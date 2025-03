V Krkonoších zemřel lyžař, na sjezdovce narazil do pevné překážky

„Na místě vedle Horské služby byl i vrtulník leteckých záchranářů z Liberce a také záchranáři z Vrchlabí. Mužova zranění ale byla vážná,“ sdělil Král.

Je to druhé tragické úmrtí českého lyžaře v tomto týdnu. V pondělí zemřel v rakouských Alpách ve Štýrsku 53letý Čech. Po vyjetí ze sjezdovky najel do sněhového pahorku, ztratil kontrolu nad situací, uvolnily se mu lyže, spadl po hlavě a na místě zůstal bezvládně ležet. Muži nedokázal pomoci ani lékař, který přiletěl helikoptérou.

V únoru se pak 47letý lyžař z Česka smrtelně zranil v lyžařském areálu v polském Szczyrku. Loni v dubnu zemřel při lyžování v rakouském horském středisku Kaprun zahynul 66letý Čech, srazil se s lyžařem z Nizozemska.

Přímo na Medvědíně se také již několik tragických nehod stalo. V lednu 2013 zemřel lyžař, který utrpěl těžká zranění po nárazu do sloupu na černé sjezdovce. O deset let dříve se na černé sjezdovce v Medvědíně zabila jedenáctiletá školačka z Běloruska, která narazila do stromu.