Sesuvy půdy u Malé Úpy odřízly krkonošskou obec, cesta vede jen z Polska

Kvůli nátokům vody, hlíny a kamení není pro běžný provoz průjezdná ani trasa přes kostel.

„Proto je celá silnice od křižovatky se silnicí 296 na Pec pod Sněžkou až na hranici s Polskem uzavřena. Hosté pobývající v Malé Úpě mohou odjet nejlépe přes Polsko,“ uvedli zástupci obce na facebookovém profilu.

Problémy mohou způsobit i další toky v Krkonoších. Na třetím povodňovém stupni je Labe ve Špindlerově Mlýně, kde hladina stále stoupá. Od soboty hrozí, že i zde může dojít k uzavření hlavní silnice z Vrchlabí do Špindlu. Starosta Martin Jandura v sobotu doporučil, aby turisté opustili středisko, dokud je to možné.

Černý scénář se prozatím nenaplnil, silnice je pořád průjezdná.

„Stále nemáme vyhráno, neboť podle oficiálních informací od projektanta, který provedl výpočty a spolu se správcem stavby vyhodnotil, že provizorní most na stavbě u Michlova Mlýnu musí být uzavřen pro veřejnou dopravu při průtoku v hlásném profilu Labská 150 m³/s, při hladině pod provizorním mostem jeden metr od spodní hrany nosné konstrukce nebo při přetečení hráze přehrady. Podle aktuálních informací by tato situace mohla nastat během dnešního dne,“ sdělil Martin Jandura.

„Toto byl důvod, proč jsem doporučil, aby návštěvníci v klidu, s předstihem a bez paniky opustili Špindl, než by tento stav nastal,“ upřesnil.

Raději zůstaňte doma, zní ze Špindlu

Pokud by skutečně došlo k naplnění výše uvedeného scénáře, byl by správce stavby nucen most uzavřít z důvodu bezpečnosti. „Uzávěra by trvala v řádu hodin, tedy do doby, než by se voda dostala do bezpečného normálu,“ řekl starosta.

Radnice doporučuje zůstat doma a zbytečně nikam nevyjíždět autem. „Kromě povodně hrozí také riziko pádu stromů a aquaplaningu. Čeká nás sice ještě pár hodin obav, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ věří Jandura.

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali od sobotních 18 hodin do nedělního rána u víc než 180 událostí spojených se silným větrem a povodní. Většinou šlo o odstraňování popadaných stromů ze silnic, železničních tratí a vodních toků. „Nejvíc zásahů měli v podhůří Krkonoš a Orlických hor,“ řekl v mluvčí krajských hasičů Zbyněk Voříšek. Podle něj dosud nemají hlášené žádné zranění.

„Děláme nyní průzkum na horním Labi v Krkonoších a Stěnavě na Broumovsku, kde platí stav ohrožení,“ dodal Voříšek.

Stěnava se vylila například od obce Hynčice a problémy hlásí také Broumov.

„Několik jednotek přesunujeme na Broumovsko, část Broumova je zasažena vodou z řeky Stěnavy, která se dostala mimo koryto. Posíláme technické cisterny a evakuační vozidlo,“ uvedli hasiči na síti X.