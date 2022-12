Na Rock for People dorazí kromě Muse a Slipknot i Machine Gun Kelly

Pátek večer 9. června bude jedno z největších evropských pódií Fat Lady na hradeckém letišti patřit MGK. Machine Gun Kelly je muzikant z Houstonu – vlastním jménem Colson Baker. Vedle kapel Muse, Slipknot a The 1975 bude čtvrtou hlavní hvězdou přehlídky, která v hradeckém Parku 360 trvá od 8. do 11. června 2023.

„Podařil se nám splatit dluh u našich fanoušků z covidového roku 2020, kdy jsme měli Machine Gun Kellyho v programu, ale nepodařilo se ho přesunout na letošní ročník jako většinu interpretů. Za ty dva roky tento umělec raketově vyrostl, a proto si u nás vysloužil pozici headlinera a prime time pátečního dne,“ řekl ředitel festivalu Michal Thomes.

Dvaatřicetiletý Machine Gun Kelly má díky rychlosti svého frázování přezdívku po banditovi Georgi Kellym z éry americké prohibice. Zatímco poslední rapovou desku vydal MGK před třemi lety a tu z roku 2020 lze považovat za pop-punkovou, letošní album Mainstream Sellout je kombinací obou stylů. V Česku naposledy koncertoval letos v září v našlapané pražské hale Fortuna.

Indie-rockeři The 1975

Nejdražší sestava hvězd 27. ročník Rock for People bude opět čtyřdenní a podle organizátorů má nejdražší sestavu hvězd. Ve čtvrtek bude obří pódium Fat Lady patřit metalové kapele Slipknot. Páteční večer pak Machine Gun Kellymu, v sobotu zde vystoupí britská formace The 1975 a nedělní hlavní show obstarají čerství držitelé ceny MTV Evrope Music Award – angličtí Muse.

Hvězdou sobotního večera bude britská kytarová senzace The 1975, oceněná dvěma cenami Brit Awards. Indie-rockeři v čele s Matthewem Healym přivezou letošní desku Being Funny in a Foreign Language. Tvorba The 1975 se umísťuje na špici britských i amerických hitparád a v roce 2020 si skupina vysloužila nominaci na Grammy za nejlepší rockový song.

„Rýsuje se nám hodně nabitý ročník, takový, který tu ještě nebyl,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes.

Muse přivezou monstrózní show. Američtí Slipknot patří mezi světové metalové stálice. Přijedou britští metalcoroví Architects, kanadští punk rockeři Billy Talent a američtí rap rockoví Hollywood Undead. Dále vystoupí I Prevail, Lorna Shore, Nothing But Thieves, Paledusk, Set It Off, Sleep Token, The Amazons a While She Sleeps.