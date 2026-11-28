Anděl je tradičně prvním místem, kde lyžaři v Krkonoších otevírají zimní sezonu. Ani letos tomu nebylo jinak. Skiareálu se povedlo vytvořit velmi dobré podmínky, na svahu je 60 až 80 centimetrů sněhu.
„Počasí nám přeje. Mrzlo a máme dostatečnou zásobu vody. Na sjezdovce je většinou technický sníh, v poslední dnech připadlo pět až deset centimetrů přírodního sněhu. Je to dobrý začátek sezony,“ sdělil Jakub Janda, obchodní ředitel SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá šest krkonošských areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas. Zasněžovat začali před deseti dny.
Kabinová lanovka Černohorský Express se rozjela v půl deváté. Návštěvníci začali na parkoviště přijíždět už před osmou hodinou. Jako první do kabiny nastoupil sedmasedmdesátiletý Zdeněk Formánek z Janských Lázních.
„Zahájení sezony si nemůžu nechat ujít. Vždy záleží na tom, co tělo a hlava dovolí, ale zatím to vypadá slibně,“ řekl místní patriot, který na zdejších svazích lyžuje téměř 70 let.
Na start zimní sezony se začal připravovat už v týdnu. Dvě hodiny denně chodil doma v lyžařských botách, dělal dřepy a zkoušel si sjezdový postoj. Na Černé hoře lyžuje čtyřikrát do týdne, chodí brzo ráno, kdy je na sjezdovce méně lidí.
„Ví se o mně, že lyžuju, jen když je pěkné počasí. Pokud je mlha nebo chumelí, tak jsem doma,“ poznamenal Zdeněk Formánek.
„Na lyžování jsem se neskutečně těšil“
Hned po spuštění provozu vyjelo v první vlně na horu několik desítek lidí. Sjezdovka Anděl se poměrně rychle zaplnila. Vedle místních dorazili i lyžaři z Polska.
„Na první den to je naprostý luxus, podmínky jsou ideální. Je to trochu tvrdší, ale to se rozjezdí. V úvodu sezony většinou sníh bývá jen na sjezdovce, ale letos to je nádhera,“ sdělil Olin Kysela ze Svobody nad Úpou.
První den si lyžaři nemohli přát lepší podmínky. Na Černé hoře bylo minus šest stupňů, hodinu před polednem mlhu na hřebenech vystřídalo slunce.
„Na lyžování jsem se neskutečně těšil. Jak je ráno sjezdovka ještě trochu zmrzlá, tak pálí nohy, ale jsem z toho nadšený,“ uvedl snowboardista Cormac Bruncvik Buk z Janských Lázní, který přišel s kamarádem.
„Odpočítával jsem posledních dvacet dní. Jsem rád, že konečně můžeme s klukama jezdit. Určitě budeme chodit o víkendech a prázdninách,“ řekl Marek Bartoníček.
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V Krkonoších zasněžují. Sezona začne koncem listopadu, skipasy zdraží
Na Černé hoře se od soboty lyžuje každý den, návštěvníky na vrchol dopravuje kabinová lanovka. Jednodenní skipas pro dospělého v prvních dnech sezony vyjde online na 700 korun, junioři a senioři zaplatí o sto korun méně, děti 460 korun.
Běžkaři mají k dispozici pětikilometrový okruh. SkiResort chce na Černé hoře přidávat další sjezdovky – Černohorskou, Zalomenou a Protěž.
Příští víkend plánuje podle Jakuba Jandy otevřít také Panorama park s lyžařskou školou, trasou pro sáňkování a bobování a zastřešeným pojízdným kobercem.
Příští pátek se začne lyžovat v Peci pod Sněžkou. „Sezonu chceme zahájit na sjezdovkách Javor, Javořák, Smrk a Zahrádky,“ sdělil.
Využíváme každou mrazivou hodinu
Špindlerův Mlýn zahájí provoz o týden dříve, než původně plánoval. Už příští týden se návštěvníkům otevřou sjezdovky ve Svatém Petru, na Hromovce, Medvědíně i Horních Mísečkách. Skiareál začal zasněžovat 8. listopadu, od poloviny listopadu jedou sněžná děla a sprchy naplno.
„Chceme, aby si lyžaři a snowboardisté první lyžovačku užili na kvalitně připravených a bezpečných sjezdovkách. Proto využíváme každou mrazivou hodinu a děláme maximum pro to, aby první prosincová lyžovačka stála opravdu za to,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.
V prvních dnech sezony návštěvníci přes věrnostní program Gopass pořídí celodenní permanentku od 860 korun.
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Tuny piva ve stovkách sudů. Lanovku na Hromovku prověřil zátěžový test
Oficiálně špindlerovský skiareál zahájí sezonu 12. prosince, kdy otevře novou část střediska se sjezdovkami Lesní a Přehradní a šestisedačkovou lanovkou na Hromovku, odkud lyžaři budou moci pokračovat do Svatého Petru.
Dojde tak k jednosměrnému propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. Na SkiOpeningu ve Svatém Petru vystoupí Majk Spirit, kapely Skyline a NobodyListen nebo DJ Roxtar.
Příští pátek se lyžaři poprvé svezou na červené sjezdovce v Říčkách v Orlických horách, v sobotu se přidá Malá Úpa v Krkonoších. Otevře kilometrovou sjezdovku Pomezky v celé délce a 400 metrů dlouhá trať v areálu U Kostela.