Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Tomáš Plecháč
  9:20
Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a zhodnotili odborníci přes architekturu.
Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda. | foto: Archiv obce Malá Úpa

Malá Úpa – místo pro zimní dobrodružství v nádherném prostředí Krkonoš
Sníh je v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Jeho množství překvapilo i horaly,...
Symbol hranic. Pomezní boudu využívali dříve především obchodníci ze sousedního...
Malá Úpa – místo pro zimní dobrodružství v nádherném prostředí Krkonoš
20 fotografií

Podrobná studie je vodítkem pro plánované rekonstrukce a novostavby, má docílit, aby odpovídaly tradiční architektuře a krajinnému rázu krkonošského střediska. Malá Úpa je první horskou obcí, která podobnou „povinnou četbu“ pro investory a stavaře vydala.

Malá Úpa je vedle Strážného jedinou obcí, která leží v Krkonošském národním parku. I díky tomu zde nebují výstavba apartmánů, hotelů a penzionů zdaleka v takové míře jako v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně nebo Harrachově a Malá Úpa si do značné míry zachovala atmosféru horské vesnice.

Malá Úpa přijde o ikonickou červenou střechu kostela. Bude šedá, chtějí památkáři

Přesto se obec se 157 obyvateli rozhodla vydat příručku, již by si měl nastudovat každý, kdo připravuje rekonstrukci nebo novostavbu. Práce na studii zabraly týmu architektů rok.

Snahou je podle starosty Karla Engliše (nestraník) docílit stavu, aby se majitelé nemovitostí a investoři se zásadami seznámili ještě před zahájením projekčních prací a na stavební komisi předkládali záměry, které odpovídají maloúpské architektuře.

„Je to vodítko pro majitele, projektanty a architekty, kteří se kolikrát chytají špatného příkladu. Chtěli jsme, aby všechny strany měly nějaké mantinely, ve kterých se budou pohybovat a budou vědět, jaký je architektonický rys Malé Úpy, který by se měl zachovat,“ vysvětluje starosta.

Horské domy, pokorné k okolí

Stavební komise v obci existuje deset let. Posuzuje všechny investiční záměry, některé projekty přitom investorům opakovaně vrací. Tomu by se díky nové příručce mělo předejít. Základní teze by se dala shrnout tak, že se obec nechce přizpůsobovat nevhodným projektům, naopak projekty se musí přizpůsobit Malé Úpě.

„Do komise by měly chodit návrhy, které budou respektovat krkonošskou architekturu a maloúpská specifika. Architekti by měli navrhovat jednoduché horské domy, pokorné k okolí, ne vymýšlet budovy, které všem tady vytřou zrak. Jsme na horách, v tisíci metrech nad mořem, skromnost a pokora by z toho měla čišet,“ poznamenává Engliš.

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.
Malá Úpa – místo pro zimní dobrodružství v nádherném prostředí Krkonoš
Sníh je v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Jeho množství překvapilo i horaly, kteří již přezuli svá auta na letní pneumatiky a z obecních vozidel údržby demontovali zimní nástavby (18. května 2025).
Symbol hranic. Pomezní boudu využívali dříve především obchodníci ze sousedního Slezska. Dodnes je tu ubytování i hostinec.
20 fotografií

Podle krajinného ekologa Pavla Klimeše, člena maloúpské stavební komise, bude manuál jednoznačně přínosem: „Architekti to udělali velmi pečlivě, zpracovali každý dům v Malé Úpě. Pokud investoři a stavebníci splní zásady, které manuál obsahuje, neměli by mít problém rekonstrukci, případně stavbu nového domu prosadit.“

Dokument považuje za počin hodný následování. „Minimálně horské obce by se tím mohly inspirovat. Když si to mohla dovolit Malá Úpa se 150 obyvateli, může si to dovolit i Pec pod Sněžkou, Strážné nebo Horní Maršov,“ dodává Klimeš.

Nevhodný objem i přístavby

Základem manuálu je více než třísetstránková analytická část, podle jednotlivých kritérií popisuje všechny stávající objekty v katastru Malé Úpy, hodnotí jejich památkovou a architektonickou hodnotu a rozděluje je do šesti typů. Autoři posuzují barvu fasád, tvar střech a vikýřů, velikost oken, obložení, podezdívky, objem a proporčnost budov, zvolené materiály nebo citlivost zásahů u přestaveb starších budov.

