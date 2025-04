Dohady o nové ulici ohrožují dokončení hospicu u Hradce, charitu tlačí čas

Oba objekty mají stát na zahradě bývalé střední školy ve Stěžerách, která patřila kraji. Část pozemku kraj daroval Oblastní charitě Hradec pro hospic, další v roce 2018 slíbil obci pro multifunkční halu. Ta měla původně vyrůst do roku 2028 a s ní i nová silnice.

Jenže hala i komunikace jsou stále jen na papíře. Stěžery navíc kvůli dalším investicím požádaly o prodloužení termínu do roku 2033.

Nová komunikace je pro hospic klíčová. Bez dopravního napojení a parkoviště nemůže získat kolaudaci. Tou přitom musí charita projít už letos na podzim, jinak přijde o státní dotaci 60 milionů korun. To by bylo pro už tak napjatý rozpočet fatální.

„Stavbu silnice potřebujeme zahájit co nejdříve, aby se do podzimu stihla. Když budeme dál čekat, bude problém vůbec najít stavební firmu,“ upozorňuje ředitel Oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek.

Nové vedení kraje chce platit jen část cesty

Příjezdová cesta s parkovišti pro hospic a halu má stát asi 15 milionů korun.

Finance na stavbu loni charitě přislíbil bývalý hejtman Martin Červíček (ODS), ale nové vedení kraje žádalo, aby se na komunikaci podílela i obec. Navrhovala poloviční podíly, nakonec se dohodly, že kraj zaplatí 70 a obec 30 procent. Zastupitelé Stěžer před měsícem souhlasili s částkou necelých 5 milionů korun.

26. prosince 2024

„Obec se před lety zavázala, že silnici postaví spolu s halou. Proto se nám nelíbilo, abychom to platili celé my. Bude sloužit i pro jejich projekt,“ vysvětluje postup kraje radní pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO).

Třístranná dohoda se zadrhla

Pozemky pro novou komunikaci stále patří kraji. Investorem však má být charita, která cestu objedná jako vícepráce při stavbě hospicu. S hejtmanstvím se dohodla, že je to nejrychlejší způsob. Právo stavět ale visí i na obci. Kraj, obec a charita připravily třístrannou dohodu, která kromě financování předává charitě právo stavět na krajských pozemcích.

Zatímco zastupitelé kraje ji schválili už před třemi týdny, zastupitelé Stěžer o ní na posledním zastupitelstvu vůbec nehlasovali. Starostka Dagmar Smetiprachová (Naše obec) na jednání sdělila, že zatím nejsou splněné podmínky dané zastupiteli.

„Hospic podporovat chceme, s příspěvkem na komunikaci počítáme. Jde jen o časové zdržení,“ odmítá starostka, že by obec chtěla z dohody couvnout.

O jaké podmínky jde? Zastupitelé na dřívější schůzi žádali, aby kraj obci o pět let prodloužil termíny pro stavu multifunkční haly. Aby Stěžery pozemek získaly, musí do roku 2028 mít územní rozhodnutí a do roku 2033 halu dokončit. Pak bude pozemek jejich. Obec však žádá posun až na rok 2038.

To kraj odmítl. „Přijde mi nelogické se zavazovat k něčemu, co nastane za 13 let. Do té doby se mohou změnit i priority obce. Pojďme se o prodloužení bavit třeba dva roky před uplynutím termínu. Jsme přeci partneři, neumím si představit, že bychom obci smlouvu neprodloužili,“ uklidňuje situaci hejtman Petr Koleta (ANO).

Hospic může přijít o značnou dotaci

I kdyby kraj na požadavky Stěžer přistoupil a dodatek uzavřel už nyní, byl by to běh na dlouhou trať. Dohodu musí schválit rada a zastupitelstvo kraje. To se znovu sejde až 12. května. Pak by se muselo sejít ještě zastupitelstvo obce.

To se však už naplno rozběhne stavební sezona a pro charitu pak bude nemožné najít stavební firmu a především dokončit cestu do podzimu. „Velice nám to komplikuje situaci,“ připouští Šůstek.

Ve Stěžerách vznikne hospic.

Ztráta šedesátimilionové dotace je pro charitu nepředstavitelná. Hospic přijde téměř na 180 milionů korun a charitě stále chybí posledních asi 15 milionů. Nedávno získala pětimilionový dar od největšího českého e-shopu. S dalšími žádostmi se obrací na obce v okolí. Hradec už dříve přispěl částkou 30 milionů korun a kraj dal 60 milionů.

„Na papíře to není“

Ředitel charity vysvětloval závažnost problému na neformálním setkání zastupitelů Stěžer. Obec svolala mimořádné zastupitelstvo, které má rozhodnout, zda trojstrannou smlouvu obec uzavře.

„Chápu, že je hospic důležitý, a jeho vznik podporuji. Dostali jsme ale jen zprostředkované ujištění, že o pozemek pro tělocvičnu nepřijdeme. Na papíře to není. Ještě si to musíme promyslet,“ přiznává opoziční zastupitel Jiří Karkoszka (Změna 2022).

Stěžery chtějí odsunout stavbu multifunkční haly kvůli dalším velkým investicím. Obec zahájila práce na první části cyklostezky do Hradce Králové i výstavbu kanalizace, která tu stále chybí. Plánované investice mají dosáhnout podle radnice až 200 milionů korun. Odhadované náklady na halu se už dříve pohybovaly kolem sta milionů.