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Rychlá a prudce jedovatá. Chov mamby zelené podléhá v zoo přísným podmínkám

Autor:
  13:29
Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové

Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové | foto: Simona Jiřičková

Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba černá v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba západoafrická v Safari Parku Dvůr Králové
5 fotografií
V expozici Jedovatá Afrika ve dvorském Safari Parku jsou nově k vidění prudce jedovaté mamby zelené. Jejich chov je značně neobvyklý s ohledem na jejich mimořádnou nebezpečnost. Mamba zelená doplnila v zoo mamby západoafrické a černé.

Expozice Jedovatá Afrika, která představuje návštěvníkům mimořádnou kolekci jedovatých hadů Afriky, tak má další klenot.

Ostře zelené zbarvení s výrazně vykreslenou síťkou šupin, štíhlá hlava a na hada nezvykle bystré oči. Mamba zelená zaujme na první pohled. Safari Park Dvůr Králové nově představuje dvě mamby zelené vedle mamb černých a západoafrických.

Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba černá v Safari Parku Dvůr Králové
Mamba západoafrická v Safari Parku Dvůr Králové
5 fotografií

„Chovat tři druhy mamb vedle sebe je ve světovém měřítku opravdu neobvyklé,“ upozorňuje zoolog Michal Podhrázský.

Mamby jsou velmi aktivní a rychlí hadi s velmi silným neurotoxickým jedem. Konflikt s člověkem nevyhledávají, ale v rukách nezkušených chovatelů mohou být nesmírně nebezpečné.

Vícestupňový zabezpečovací systém

„Náš tým je složen z velkých profesionálů. Dokladem mohou být světově unikátní odchovy liánovců kapských i opakované úspěchy v chovu chladnomilných zmijí ze střední a východní Afriky, kterými se může pochlubit málokdo,“ říká Podhrázský.

Ve dvorské zoo panuje kolem terárií s jedovatými hady sofistikovaný a několika stupni zabezpečení jištěný režim. Pokud je doba krmení, pavilon je uzavřen pro návštěvníky.

„Chovatelé pracují vždy s potřebnými bezpečnostními pomůckami a ve standardních situacích se s jedovatými hady nikdy neocitnou v jednom prostoru,“ upozorňuje zoolog.

Mamby jsou vzhledem přizpůsobené tomu, aby v přirozeném prostředí splývaly s okolím. Mamby zelené žijí v nížinných pobřežních lesích, mamby západoafrické v deštných lesích.

Mamba černá v Safari Parku Dvůr Králové

Mamby černé ze savan a skalnatých prostředí jsou šedočerné a na suchých větvích a ve křoví mají rovněž výborné maskování.

Mambám ještě nejsou dva roky

Obě nové mamby zelené jsou mladé, nejsou jim ani dva roky. V dospělosti se délkou budou blížit zhruba dvěma metrům. Podobné délky dosahuje i mamba západoafrická.

V expozici Jedovatá Afrika a přiléhajících Vodních světech lze obdivovat i kobry kapské a černé, zmije Nitscheovy, aterise ježaté nebo liánovce kapské.

Chov většiny jedovatých hadů je obtížný. Situaci komplikuje i skutečnost, že některé druhy žijí v prostředí se střídavým klimatem. Tyto podmínky je nutné simulovat i v teráriích.

Před čtyřmi lety se tu vylíhla dvě mláďata bojgy africké neboli boomslanga a také první jedovatá kobra kapská.

11. května 2026
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Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové

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