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

„Udržení zástavby v mezích, a to jak ve smyslu velikosti budov, tak hustoty a způsobu umístění, je v území zásadní. Skromnost místních tradičních hospodářských stavení je nedílnou součástí charakteru území a měla by být součástí uvažování i soudobých investorů,“ uvádějí tvůrci studie.

Mezi časté nešvary patří nepřiměřený objem staveb, špatné usazení na svahu, velká prosklení či nevhodné přístavby a vestavby. Studie řeší soukromé i veřejné objekty.

Povinná četba

Nejproblematičtější jsou budovy postavené mezi lety 1945 až 1990, které nejčastěji narušují ráz území. Třeba u bývalé celnice ze 60. let minulého století, v níž dnes sídlí obecní úřad, kritizují nevhodné obložení plechovými deskami. V případě čtyřpatrového hotelu Javor ve Spáleném Mlýně hovoří o „drastickém zásahu do údolí“ a „groteskním obložením kamenem“.

Z ruiny vznikla perla. Hotel Hořec v Malé Úpě provozuje kino i expozici

Autoři do „architektonické kuchařky“ zapracovali také připomínky Správy Krkonošského parku. I když manuál není závazný, Karel Engliš očekává, že se pro investory, architekty a projektanty stane povinnou četbou:

„Je v zájmu všech, aby se tím řídili. Věřím, že architekti i majitelé nemovitostí chtějí, aby stavby souzněly s krajinným rázem Malé Úpy. Ve stanoviscích komise budeme na manuál odkazovat.“

22. března 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...

14. listopadu 2025  9:20

Sporný tendr na přestavbu kasáren v Hradci. Neúspěšné firmy se obrátí na ÚOHS

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta.

Graduje spor významných stavebních společností s Hradcem Králové. Firmy Stako a Smola HK se obrátí na antimonopolní úřad kvůli stavbě nového náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren.

13. listopadu 2025  15:49

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

13. listopadu 2025  12:46

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

ilustrační snímek

Na otřepaný trik falešné policistky o napadeném bankovním účtu naletěla seniorka z Trutnovska. Podvodnice ji po telefonu přesvědčila, aby vybrala svoje peníze a bankovky zabalené v ručníku poslala...

12. listopadu 2025  13:57

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

Ceny nejsou ve Špindlu fixní, mění se podle vytíženosti střediska, počasí nebo...

Po razantním zdražování lyžařských permanentek v minulých letech jsou horská střediska v dalším zvyšování cen už velmi opatrná. Letos, podobně jako loni, půjdou skipasy v Krkonoších a Orlických...

12. listopadu 2025  7:36

Učení na směny skončí. Škola v Hradci díky půdní vestavbě lépe rozvrhne výuku

Studenti hradecké zdravotnické školy se už učí v nových odborných učebnách....

Nové učebny, kabinety, sociální zázemí i odpočinkové prostory získala zdravotnická škola v Hradci Králové. Přestavba nevyužívaného podkroví umožní škole lépe rozvrhnout výuku i přijmout další...

11. listopadu 2025  15:50

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:45

Bývalý vězeňský vychovatel dostal v 80 letech podmínku za šikanu svědků Jehovových

Ilustrační snímek

Okresní soud v Trutnově v úterý potrestal bývalého příslušníka Sboru nápravné výchovy Bohuslava Kožíška tříletou podmínkou. Podle soudu ve věznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

11. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:32

Policie uzavřela případ vraždy Ukrajinky v Jaroměři, podezřelý se přiznal

Ilustrační snímek

Kriminalisté po osmi měsících uzavřeli vyšetřování březnové vraždy ženy, jejíž tělo se našlo v řece Metuji v Jaroměři. K činu se přiznal zadržený devětadvacetiletý muž. Policie podá návrh na jeho...

11. listopadu 2025  10:07,  aktualizováno  10:23

Děti na koleje ve Vamberku nastražily velké kameny, rošťáků si všimla železničářka

Kameny na kolejích u Vamberku (4. listopadu 2025)

Do pochybné hry se pustily tři děti, které ve Vamberku na Rychnovsku nastražily kameny na železniční koleje. Trojice si však všimla pracovnice Správy železnic. Když našla několik kamenů položených na...

10. listopadu 2025  15:17

Boj o pavilon Expa Hradec vzdal. Pardubice ho chtějí, veřejnou debatu zatím brzdí

Český pavilon Expo 2025

Přetrvávající rivalita mezi Hradcem Králové a Pardubicemi možná dostane další náboj. Obě města sondovala možnost získat ze světové výstavy Expo 2025 v Japonsku unikátní český pavilon, ovšem výrazně...

10. listopadu 2025  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.