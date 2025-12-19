Oblevě navzdory. V Peci či Špindlerově Mlýně čekají na lyžaře kilometry sjezdovek

Tomáš Plecháč
  16:24
I když hory na východě Čech zatím marně čekají na další přírodní sníh, bude o Vánocích na čem lyžovat. Na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou a v Malé Úpě je otevřeno přes 10 kilometrů sjezdovek. Lyžuje se i ve Špindlerově Mlýně a také ve střediscích Orlických hor. Mrazy a sněžení by se měly vrátit do hor kolem Štědrého dne.
V Peci pod Sněžkou je po oblevě sníh jen na několika svazích skiresortu. (18....

V Peci pod Sněžkou je po oblevě sníh jen na několika svazích skiresortu. (18. prosince 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

V Říčkách se lyžuje na červené sjezdovce, ale připravují tu další. (17....
V týdnu se ve Špindlerově Mlýně lyžovalo pouze na Hromovce, o víkendu skiareál otevře dalších dvanáct kilometrů sjezdovek ve Svatém Petru, na Medvědíně a Horních Mísečkách.

Rozjede se šestisedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláň i obě lanovky na Medvědín, jak ze Špindlerova Mlýna, tak z Horních Míseček. Lyžovat se bude na turistických a červených sjezdovkách, v provozu bude i Stoh. Na svazích je až 60 centimetrů sněhu.

„V tomto rozsahu bude středisko otevřeno už každý den. Pouze horní partie sjezdovek jsou kvůli inverzi, která byla hodně silná, zúžené, jinak 85 procent sjezdovek je v plné šíři a připravených. Jakmile napadne sníh nebo teploty klesnou tak, abychom mohli zasněžovat, dál provoz rozšiříme,“ sdělil ředitel skiareálu René Hroneš.

V Peci pod Sněžkou je po oblevě sníh jen na několika svazích skiresortu. (18. prosince 2025)
V sobotu 27. prosince se do Svatého Petra vrátí Krampus show, od 17 hodin budou návštěvníci potkávat čerty a rohatá strašidla.

„Krampusáci jsou tradiční postavy, jejich obliba mezi dětmi i dospělými celosvětově roste. Pro náš skiareál znamenají akci, která nemůže o Vánocích chybět,“ uvedl Hroneš.

V Peci přibudou otevřené svahy

Ve SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá několik areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas, se od soboty bude lyžovat na 10,5 kilometru tratí ve třech areálech.

Nejširší nabídka je v Peci pod Sněžkou, otevřené budou sjezdovky Javor, Javořák, Lyžařská, Smrk, U potoka a Zahrádky. Kromě lanovky Zahrádky Express lyžařům slouží vleky Javor a Javořák.

Na Černé hoře se k Andělu a Ford Černohorské přidá sjezdovka Hofmanky se šestisedačkovou lanovkou Hofmanky Express, jezdí také kabinová lanovka Černohorský Expres a vlek Anděl. „Na sjezdovkách je od čtyřiceti do šedesáti centimetrů sněhu,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Nedaleká Malá Úpa k páteřní sjezdovce Pomezky v sobotu přidá trať U Kostela.

Rozsvícení magické jízdy

V sobotu začnou jezdit skibusy na páteřních i city linkách. Bobovka Relaxpark v Peci chystá Rozsvícení magické jízdy. Bobová dráha a okolí se promění ve světelnou stezku, otevřená bude až do 20 hodin. Na návštěvníky čeká živý betlém, dílničky a soutěže. Vyrazit lze i na večerní lyžování na Javoru.

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

Příští pátek SkiResort plánuje otevřít areál ve Velké Úpě. „V provozu bude sjezdovka Modřín, Live park s pojízdným kobercem a lanovka Portášky pro pěší,“ naznačila Zina Plchová. Od 26. prosince bude večerní lyžování na Javoru v Peci a na Modřínu ve Velké Úpě denně.

V pátek zahájila lyžařskou sezonu Rokytnice nad Jizerou. „Budeme v každodenním provozu, pojede lanovka Horní Domky a Kapruny,“ řekl ČTK ředitel skiareálu Filip Braun. Lyžuje se zatím na 1,3 kilometrové modré sjezdovce, otevřený je dětský fun park.

Lyžuje se v Orlických horách

V Deštném v Orlických horách mají lyžaři na výběr z červené a modré sjezdovky, na kopec je dopravuje šestisedačková lanovka Kikirikiii. O víkendu bude v provozu také dětské hřiště.

Říčky v Orlických horách nabízejí červenou sjezdovku s půlmetrovou vrstvou sněhu, jezdí šestisedačková lanovka.

28. listopadu 2025

V Orlickém Záhoří se od soboty lyžuje denně, na sjezdovce leží 30 až 60 centimetrů sněhu.

Střediskům v nižších nadmořských výškách zima zatím nepřeje. Na Benecku se rozjel pouze vlek Zvon ve Family aréně, v dalších částech areálu chybí sníh. Stejně jsou na tom Herlíkovice, Kněžický vrch nebo Strážné. Mladé Buky u Trutnova 27. prosince alespoň otevřou dětský park, lyžařskou školu a půjčovnu.

