Vrchní soud bude znovu řešit kauzu Lukáše Nečesaného a kadeřnice

21. února 2013 - V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji šestkrát udeřil polenem do hlavy a okradl ji.

7. března 2013 - Policie obvinila dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného. Soud ho poslal do vazby.

4. listopadu 2013 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat případem pokusu vraždy kadeřnice. Nečesaný vinu popřel. Žena si útok nepamatovala.

9. ledna 2014 - Soud poslal Nečesaného na 16 let do vězení. O dva měsíce později odvolací Vrchní soud v Praze vrátil případ k novému projednání.

21. května 2014 - Hradecký krajský soud Nečesanému znovu vyměřil 16 let vězení.

23. července 2014 - Vrchní soud snížil trest na 13 let s odůvodněním, že je mladý a že se z potrestání poučí.

Říjen 2014 - Nečesaného advokáti podali dovolání k Nejvyššímu soudu (NS) a požádali ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO), aby podala stížnost pro porušení zákona. Dovolání bylo později staženo, NS se kauzou zabýval po stížnosti Válkové.

20. května 2015 - NS zrušil Nečesanému trest pro nedostatek důkazů. Věc vrátil krajskému soudu. Nečesaný odchází z vězení.

2. září 2015 - Kadeřnice u soudu v Hradci uvedla, že jako útočníka Nečesaného poznala.

1. dubna 2016 - Krajský soud poslal Nečesaného na 13 let do vězení.

31. srpna 2016 - Odvolací senát vrchního soudu pravomocně rozhodl, že Nečesaný si odpyká 13 let.

21. prosince 2017 - Soud Nečesanému přerušil výkon trestu, dokud NS nerozhodne o jeho druhém dovolání. Nečesaný opouští věznici Bory.

18. dubna 2017 - NS podruhé zrušil rozsudek a kauzu vrátil do HK novému soudci.

6. září 2017 - Při jednání v Hradci kadeřnice opakovaně označila za útočníka Nečesaného.

20. listopadu 2017 - Soud muže napočtvrté zprostil obžaloby.

Březen 2018 - Vrchní soud opět vrátil kauzu do Hradce.

27. dubna 2018 - Nečesaný podal stížnost k Ústavnímu soudu.

14. května 2018 - Krajský soud ho opět zprostil obžaloby.

28. listopadu 2018 - Vrchní soud zrušil rozsudek, který zprošťoval Nečesaného viny. Kauzu bude pošesté řešit krajský soud.

14. prosince 2018 - Nečesaný podal další ústavní stížnost.

12. února 2019 - Ústavní soud se zastal Nečesaného a zrušil rozhodnutí Vrchního soudu z listopadu 2018.

