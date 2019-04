Sezona vlekařům přála. Špindlerův Mlýn propojí areály, Pec chce nádrže

Provozovatelé zimních středisek v Krkonoších a Orlických horách hodnotí letošní lyžařskou sezonu jako jednu z lepších. Koncem listopadu to vypadalo na pořádný průšvih, pak ale hory ve východních Čechách zapadaly sněhem, který vydržel až do jara. Firmy chtějí investovat, hlavně do nádrží.