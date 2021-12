Začíná lyžařská sezona, tak dobré sněhové podmínky vlekaři nepamatují

Díky soustavnému sněžení jsou svahy ve velmi dobré kondici. Černá hora otevírá hned několik sjezdovek, v sobotu zahájí sezonu na hlavním svahu Malá Úpa a stranou nezůstane ani první areál v Orlických horách.

Příští víkend už budou mít lyžaři z čeho vybírat, rozjedou se lanovky ve Špindlerově Mlýně nebo v Peci pod Sněžkou.

Zatímco v minulosti se zkraje sezony mohlo lyžovat hlavně díky technickému sněhu, letos vlekařům od samého začátku přeje počasí. Poslední dny na horách mrzne a především spadlo poměrně velké množství přírodního sněhu.

„Na hřebenech Krkonoš v tomto týdnu připadlo přes 30 cm čerstvého sněhu. Zhruba stejně vysokou vrstvu připravila na sjezdovkách sněžná děla,“ sdělila mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec Zina Plchová.

Na černohorské sjezdovce Anděl tradičně lyžařská sezona v Krkonoších začíná, tentokrát se ji povedlo zprovoznit v celé délce 1 100 metrů.

Ode dneška se bude lyžovat také na stejně dlouhé sjezdovce Zalomená. Pokud to podmínky dovolí, otevře se i 250 metrů dlouhá dětská sjezdovka Sport 1 a možná i horní úsek Černohorské.

Lyžaři tak budou mít k dispozici 2,5 až 4 kilometry sjezdovek. Ke sjezdovkám lyžaře z Janských Lázní vyveze kabinková lanovka, pojede také vlek Anděl.

„V posledních letech se většinou začínalo lyžovat na technickém sněhu. Takový start do sezony dlouho nepamatujeme,“ poznamenal provozní ředitel Jakub Janda.

Ode dneška bude na Černé hoře také strojově upraven pětikilometrový okruh pro běžkaře.

Pohyblivé ceny skipasů

SkiResort Černá hora-Pec, který ve východních Krkonoších provozuje 50 kilometrů sjezdovek, letos poprvé zavádí pohyblivé ceny skipasů. Jejich výši ovlivňuje termín a obsazenost střediska.

Permanentky koupené v internetovém obchodě budou výrazně levnější než na pokladně. U stejného typu lístku může být rozdíl i víc jak třetinový.

V prvních dnech sezony tak velké rozdíly nejsou. Dospělý lyžař za jednodenní skipas koupený online zaplatí 530, na pokladně 590. V hlavní části sezony bude jízdné na e-shopu začínat na 870 korunách, na pokladně bude stát 1 190 korun.

Na konci příštího týdne chce resort zprovoznit další kilometry sjezdovek. „Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom od příštího pátku otevřeli sjezdovky Javor, Smrk a Zahrádky v Peci pod Sněžkou a Hofmanky v Janských Lázních, kde by se měla rozjet i šestisedačková lanovka,“ nastínil Jakub Janda.

Vleky spustí i Malá Úpa

V sobotu se začne lyžovat také v Malé Úpě, skiareál otevře v celé délce kilometrovou sjezdovku Pomezky. V provozu bude i v týdnu, každý den od 8:30 do 16 hodin.

„Na začátek sezony jsou podmínky ideální, na sjezdovce leží od 20 do 40 centimetrů sněhu,“ sdělil ředitel střediska Martin Buček.

V prvních dnech sezony dospělí za celodenní skipas v internetovém obchodě zaplatí 620 korun. Od Vánoc to bude 880 korun, na kamenné pokladně ještě o stovku víc. „Postupně budeme přidávat další sjezdovky. Naším cílem je, aby do Vánoc byl otevřen celý areál,“ ujistil Buček.

Malá Úpa dokončila propojení areálů Pomezky a U Kostela, dosud mezi nimi návštěvníky vozily skibusy. Díky novým vlekům, sjezdovkám a doplněnému technickému zasněžování lyžaři dvoukilometrovou vzdálenost zdolají na lyžích.

Dohromady se v nejvýše položené krkonošské obci bude lyžovat na víc jak šesti kilometrech tratí.

Na lyže i běžky do Orlických hor

Úderem sobotní 9. hodiny se rozjede vlek obsluhující sjezdovku Šerlišský Mlýn v Orlických horách. Na přelomu listopadu a prosince napadlo okolo půl metru sněhu, další vlekaři vyrobili.

„Sněžná děla tu máme čtyři roky a nikdy jsme nezačínali sezonu tak brzo jako letos. Podmínky jsou perfektní. Otázkou je, jaká bude návštěvnost. Vůbec to nedokážu odhadnout,“ přiznal Tomáš Klinský. Půlkilometrový svah podle něj zůstane v provozu i během týdne.

Od příštího víkendu by nabídka sjezdovek měla být podstatně pestřejší. Sezonu chce zahájit Špindlerův Mlýn, který už začal prodávat skipasy, vleky se rozjedou v Peci pod Sněžkou a na středu plánuje první lyžovačku Skicentrum Říčky v Orlických horách.

Ale už na tento víkend tamní vlekaři upraví modrou sjezdovku pro skialpinisty a trasu od Homole po Mezivrší pro běžkaře.

Deštné v Orlických horách plánuje otevření na polovinu prosince. Dnes ráno poprvé vyjede rolba upravit běžkařské trasy: ze Studeného vrchu přes Luisino údolí na Šerlich a z Deštného směrem na Kamenný vrch, Polomské sedlo a Šerlich, včetně odboček na Vrchmezí a Šerlišský Mlýn.

Loni se lyžovalo jen devět dní

Loňská lyžařská sezona trvala kvůli koronavirové pandemii pouhých devět dní, na konci prosince vláda rozhodla o zavření sjezdovek. Letos musejí vlekaři i návštěvníci dodržovat přísná protiepidemická opatření.

Už při nákupu skipasů se lyžaři, kromě dětí do 12 let, budou prokazovat certifikátem o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělaném covidu-19. U juniorů do 18 let se uznává také PCR test.

Stejné podmínky platí při návštěvě horských restaurací, barů a také v ubytovacích zařízeních. V uzavřených kabinkách lanovek je nutná ochrana úst a nosu.

„I když je zřejmé, že z hlediska epidemiologického nejsou skiareály rizikovým prostředím, současnou situaci vnímáme a přijatá opatření akceptujeme. Jasná pravidla pro návštěvníky lyžařských areálů jsou potřebná,“ komentovala opatření schválená v listopadu vládou Asociace horských středisek.

Organizace sdružující většinu tuzemských skiareálů si od nich slibuje, že k omezení, nebo dokonce k uzavření středisek nedojde.