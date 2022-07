Zoo je turistická stálice, tahoun může být Dobrošov, říká krajská radní

S přílivem návštěvníků se potýká opakovaně už i královédvorský Safari Park. Nově působí problémy i velký zájem turistů o nedalekou přehradu Les Království.

„U Lesa Království teď legálně nezaparkujete. To nyní řešíme,“ přiznává náměstkyně Martina Berdychová (Východočeši) v rozhovoru pro MF DNES.

Hlavní turistická sezona začala, co je letos jejím hlavním tahounem v kraji?

V každé turistické oblasti nějaký bude. Pro nás je teď hlavní asi pevnost Dobrošov. Tam ale musíme spolupracovat s odborem dopravy, protože se otevřela pevnost, a přístupová komunikace je v rekonstrukci.

Není to trochu nonsens - lákat turisty na novinku, kam se skoro nedostanou? Je to přitom krajská silnice, proč nedošlo ke koordinaci?

Záleží na tom, jaký technický problém nastal a zda řešení musí nastoupit hned. Někdy to zkoordinovat nejde. Harmonogram oprav pevnosti byl také jiný, mělo to být dávno hotové. Byl problém vysoutěžit dodavatele, upravovaly se projekty, termíny se několikrát posouvaly. Bohužel se to pak nesešlo.

Co nového se v cestovním ruchu připravuje?

Držíme se témat, která jsou stanovena agenturou Czech Tourism, letos jde o tradice a řemesla. Připravujeme k tomu cestovatelskou hru za řemesly Královéhradeckého kraje. Součástí bude i putovní výstava Muzea východních Čech v Hradci Králové. Chceme návštěvníkům zprostředkovat návštěvu dílen, kde si řemeslo mohou vyzkoušet. Bude to pokračovat i v příštím roce. Chceme se věnovat i vojenské historii právě i díky dokončení Dobrošova. Jednali jsme se všemi provozovateli pevnostních objektů, kteří mají zájem na jednotné propagaci, abychom i jim pomohli. Jsou to často nadšenci, fyzické osoby, sdružení. Dělají spoustu práce a rádi bychom to nabízeli společně, aby lidé nešli jen na Dobrošov.

V kraji od konce roku působí centrála cestovního ruchu. Proč ji potřebuje, když tu jsou oblastní destinační společnosti?

Potřebujeme koordinovat a udělat podporu z vyšší úrovně, abychom propojili jednotlivé turistické oblasti. Náš kraj je unikátní tím, že ho máme plně pokrytý funkčními destinačními společnostmi, a hledáme, jak jim pomoci propagovat se v zahraničí i v jiných krajích i jak připravit projekty, které přesáhnou jejich hranice.

To by přece dokázali i lidé na krajském úřadě, na to nemusíte mít další společnost.

Krajská centrála se založila i kvůli tlaku státu, od ministerstva pro místní rozvoj a agentury Czech Tourism. Většina krajů už takovou destinačku má, jen ve třech ještě funkci destinačního managementu vykonává krajský úřad.

Čím je to pro jednotlivé oblasti výhodné?

Návštěvník z jiných koutů republiky nebo ze zahraničí mnohdy velmi těžko rozeznává, jestli jede do Podkrkonoší, Krkonoš, Hradecka, Českého ráje, Broumovska. Území jsou malá, takže potřebujeme představit širší oblast. Když už někdo přijede, aby nezůstával jen v Krkonoších, ale zajel i do Podkrkonoší a vše se vzájemně provazovalo, doplňovalo a podpořilo.

Když se krajská destinačka zřizovala, jedním z úkolů bylo vytvoření turistického rozcestníku kraje. Bude to dál hkregion.cz, nebo se chystá něco nového?

Adresa zůstává, ale připravujeme transformaci webu, aby byl uživatelsky příjemnější a lépe se dohledávaly informace. Teď třeba krajská centrála udělala komplexní nabídku cyklobusů a turistických autobusů. Nově letos máme zpracovaný materiál pro celé území kraje a navazující oblasti. Ještě do loňského roku to bylo tak, že si to izolovaně řešily jednotlivé turistické oblasti. Teď když pojedete, budete mít lepší přehled.

