub vyhlásil všenárodní sbírku a v únoru 1919 dostal budoucí objekt jméno – Masarykova chata. Století ikonické stavby připomíná výstava v Muzeu turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném.

Československá pohraniční stráž o útoku Freikorpsu věděla. Když útočníci vhodili dovnitř zápalnou lahev od šampaňského, která se však nerozbila, vyhodil ji strážmistr Kotyška oknem ven. Nevybuchl ani první granát.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Budovu s duší nejde zbourat, říká podnikatel. Textilku přestavěl pro auta

Jeden z významných trutnovských podnikatelů Jan Kranát se celý život pohyboval kolem automobilů. Zkraje 90. let založil společnost Autostyl a roky přes ulici pozoroval upadající továrnu tehdejšího...

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938...

3. listopadu 2025

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho...

3. listopadu 2025  10:32

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

1. listopadu 2025  7:28

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí

Spěšný vlak najel v pátek po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stál do půl desáté večer.. Událost se obešla...

31. října 2025  18:36

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.