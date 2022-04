V době útoku na kadeřnici bral Nečesaný drogy. Stíhání ho změnilo, říká babička

Lukáš Nečesaný žil u své babičky v Hořicích v době, kdy se tam trestný čin stal. Nyní se její vnuk podle ní bojí do města jezdit a kvůli negativním reakcím veřejnosti si změnil vzhled i jméno. Nyní vystupuje pod jménem své manželky jako Lukáš Bartoš.

Útok na kadeřnici se stal 21. února 2013. Pachatel ženu udeřil do hlavy polenem a vzal jí přes 10 tisíc korun. Obžaloba z činu vinila tehdejšího středoškolského studenta Nečesaného, který pak strávil dva roky za mřížemi.

Napadená kadeřnice Nečesaného nejprve jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka, poznala ho prý podle úsměvu. Podle soudních znalců trpěla po napadení výpadky paměti.

Královéhradecký krajský soud mladíka opakovaně poslal do vězení, dostal šestnáctiletý a poté třináctiletý trest. Po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostili viny. Pražský vrchní soud osvobozující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání.

Zprošťující rozsudek potvrdil až v březnu 2019. Soudce k tomu tehdy uvedl, že rozhodnutí je z jeho pohledu špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl jinou možnost. Justice mladíka nakonec definitivně zprostila viny kvůli nedostatku důkazů a případ zůstal neobjasněný.

„Zničili mu život“

„Zničili mu život, to mi nikdo nevymluví,” vypověděla dnes u Obvodního soudu pro Prahu 2 Marie Nečesaná. „Nebyl svatej, flákal školu, dělal blbosti, vůbec doma nebyl. Byl strašně hodnej, ale měl špatnou pubertu. Policie toho zneužila,” vyprávěla babička.

„Co přišel z vězení, je úplně jinej člověk, nejezdí ke mně, bojí se do Hořic. Když chci vidět pravnučku, musím za nimi 200 kilometrů. Je věčně zavřený doma,” řekla. „Když se představil jako Nečesaný, neměl šanci sehnat práci ani brigádu,” pokračovala.

Odškodné Ministerstvo spravedlnosti Nečesanému za způsobenou nemajetkovou újmu vyplatilo přes 1,2 milionu: za každý den ve vazbě 1 000 Kč ,

, za den ve vězení 1 500 Kč , respektive 2 000 Kč za období, kdy už byl ženatý,

, respektive za období, kdy už byl ženatý, za nezákonné stíhání dostal muž 1 500 Kč měsíčně, tedy celkem 108 tisíc korun. Takové zadostiučinění pokládá ministerstvo za dostačující a usiluje o zamítnutí žaloby.

„Hodně lidí tomu věří, nikdo mu to už neodpáře,” uvedla k obvinění svého vnuka. „Já jsem s ním byla doma, já jsem věděla na sto procent, že to ten kluk udělat nemohl. Byla jsem na detektoru lži, ten to potvrdil,” prohlásila.

Soud dnes mezi důkazy přečetl i dřívější výpověď bývalé přítelkyně Nečesaného, která uvedla, že v období před incidentem v kadeřnictví bral pervitin a až třikrát denně kouřil marihuanu.

V té době měl také podle ní odklad školy, protože mu hrozil vyhazov kvůli častým absencím. Dlužil jí také několik tisíc korun.

Na žádost ministerstva u soudu zazněly rovněž Nečesaného dopisy z vazby, které adresoval rodině i kamarádům. V nich mimo jiné psal, že ve vězení „to není až tak přehnané, jak se říká”, že jídlo je dobré a že je sám na pokoji, kde si čte nebo se učí. Zástupkyně ministerstva v té souvislosti označila za účelové Nečesaného tvrzení, že v té době trpěl depresemi.

Soudkyně přečetla i dopisy, které při trestním řízení napsali Nečesaného příbuzní napadené kadeřnici. Žádali ji, aby změnila výpověď, a hrozili jí žalobou za nemajetkovou újmu. Žena kvůli tomu skončila u psychiatra a požádala o policejní ochranu.

Žádal 20 milionů, pak slevil na 10

Nečesaný žádal po ministerstvu spravedlnosti původně 20 milionů korun. Úřad mu za způsobenou nemajetkovou újmu vyplatil přes 1,2 milionu. Takové zadostiučinění pokládá ministerstvo za dostačující a usiluje o zamítnutí žaloby. Posttraumatickou stresovou poruchu Nečesaný podle úřadu neprokázal.

7. ledna 2022

Při říjnovém jednání advokát Nečesaného uvedl, že jsou ochotní jednat o mimosoudním vyrovnání a požadují 10 milionů korun, což označil za padesátiprocentní ústupek. Ministerstvo ale platit odmítá.

Nečesaného prarodiče, rodiče, manželka a bratr rovněž chtěli po ministerstvu odškodné, nároky vyčíslili na celkem 25 milionů. Poté, co jim úřad nevyhověl, podali žaloby, které ale později stáhli.