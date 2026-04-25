Nový areál v Hradci, nová Siniaková? Musí se všechno sejít, míní šéftrenér

Radomír Machek
  7:25
V hradeckých Malšovicích z původního tenisového areálu s velkou tradicí vznikl jeden z nejmodernějších sportovních komplexů v republice. Za sebou tu mají první velké turnaje – evropský šampionát i domácí mistrovství, zatím mládežnických kategorií. A vzhledem k tomu, jaký projekt se jim podařilo uskutečnit, i velkou šanci, že další, třeba také seniorské, budou následovat.
Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích | foto: Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové

Šéftrenér a sportovní ředitel Teniscentra DTJ Hradec Králové Petr Šanovec...
Jednou z dominant rekonstruovaného areálu v hradeckých Malšovicích je nová...
V přestavěném tenisovém areálu v Malšovicích se konalo mistrovství ČR...
Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v...
12 fotografií

„Je to v podstatě zázrak,“ říká šéftrenér a sportovní ředitel Tenis-centra DTJ Hradec Králové Petr Šanovec, který společně se svým parťákem Pavlem Hepem za projektem stojí.

Co pro vás i pro tenisový Hradec znamená, že se projekt podařilo dotáhnout do konce?
Nejde říct nic jiného než to, že to je v podstatě zázrak. Sešlo se obrovské množství okolností, které na začátku vypadaly skoro jako nesmysl. Když jsme stáli na startu, dalo by se říct, že to celé bylo velmi odvážné.

Tenis se v Malšovicích u hradeckých lesů hrál už v minulosti...
Ten původní areál byl historický, krásný, měl své kouzlo, ale pro dnešní dobu už přestával být funkční. My jsme ale chtěli na tomto místě tenis zachovat, myslím si, že kdybychom o to nebojovali, mohlo tam dnes být něco úplně jiného, třeba bytová výstavba. Neříkáme, že by nebyla potřeba, ale naším cílem bylo udržet tenis.

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích
Šéftrenér a sportovní ředitel Teniscentra DTJ Hradec Králové Petr Šanovec (vlevo) se společně s Pavlem Hepem zasadili o rekonstrukci areálu v Malšovicích, ve kterém už proběhly první velké turnaje. (31. března 2026)
Jednou z dominant rekonstruovaného areálu v hradeckých Malšovicích je nová hala, v níž jsou k dispozici tři kurty.
V přestavěném tenisovém areálu v Malšovicích se konalo mistrovství ČR dorostenců. (31. března 2026)
12 fotografií

Tenisový klub DTJ u nemocnice, v jehož čele stojíte, patří mezi špičku v Česku, co se týká závodního hraní. Jak do toho zapadá nový areál v Malšovicích a v čem bude jiný?
Začnu sportovní stránkou. V tenisovém centru DTJ máme poměrně silnou skupinu závodních hráčů, zhruba 20 až 25 družstev. Snažíme se hrát nejvyšší soutěže a máme kvalitní trenérský tým. Právě trenéři jsou to nejdůležitější. Nechtěli jsme tuhle partu rozdělit mezi dva areály a dělat nějaké ostré řezy, aby jeden sloužil něčemu a druhý něčemu jinému. Mistrovské zápasy zůstanou u nemocnice, ale systém jsme nastavili tak, aby oba areály fungovaly v symbióze.

Co všechno areál v Malšovicích nabízí?
Máme sedm kurtů venkovních a tři v pevné hale. Důležitou součástí je také klubovna, kterou vnímáme spíš jako konferenční prostor. Kdo jezdí na turnaje, ví, že tam nejen hráči tráví spoustu času, že kvalitní zázemí je zásadní, a troufnu si tvrdit, že jsme jedni z mála, kdo něco podobného má.

Co to v praxi hlavně pro tenisty znamená?
Velmi důležitý je hotel s dvaceti pokoji a s osmapadesáti lůžky. Koncipovaný je vyloženě pro tenisové prostředí. Dále tu máme restauraci, která je otevřená i veřejnosti, což je opět velké plus. Když to sečteme, mají rodiče i hráči komfortní zázemí. Součástí areálu je také klubová sauna a nebytové prostory pro služby spojené se sportem – fyzioterapii, masáže a podobně. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit komplex, který dává hlavně sportovní smysl.

