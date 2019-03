Policie musí dál hledat pachatele přepadení kadeřnice z kauzy Nečesaný

Vrchní soud v Praze, který případ projednával už pošesté, potvrdil zprošťující verdikt Krajského soudu v Hradci Králové. Je to už třetí pravomocný verdikt v kauze, ty předchozí vždy zrušil Nejvyšší soud po dovolání obžalovaného.

Proti poslednímu zprošťujícímu rozsudku hradeckého krajského soudu se přitom odvolala státní zástupkyně. Zatím sice není jasné, zda státní zastupitelství využije práva podat i další dovolání k Nejvyššímu soudu, ale pro policii je to už v tento moment signál pokračovat ve vyšetřování a znovu vyhodnocovat důkazy.

„Musíme dál pokračovat ve vyšetřování tohoto zvlášť závažného zločinu s cílem zjistit jiného pachatele. Našim jediným cílem je případ uzavřít. Nezbývá nám, než navázat tam, kde jsme skončili,“ řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

Policie bude pracovat i s informacemi a výpověďmi, které má od dosud obžalovaného Lukáše Nečesaného. Zatím přitom není jasné, jaká právě jemu připadne role v pokračujícím vyšetřování.

Faktem zůstává, že se tehdy na policii po incidentu v kadeřnictví přihlásil jako svědek. „Pan Nečesaný se už vyjádřil ke všemu, k čemu se vyjádřit mohl. Co věděl, to už řekl,“ poznamenal pro iDNES.cz obhájce Oldřich Chudoba (o prvním rozsudku čtěte v článku Soud poslal na 16 let do vězení Lukáše Nečesaného).

Dosavadní obžaloba tvrdila, že tehdy dvacetiletý student gymnázia Lukáš Nečesaný udeřil 21. února 2013 kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes deset tisíc korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej však označila za útočníka.

Mladík vinu od začátku komplikovaného procesu popíral. Hradecký krajský soud v minulosti mladíka opakovaně poslal do vězení, ale poté ho po zásahu Nejvyššího soudu dvakrát zprostil viny. Vrchní soud osvobození vždy zrušil, vyžadoval také změnu trestního senátu u soudu krajského, posledně do případu zasáhl Ústavní soud.

Krajský soud Nečesaného nejprve potrestal 16 lety vězení, vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi jeden a půl roku, poté se dostal na svobodu po zásahu Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v Brně opakovaně poukázal na chyby v dřívějším průběhu kauzy, kdy soudy vždy uznaly vinu obžalovaného. Advokát Zdeněk Koudelka už dříve označil případ za debakl obecného soudnictví, jeho klient je podle něj obětí války vrchního soudu s Nejvyšším soudem.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička v odůvodnění potvrzení zprošťujícího rozsudku řekl, že jeho rozhodnutí je sice špatné, ale že vzhledem k procesní situaci se žádné lepší nenabízí.

Nečesaný přijal středeční rozhodnutí s velkou úlevou. „Budu se teď věnovat rodině, škole a práci,“ prohlásil.