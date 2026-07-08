Expozice Jedovatá Afrika, která představuje návštěvníkům mimořádnou kolekci jedovatých hadů Afriky, tak má další klenot.
Ostře zelené zbarvení s výrazně vykreslenou síťkou šupin, štíhlá hlava a na hada nezvykle bystré oči. Mamba zelená zaujme na první pohled. Safari Park Dvůr Králové nově představuje dvě mamby zelené vedle mamb černých a západoafrických.
„Chovat tři druhy mamb vedle sebe je ve světovém měřítku opravdu neobvyklé,“ upozorňuje zoolog Michal Podhrázský.
Mamby jsou velmi aktivní a rychlí hadi s velmi silným neurotoxickým jedem. Konflikt s člověkem nevyhledávají, ale v rukách nezkušených chovatelů mohou být nesmírně nebezpečné.
Vícestupňový zabezpečovací systém
„Náš tým je složen z velkých profesionálů. Dokladem mohou být světově unikátní odchovy liánovců kapských i opakované úspěchy v chovu chladnomilných zmijí ze střední a východní Afriky, kterými se může pochlubit málokdo,“ říká Podhrázský.
Ve dvorské zoo panuje kolem terárií s jedovatými hady sofistikovaný a několika stupni zabezpečení jištěný režim. Pokud je doba krmení, pavilon je uzavřen pro návštěvníky.
„Chovatelé pracují vždy s potřebnými bezpečnostními pomůckami a ve standardních situacích se s jedovatými hady nikdy neocitnou v jednom prostoru,“ upozorňuje zoolog.
Mamby jsou vzhledem přizpůsobené tomu, aby v přirozeném prostředí splývaly s okolím. Mamby zelené žijí v nížinných pobřežních lesích, mamby západoafrické v deštných lesích.
Mamby černé ze savan a skalnatých prostředí jsou šedočerné a na suchých větvích a ve křoví mají rovněž výborné maskování.
Mambám ještě nejsou dva roky
Obě nové mamby zelené jsou mladé, nejsou jim ani dva roky. V dospělosti se délkou budou blížit zhruba dvěma metrům. Podobné délky dosahuje i mamba západoafrická.
V expozici Jedovatá Afrika a přiléhajících Vodních světech lze obdivovat i kobry kapské a černé, zmije Nitscheovy, aterise ježaté nebo liánovce kapské.
Chov většiny jedovatých hadů je obtížný. Situaci komplikuje i skutečnost, že některé druhy žijí v prostředí se střídavým klimatem. Tyto podmínky je nutné simulovat i v teráriích.
Před čtyřmi lety se tu vylíhla dvě mláďata bojgy africké neboli boomslanga a také první jedovatá kobra kapská.
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11. května 2026