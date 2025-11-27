Rychlý start sezony. Kde si v Krkonoších a Orlických horách zalyžujete už o víkendu?

Tomáš Plecháč
  6:15
První lyžaři se na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně svezou už v pátek 28. listopadu. Tak brzký start zimní sezony tu dlouho nepamatují. Pomohlo několik mrazivých nocí pro zasněžování, napadl i přírodní sníh. Ve stejný den se začne lyžovat i na Černé hoře, o víkendu se přidá Pec pod Sněžkou a Malá Úpa.
Přípravy na zahájení lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně jsou v plném proudu....

Přípravy na zahájení lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně jsou v plném proudu. (22. listopadu 2025) | foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Ceny nejsou ve Špindlu fixní, mění se podle vytíženosti střediska, počasí nebo...
Zasněžování sjezdovek v Malé Úpě (18. listopadu 2025)
Zasněžování sjezdovek v Malé Úpě (22. listopadu 2025)
Na Černé hoře se už chystá lyžovačka. (25. listopadu 2025)
V pátek ráno se ve Špindlerově Mlýně rozjede lanová dráha Hromovka, v provozu bude půldruhého kilometru dlouhá sjezdovky Hromovka II a část Turistické. Lyžovat se bude od 8:30 do 16:00.

V sobotu se přidá šestisedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláň a Turistická bude otevřená už v celé délce 2 700 metrů.

„Díky příznivým teplotám jsme mohli uvést do provozu naši nejmodernější techniku na výrobu technického sněhu. Jsme nadšeni, že už můžeme všechny pozvat na parádní páteční a ještě lepší víkendovou lyžovačku, i když ještě nebude ani prosinec. Na sjezdovkách bude téměř půl metru sněhu,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.

Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu

Hromovka zůstane v provozu i po víkendu. „První prosincový týden budeme ještě potřebovat na zkvalitnění a přípravu dalších sjezdovek tak, abychom od dalšího víkendu mohli provoz dále rozšířit a nabídnout co nejvíce kilometrů,“ naznačil Hroneš. Skipasy koupené online přes věrnostní program Gopass začínají na 790 korunách.

Lyžaři musí počítat se změnami v dopravě, které Špindlerův Mlýn před zimou zavedl kvůli plynulejšímu provozu a bezpečnosti.

4. listopadu 2025

Nájezd na parkoviště P2 u lanovky Hromovka se přesouvá za čerpací stanici Orlen, kde budou dva vjezdy a jeden výjezd. Dosavadní nájezd se závorou z hlavní silnice bude sloužit pouze pro vyjíždění. Další novinkou jsou ukazatele volných parkovacích míst. Parkovací plochy na Hromovce a Medvědíně budou také v letošní zimní sezoně zdarma.

Oficiální zahájení lyžařské sezony Skiareál Špindlerův Mlýn plánuje na 13. prosince.

Čtyři kilometry na Černé hoře

Na Černé hoře se v pátek jako první otevřou sjezdovky Anděl a Ford Černohorská o délce čtyři kilometry. Na vrchol lyžaře z Janských Lázní doveze kabinková lanovka Černohorský Express. Mrazy umožnily výrobu technického sněhu už v polovině listopadu.

„Díky dobrým podmínkám jsme mohli zasněžovat od minulého týdne, ve dne i v noci. Využili jsme také kapacitu nové akumulační nádrže, díky tomu můžeme zahájit lyžařskou sezonu na větším počtu sjezdovek než v minulosti,“ sdělil Jakub Janda, výkonný ředitel SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá pět areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas. První prosincový pátek chce středisko přidat další svahy na Černé hoře.

Před rokem začala sezona na Černé hoře ve stejnou dobu na kilometrové sjezdovce Anděl. Do akumulační nádrže o objemu 15 tisíc metrů krychlových SkiResort před zimou investoval 150 milionů korun. Vznikla u dolní stanice lanové dráhy Hofmanky Express, zakrytá je parkovištěm pro 70 aut.

V Peci pod Sněžkou se první sjezdovky otevřou o týden dříve, než vlekaři plánovali. V sobotu mohou lyžaři vyrazit na tratě Javor a Javořák. Rodiny budou mít k dispozici výukový park Javor se zastřešeným pojízdným kobercem, hned první den sezony spustí výuku lyžařská škola. V obou východokrkonošských areálech budou otevřené půjčovny lyžařského vybavení, v Janských Lázních servis.

Chystáte se vyrazit lyžovat už tento víkend?

celkem hlasů: 17

O víkendu se bude lyžovat za speciální ceny, skipas pro dospělého koupený v internetovém obchodě začíná na 460 korunách. Sněžná děla jedou naplno i v dalších areálech SkiResortu – ve Velké Úpě, Svobodě nad Úpou a v Černém Dole.

Podobně jako v loňském roce mezi prvními otevřenými skiareály v Krkonoších nebude chybět Malá Úpa. O víkendu bude v provozu sjezdovka Pomezky, dětský park, lyžařská škola a půjčovna lyží v Centru Hořec. Jednodenní skipas pro dospělého online vyjde na 910 korun, na pokladně bude stát 1 010 korun.

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

V pátek od 8:30 zahájí sezonu skiareál Šerlišský Mlýn v Orlických horách, který má půlkilometrový svah a umělé zasněžování. Pro veřejnost je páteční lyžovačka trvající do 16:00 zdarma.

„Upozorňujeme však, že ve skiareálu bude probíhat trénink sportovních klubů v tyčích, to znamená, že pro veřejnost nebude k dispozici celá šíře sjezdovky,“ sdělili provozovatelé na svém webu. Od soboty se již jezdí podle ceníku, celodenní jízdenka vyjde dospělého na 540 korun.

V sobotu se bude poprvé lyžovat v Říčkách v Orlických horách, v provozu bude červená sjezdovka, půjčovna, úschovna, ski servis, restaurace Skirest a Kiosek U Karla.

„Po prvním víkendu provoz ještě přerušíme kvůli výrobě technického sněhu. Od 5. prosince bychom rádi byli v provozu každý den ideálně až do začátku dubna,“ uvedli vlekaři na webu Skicentra Říčky.

