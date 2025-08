Luční bouda se v omezené míře otevře i hostům zvenčí, nutná bude rezervace

Majitelé Luční boudy se k uzavření pro neubytované hosty rozhodli po sporech se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Chata je od 1. června k dispozici jen ubytovaným hostům. Ostatní turisté se od té doby dovnitř nedostali, nekoupili si tam občerstvení, nezašli na toaletu.

Nyní Luční bouda umožní vstup nově alespoň do naplnění zmíněné nevyužívané kapacity. Příležitost bude mít omezený počet návštěvníků na základě předchozí rezervace. Tu si lze zajistit online i na místě. Vstup do restaurace je tak po objednání možný denně od 12:00 do 20:00, v neděli do 15:00. Zákazník obdrží PIN a může dovnitř.

„Jde o zhruba 30 až 40 lidí denně, opravdu tím pouze doplňujeme kapacitu vyčleněnou pro hotelové hosty. Dnes už si tu někteří turisté rezervaci provedli, ale mnoho ne, celý den tu prší,“ popsal spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš.

„K žádnému dalšímu otevření Luční boudy nedochází, protože komunikace s ministerstvem životního prostředí ani se Správou KRNAP zatím nijak nepokračuje,“ řekl.

Majitelé vysvětlili, že aspoň částečným otevřením restaurace reagují na přání návštěvníků, kteří procházejí po hřebenu a chtěli by si odpočinout.

Spor se Správou KRNAP a ministerstvem je zejména o ukládání pokut, ale také o příjezdovou cestu k Luční boudě coby klidovém území. Spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová prohlásila letos, že ochranáři hotel pokutami šikanují. Dávají je za vjezd aut do klidového území na hřebeni Krkonoš dodavatelům, kteří nemají vyřízené povolení. Správa KRNAP šikanu odmítla s tím, že jinde než na Luční boudě problémy nejsou. Nato si na současnou praxi v médiích postěžovali i někteří další provozovatelé bud.

Luční bouda podle vlastníků dál zajišťuje provoz Záchranné služby Vrcholky hor z. s. i dobrovolného hasičského družstva. Pro další informace provozovatelé odkazují na web Luční boudy.