Hradec doufá, že dokončí územní plán. Spor o střelnici už ho neblokuje

Sváry města s resortem obrany připomínaly hádku dvou neústupných kohoutů. Zatímco armáda si kolem střelnice vytyčila rozsáhlé pásmo hlukové zátěže, čímž zarazila veškerý rozvoj, město reagovalo razantním prohlášením o nezákonném postupu a pracovalo na rychlém přestěhování střelnice.

Údajné střety s ministerstvem obrany stály za odvoláním zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (ANO) v prosinci 2020. Na jeho místo zastupitelé zvolili Adama Zárubu (Změna a Zelení) a obě strany hledaly kompromis.

Vyjednávání přineslo výsledek, Hradec s armádou podepsal smlouvu, která odblokovala nejen práce na územním plánu, ale i případnou výstavbu rodinných domů.

Území, které si ministerstvo označkovalo coby své zájmové, zahrnuje plochu dvou milionů čtverečních metrů. Na dohodu netrpělivě čekali místní vlastníci pozemků, rodinných domů i chat, podle kterých resort obrany bezprecedentně zasahoval do jejich vlastnických práv.

„Bylo to složité jednání, panovaly napjaté vztahy. Když na ministerstvu slyšeli Hradec, naskakovala jim husí kůže. Od února do října se uskutečnilo asi pět nebo šest schůzek a nakonec se nám podařilo dojednat kompromis. Už jsme podepsali vzájemnou dohodu a vyřešili tak nejen rozpor, ale i poslední problematickou záležitost, kvůli níž celý rok stál územní plán. Znamená to obnovení prací,“ řekl zastupitel určený pro územní plán Adam Záruba.

Podle něj by Hradec mohl nový územní plán představit v roce 2024, zatím chtě nechtě musí pracovat s územním plánem z roku 2000, který už neodpovídá aktuálnímu stavebnímu zákonu ani novým potřebám města, například dostatku nových ploch pro výstavbu bytů.

Kompromis pro příměstskou krajinu

Výsledek jednání o problematickém území u zahrádkářské osady Rozkvět míru Záruba stručně shrnul:

„Město bude respektovat zájmy střelnice a ministerstvo zase bude respektovat návrh územního plánu. Bude umožněno realizovat výstavbu v plochách, které jsme již dříve stanovili, i když za určitých podmínek, protože v území jsou vyloučeny některé typy staveb, třeba mateřské školy. Podařilo se nám tedy uhájit územní plán při respektování zájmů ministerstva. Považuji to za úspěch, vždyť jeden čas ministerstvo požadovalo, aby se plochy k výstavbě zcela zrušily.“

Podle studie by v nové čtvrti nazvané Malšovické Meandry nebo Malšovice Východ mohlo být postaveno až 90 rodinných domů. Kolem výstavby se však ještě dá očekávat vzrušená diskuse s majiteli pozemků, kteří mají pocit, že jim střídavě město a stát hází klacky pod nohy.

„Je tu skupina lidí, která by do územního plánu chtěla přidávat obrovské plochy. To je záležitost, která se nyní bude také vypořádávat. Nyní je tu územní plán, jak byl stanoven v roce 2016, o což jsme bojovali. Nedovedu si představit, že by se do něj znovu zasahovalo a vymezovala se nějaká další plocha. Jsou tam přesně navržené plochy, pro příměstskou krajinu je to dobrý kompromis,“ upozornil zastupitel určený pro územní plán.

Vlastníkům jde o snížení hluku

Naopak zástupce vlastníků zdejších pozemků Roman Dunda důrazně považuje dohodu města s armádou za podraz: „Připadá mi absurdní, že se ve chvíli, kdy se vedle obytné zástavby nachází nezákonný zdroj hluku, město s původcem hluku dohodne, že se v Malšovicích raději nebude dál stavět, než aby došlo ke snížení nadměrného hluku. Takovou dohodu považujeme za naprosté fiasko.“

„Nemůžeme si dovolit území nechat tak, jak navrhuje ministerstvo obrany, čili vymezené. Rozklad právníků říká, že vymezené území neexistuje. Nemůžeme si dovolit, že bychom si lokalitu zakonzervovali. Jednou bude potřeba,“ už dříve apeloval bývalý zastupitel pro územní plán Jiří Langer.

Spory se řeší i ve Svinarech

Provozovatel střelnice - Armádní sportovní centrum Dukla - už v minulosti udělal ústupek, když činnost střelnice navzdory každodennímu povolení omezil na tři dny v týdnu. Ministerstvo poukazovalo i na dřívější postoj města.

„Při opakovaných jednáních o územním plánu zazněly od orgánů města informace, že tato oblast nemusí být nutně zastavěna a Hradec Králové může svoji výstavbu zaměřit jinými směry tak, aby činnost resortu obrany nebyla omezena,“ uvedl Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Kolem střelnice může město očekávat množství připomínek, se kterými se bude muset vypořádat. Další vlastníci půdy se bouří též v nedalekých Svinarech, kde podle informací MF DNES podali i kasační stížnost. I tak na straně města převažuje spokojenost z odblokování zastavených prací na územním plánu.

„Práce byly přerušeny, protože se vyjednávaly poslední sporné body. Ty jsou nyní uzavřeny a v nejbližších dnech by se práce měly opět zahájit. Zpracovatel to musí na základě připomínek upravit a plán znovu projednávat s veřejností i s orgány státní správy. Pokud vše půjde, jak má, nejbližší reálný termín pro dokončení územního plánu je rok 2024. Bude to déle, než jsme čekali,“ připustil Záruba.