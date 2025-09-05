Spor se sousedem neurovnala ani primátorka. Školáci zůstávají v provizoriu

Tomáš Hejtmánek
  9:47
Děti z Mateřské a základní školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové se kvůli sporu se spolumajitelem domu ze sousedství 1. září nevrátily do opravených tříd. Úředníci totiž nemohou kolaudovat dokončenou část stavby, protože soused napadl platnost stavebního povolení a nadřízený krajský úřad obvinil ze systémové podjatosti.
Rekonstrukce základní školy v Malšově Lhotě. (18. srpna 2025)

Rekonstrukce základní školy v Malšově Lhotě. (18. srpna 2025) | foto: MMHK

V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny....
Zjevně ho neobměkčil otevřený dopis primátorky Pavlíny Springerové (HDK) ani usnesení zastupitelů z minulého týdne, v němž deklarovali, že město bude v přestavbě areálu školy pokračovat.

Ke změně dopravního napojení a stavbě nového pavilonu pro mateřskou školu zřejmě směřují skutečné požadavky stěžovatele. V dopise zastupitelům obvinil město, že dopravní opatření z projektu vypustilo.

„Neřeší se bezpečné dopravní napojení, které zde všem místním již několik desetiletí schází. Z upravené smlouvy o dílo, zveřejněné teprve v červenci, dokonce vyplývá, že s dostavbou školky město už v budoucnu nepočítá,“ uvedl v prohlášení syn stěžovatele Jaroslav Novotný, který za otce komunikuje.

Takové tvrzení však radnice odmítá a zastupitelé proto minulý týden přijali usnesení potvrzující, že město se školkou i řešením dopravy dál počítá. Následně se na Novotného obrátila otevřeným dopisem sama primátorka.

„Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap, přičemž pavilon MŠ a řešení dopravní situace jsou součástí druhé etapy. Tato fáze však vyžaduje schválení nového územního plánu, na kterém se nyní intenzivně pracuje. Teprve poté bude možné zahájit projektovou přípravu. Přijatým usnesením město každopádně zcela jednoznačně a formálně naplňuje Váš požadavek na garanci pokračování projektu,“ napsala v dopise Springerová. Připomněla také, že město již scelilo potřebné pozemky.

Odpověď od souseda asi nepřijde

Novotného slova o zrušení plánů postavit v areálu nový objekt pro školku se zřejmě opírají o dodatek k současné zakázce. Město o něm informovalo tak, že umožní prodloužit fungování školky v současných prostorách.

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

„V rekonstrukci se původně nepočítalo s úpravami v učebnách mateřské školy, ale ukázalo se, že je potřeba opravit tam podlahy,“ vysvětlil obsah dodatku náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Novotný na kroky radnice nejspíš odpovídat nebude. Město tak zřejmě nemůže počítat s tím, že by své námitky vzal zpět a cesta ke kolaudaci by se odblokovala.

„Ještě se o tom poradíme s naší právničkou. Paní primátorka nám však neodpověděla na dopis ze srpna, kde byly popsány chyby náměstka Řádka. Není také pravda, že doprava byla od začátku plánovaná ve druhé etapě,“ reagoval pro iDNES.cz Jaroslav Novotný.

Jeho slovům se primátorka podivila. Za odpověď považuje právě svůj otevřený dopis.

Úřad není podjatý, řeklo ministerstvo

Radnice si však teď ve sporu připsala první dílčí vítězství. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž odmítlo námitku podjatosti krajského úřadu a ten tak bude moci brzy začít se zkoumáním stavebního povolení.

29. července 2025

„Ministerstvo rozhodlo, že ředitel krajského úřadu není podjatý. Ředitel proto nyní musí přezkoumat možnou podjatost vedoucí odboru, oddělení i samotného úředníka, který má spis na starosti. Vyhodnocení potrvá několik týdnů. Během října by pak měl krajský úřad o napadeném stavebním povolení rozhodnout,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Možná se pokusí o kličku

Samotné stavební povolení zůstává i přes námitky dál platné a město by tak mohlo zažádat o kolaudaci. Odkladný účinek nemá ani žaloba na neplatnost ke krajskému soudu. Potíž však je, že spis nyní leží na kraji. Stavební povolení získalo město ještě podle starého zákona, a proto nelze kolaudovat podle elektronické verze.

Postavte mi cestu, jinak školu nedostavíte, vyhrožuje soused před kolaudací

„Pokud by na tom však byl časový zájem, stavební úřad si může vyžádat kopii spisu a kolaudovat podle ní. Proveditelné to je,“ upozornil vedoucí stavebního úřadu v Trutnově Petr Kotlovský. Že je takový postup možný, potvrdil i kraj. Náměstek Řádek však nyní nechce sdělovat, zda se město takovou kličkou vydá.

„Dalo by se kolaudovat i prostřednictvím autorizovaného inspektora. Máme strategii, která povede k co nejrychlejší kolaudaci, ale neměli bychom ji teď asi zveřejňovat,“ sdělil Řádek. Reálné tak je, že by kolaudace mohla proběhnout nejpozději koncem října.

Akční letáky
