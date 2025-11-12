Do začátku lyžařské sezony zbývá přibližně měsíc. Největší skiareály v létě investovaly stovky milionů korun, pod Černou horou vznikla akumulační nádrž pro zasněžování, Špindlerův Mlýn staví lyžařský most přes Labe.
Největší krkonošské středisko ve Špindlerově Mlýně zahájilo prodej permanentek koncem října, přes věrnostní program Gopass se nejlevnější lístky v úvodu sezony dají pořídit za 820 korun.
Jejich ceny se tak jako v minulých letech budou odvíjet od termínu, obsazenosti areálu a lyžařských podmínek. Nejdražší lístky na lyžování v době vánočních svátků v předprodeji vycházejí na 1220 korun.
Špindlerův Mlýn zavedl flexibilní ceny skipasů v roce 2019 jako první areál v Krkonoších. Lyžařskou sezonu ve Špindlu oficiálně odstartuje 13. prosince Ski Opening.
„Se zahájením provozu však počítáme i dříve, jakmile nám to podmínky a připravenost areálu dovolí,“ naznačil ředitel skiareálu René Hroneš.
|
Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály
Předsezonní investice se ve Špindlerově Mlýně vyšplhaly na 150 milionů korun, podobnou sumu plánuje areál utratit v příštím roce. Do letoška má být hotový první ze dvou mostů přes Labe na dojezdu sjezdovky Přehradní u parkoviště P1 nedaleko Labské přehrady.
Příští rok na jaře začne stavba šestisedačkové lanovky na Hromovku, první lyžaře sveze v prosinci 2026. Tím bude dokončena první etapa vizionářského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín, k němuž Špindlerův Mlýn hmatatelně nakročil v roce 2023 vybudováním nových sjezdovek Přehradní na Hromovce a Lesní na Medvědíně.
O stokorunu víc chce Černá hora – Pec
SkiResort Černá hora – Pec, pod který spadá pět areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas, plánuje zahájit sezonu na Černé hoře na přelomu listopadu a prosince, v Peci pod Sněžkou 6. prosince.
Ceny skipasů
Černá hora – Pec
Špindlerův Mlýn
Malá Úpa
Deštné v Orl. horách
Uvedené ceny jsou za celodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně.
Skipasy zdraží v průměru o tři až čtyři procenta, vybrané permanentky o deset procent. Celodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně bude na pokladně stát 1490 korun, což je o stokorunu víc než loni.
Při nákupu permanentek online lyžaři ušetří až třetinu ceny. V internetovém obchodě bude stejná permanentka podle ředitele SkiResortu Jakuba Jandy začínat na 880 korunách.
„Chceme návštěvníky motivovat, aby si skipasy kupovali online. Pokud si je pořídí s dostatečným předstihem, žádné zdražení pro dospělého v hlavní sezoně nepocítí,“ sdělil.
Sezonní skipasy, areálové permanentky pro Velkou Úpu a Černý Důl nebo lístky na večerní lyžování zůstávají na loňských cenách.
„Při tvorbě ceníku reflektujeme inflaci a reagujeme na ceny v okolních střediscích. V posledních letech skipasy zdražujeme mírně, abychom zůstali konkurenceschopní a pro návštěvníky to nebyl takový náraz,“ vysvětlil Jakub Janda. Ceník středisko zveřejnilo začátkem listopadu.
|
Lidé už na hory nejezdí jen lyžovat, chtějí komplexnější zážitek, říká šéf skiresortu
SkiResort před sezonou utratil víc než 200 milionů korun, z toho 150 milionů stála akumulační nádrž o objemu 15 tisíc metrů krychlových vody u dolní stanice šestisedačkové lanovky Hofmanky Express.
Díky ní vlekaři budou moci zasněžit sjezdovky na Černé hoře výrazně rychleji a kvalitněji než dosud. Na střeše nádrže vzniklo parkoviště pro 70 aut. Do 31 nových zasněžovacích děl a tyčí v Janských Lázních a v Peci pod Sněžkou resort investoval 35 milionů korun.
Novinkou bude Panorama park pod bývalou Sokolskou boudou na Černé hoře se 150 metrů dlouhým pojízdným kobercem za víc než 20 milionů.
„Stejně jako v Peci pod Sněžkou bude zastřešený, ale bude širší 120centimetrový. Kombinace délky, šířky a zastřešení je unikátní. Lyžaři na něm mohou stát vedle sebe, což je pro začátečníky velký benefit,“ vysvětlil Jakub Janda.
V Panorama parku bude také prostor pro sáňkování i snowtubing a půjčovna sportovního vybavení.
V Malé Úpě zdražili lehce
Jen lehce si lyžaři připlatí v Malé Úpě. Jednodenní skipas pro dospělého koupený online bude v hlavní sezoně stát 1070 korun, o 30 korun víc než před rokem. Areál bude permanentky prodávat ve třech cenových hladinách, nejdražší budou v den lyžování na pokladně – 1190 korun.
Výrazně méně vyjde lyžování při koupi rodinných lístků, speciální ceny má areál pro školní kurzy.
„Aby lyžování zůstalo dostupné, není možné do cen skipasů promítnout veškeré investice. Sledujeme, jak se ceny vyvíjejí v českých i zahraničních střediscích. Naším cílem je, aby lyžování v Malé Úpě bylo dlouhodobě udržitelné a návštěvníci se vraceli,“ zdůraznil ředitel skiareálu Martin Buček.
Středisko v nejvýše položené krkonošské obci se před zimou zaměřilo na vylepšení zasněžování, dokončilo první část propojení zasněžování mezi areály U Kostela a Pomezky, které dosud tvořily dva nezávislé systémy. Loni Malá Úpa rozjela lyžařskou sezonu 1. prosince.
„Také letos směrujeme začátek lyžování na první prosincový víkend,“ oznámil Martin Buček.
V Deštném ceny nezvedli
Deštné v Orlických horách loni po stavbě 850 metrů dlouhé šestisedačkové lanovky Kikirikiii za 90 milionů, která v areálu Marta I. nahradila vlek, tatrapomu a dvousedačku, zvedlo cenu nejprodávanějšího skipasu ze 790 na 880 korun. Před touto sezonou s cenami nehýbalo vůbec.
„Zdražujeme, když k tomu máme důvod, letos jsme žádnou velkou investici nedělali. S cenovou politikou tak, jak je teď nastavena, jsme spokojeni a nechceme lyžaře odradit vysokými cenami,“ uvedl ředitel skiareálu Petr Prouza.
|
Lanovka Kikirikiii se dočkala razítka, už vozí lyžaře v Deštném
Deštné do posílení zasněžování a osvětlení pro večerní lyžování investovalo na deset milionů korun, sezonu plánuje spustit v první prosincové dekádě.
Skicentrum Říčky v Orlických horách utratilo osm milionů za posílení zasněžování a opravy objektů, lyžaře plánuje na sjezdovky pustit v první polovině prosince.