Patří stále Krkonoše k nejnavštěvovanějším cílům v kraji?

Ono je to vlastně Podkrkonoší, protože zoologická zahrada má asi čtvrtou největší návštěvnost v České republice a v našem kraji je to jednička. Padesát tisíc návštěvníků ročně.

Přesto tam nejsou takové potíže s turisty jako třeba v Adršpachu.

V zoo ne, ale dělá to trochu problémy v okolí, jako je třeba přehrada Les Království, kde se to snažíme také koordinovat. Adršpach je se svými problémy vyhlášen, ale loni začal sloužit rezervační systém, který by tento problém měl částečně odstranit. A to je právě role krajské centrály, aby znala problémy turistických oblastí, protože tento problém mají třeba i Prachovské skály v Českém ráji, abychom návštěvníky pomohli přesměrovat do zatím méně známých míst. Návštěvník si chce dovolenou užít, a když přijede někam, kde je přelidněno, zážitek je pryč a už se tam třeba ani nebude vracet. Cílem centrály je proto udržet návštěvníka na území Královéhradeckého kraje, aby tu zážitky měl a vracel se. Proto musí spolupracovat s jednotlivými destinačkami a turisticky významnými oblastmi, které v kraji máme.

Je problém, že u přehrady Les Království prakticky není turistické zázemí?

Ano, a to je právě role kraje, aby komunikoval se všemi subjekty, což je třeba nad síly oblastní destinačky. U přehrady jde o Lesy České republiky, Povodí Labe, katastry třech obcí.

Kraj tam ale nemá žádné vlastní pozemky, možná jen silnici.

Majetkově máme pouze komunikaci, ale zastáváme roli komunikační, protože když se plánují cyklostezky a další aktivity, můžeme komunikovat třeba s Povodím Labe nebo s Lesy České republiky jinak než oblastní destinační společnosti. Ty mají u nás navíc nevýhodu, že nejsou dobře personálně zajištěné. Třeba v Podkrkonoší to dělá jeden člověk, což je málo.

Rýsuje se nějaké řešení situace u přehrady?

My už jsme k tomu měli pracovní zasedání, všechny zainteresované subjekty jsme posadili k jednomu stolu. Jsme domluveni na úzké pracovní skupině. Povodí Labe už má projekt na parkoviště, což je zásadní. Připravujeme i nějaké propojení se zoo.

Vyřešila by to nějaká kyvadlová doprava ze zoo?

Jsou tam teď nově semafory, takže zjišťujeme, jaký by to mělo efekt. To nevyřešíte ze dne na den, je třeba se všemi komunikovat.

Podobný problém bývá na Šerlichu v Orlických horách, především v zimě.

Tam to řeší obec. Kraj v oblasti dopravy zařídil v zimě speciální autobusy, které návštěvníky odvážely. Řešili jsme to s Klubem českých turistů, s chatou na Šerlichu, zhoršila to i nová rozhledna na Velké Deštné. Konečné řešení tam ještě nemáme.

Deštné dlouhodobě upozorňuje, že nemá peníze, aby tam vybudovalo parkoviště pro turisty.

My ovšem máme nějaké finanční možnosti a teď i dotační, protože v IROP (Integrovaný regionální operační program, pozn. red.) je kolonka udržitelného cestovního ruchu. I tam by kraj mohl pomoci.

Osvědčily se kyvadlové autobusy z parkovišť dole v Deštném?

Nemám zpětnou vazbu, protože to bylo plně v gesci odboru dopravy, ale chceme to vyhodnotit, abychom byli připraveni na zimní sezonu. Aby krajská centrála mohla informace pro návštěvníky šířit. To nemůže dělat jen oblastní destinačka Orlické hory a Podorlicko, informace musejí mít i ti, kdo žijí v Hradci Králové a jiných koutech kraje i republiky.