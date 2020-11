Hledaný bezdomovec vykrádal auta rodičům, když vedli děti do školek

„Muž se podle kriminalistů od července letošního roku do současné doby dopustil v jednadvaceti případech protiprávního jednání zejména v Trutnově, když násilím vnikl do zaparkovaných vozidel před mateřskými školkami, právě v době odvodu dětí do zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.



Bral kabelky, mobilní telefony, peněženky, kreditní karty a další osobní věci. Cennosti v osobních vozidlech ho podle policistů zlákaly také ve Vrchlabí, ve Dvoře Králové nad Labem, na Náchodsku a ve dvou případech zamířil i do Jaroměře.

„Nepoctivce, který byl osobou v celostátním pátrání, vypátrali trutnovští policisté díky osobní znalosti při běžném dohledu nad veřejným pořádkem ve městě,“ dodala mluvčí trutnovské policie.

Při výslechu se vyšetřovatelům muž doznal. Uvedl, že kradl z důvodu nouze o zaměstnání a že nemá kde bydlet. Způsobil škodu dosahující téměř 150 tisíc korun.

V úterý trutnovští kriminalisté muže obvinili ze spáchání zločinu krádež, přečinu poškození cizí věci a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Navrhli také umístit obviněného do vazby, čemuž soud vyhověl. S ohledem na to, že auta vykrádal i v době nouzového stavu, hrozí muži až osm let za mřížemi.