Jak obtížné bylo prosadit, aby v Malšovicích něco podobného vyrostlo?
Hodně. Ať už jde o povolení, administrativu nebo celkové sladění všech procesů. Když se mě někdo ptá, jestli bych do toho šel znovu, říkám ano, zároveň ale dodávám, že cesta byla opravdu těžká. Dnes vidíme krásný výsledek, ale za tím je obrovské množství práce, stresu a překážek.

Za krátkou dobu, co areál funguje, jste hostili mistrovství Evropy mladých hráčů (Winter Cup) i republikový šampionát dorostu. Jak se vydařily a jaké byly ohlasy?
Naším cílem bylo, aby areál dokázal přitáhnout velké turnaje. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme ho stavěli. Oslovili jsme svaz, využili kontakty a podařilo se nám získat například Winter Cup. Přijel se podívat i bývalý kapitán daviscupového týmu Petr Pála a jeho reakce nás hodně potěšila. Říkal, že viděl spoustu areálů, ale že tenhle je opravdu povedený. Winter Cup byl pro mě osobně nejlepší akce, jakou jsem tady zažil. Následovalo mistrovství republiky dorostu, kde už jsme byli zkušenější a nervozita byla menší. Ohlasy od hráčů i rodičů jsou velmi pozitivní. Jediná výtka, kterou slýcháme, je menší kapacita tribun, ale to je věc budoucnosti, další úkol.

Potvrdily turnaje, že koncepce, kterou jste zvolili, funguje?
To, co jsme si na začátku naplánovali, se v praxi potvrdilo. Hotel byl plně využitý, zázemí fungovalo a celý komplex se osvědčil. To je pro nás zásadní zpětná vazba.

Vaším klubem DTJ prošla i jedna z nejlepších deblistek všech dob, hrdá rodačka z Hradce Králové Kateřina Siniaková. Byla i na slavnostním otevření areálu tady v Malšovicích. Co říkáte její kariéře?
Kačku znám už od dětství. Když jí bylo pět nebo šest let, ozval se mi její tatínek s jasnou představou, že chce, aby se tenis dělal profesionálně. Už tehdy bylo vidět, že ví, co chce. Postupně bylo jasné, že jde o obrovský talent, ale zároveň o dítě s velkou disciplínou a pracovitostí. Její úspěch není náhoda, je za tím obrovské množství práce. Navíc zůstala lidsky skromná a příjemná, což oceňuji možná ještě víc. Když tady byla mezi malými dětmi, byla k nim skvělá.

Jak to vypadá s jejími následovnicemi či následovníky?
Takový hráč, jakým Katka je, se narodí jednou za sto let. Musí se všechno sejít: talent, vůle, zázemí i štěstí. Nechci nikomu brát motivaci, ale... šikovné děti máme, ale dosáhnout takové úrovně je mimořádně těžké.

Jste dlouholetým šéftrenérem největšího klubu v kraji. Jak se z vašeho pohledu během těch let tenis změnil?
Změnila se technika, materiály, styl hry. Hráči dnes hrají s větší rotací a intenzitou. Zásadní změnou je ale komplexní přístup k tréninku. Dřív to byl hlavně tenis, dnes je to i kondice, regenerace a celková práce s tělem. Díky tomu mohou hráči vydržet déle na vrcholové úrovni.

Co rodiče, kteří vše mohou také výrazně ovlivnit?
To je individuální. Nároky jsou dnes větší, finanční i časové, ale dobrý rodič byl dobrý vždycky, a také naopak.

Práce s mládeží je i vzhledem ke konkurenci všech možných sportů těžká. Na čem podle vás záleží, aby děti měly chuť do tenisu?
Tohle je hlavně o trenérech. Hrozně jsem rád, že k nám přišel Radek Hrma. Obrovský přínos, srdcař, který dává klubu energii. Zaměřili jsme se na malé děti a výsledky se dostavují. Máme kolem pětadvaceti dětí v mini tenisu a stavíme několik družstev. Když se někdo přijde podívat, vidí, že ty děti hrát umí. Často se říká, že nejsou děti, ale to není pravda, jen je větší konkurence. Když máte kvalitního trenéra, který má směr a dokáže děti nadchnout, tak to funguje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nový areál v Hradci, nová Siniaková? Musí se všechno sejít, míní šéftrenér

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích

V hradeckých Malšovicích z původního tenisového areálu s velkou tradicí vznikl jeden z nejmodernějších sportovních komplexů v republice. Za sebou tu mají první velké turnaje – evropský šampionát i...

25. dubna 2026  7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.