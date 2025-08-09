Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

  11:25
Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud byly tyto služby k dispozici pouze ubytovaným hostům a restaurace také neubytovaným návštěvníkům do vyčerpání kapacity.
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025) | foto: ČTK

Luční bouda v Krkonoších
21 fotografií

Luční bouda omezila provoz 1. června, od té doby byla přístupná jen ubytovaným. Majitelé boudy to zdůvodnili spory se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP).

Od 1. srpna provozovatelé znovu zpřístupnili restauraci i neubytovaným návštěvníkům, ale jen po rezervaci.

„Majitelé dojednali kompromis s ministerstvem životního prostředí. Na tomto základě otevře od soboty 9. srpna pro návštěvníky bufet a toalety. Vstup do restaurace bude umožněn na základě rezervace,“ uvedli provozovatelé. Rezervace je možná na webové adrese.

Luční bouda se v omezené míře otevře i hostům zvenčí, nutná bude rezervace

„KRNAP nám zabraňují, abychom provozovali jak Luční, tak i Labskou boudu. Jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ řekl spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš.

Podle něj dostali od ministerstva příslib, že na přechodnou dobu budou mít možnost v krizových situacích, například když budou potřebovat urgentně kvůli poruše, aby k nim dojel údržbář, poslat on-line žádost o výjimku ze zákona pro vjezd na Správu KRNAP, což by mělo vyřízení žádosti uspíšit.

Majitelé Luční boudy se 150 lůžky, restaurací a dalšími službami, která je v místě národního parku, kam je pro vjezd nutné získat výjimku ze zákona, obviňují Správu KRNAP ze šikany, ta to odmítá. Podle majitelů správa parku nezákonně pokutuje vjezd jejich dodavatelů k objektu, a tím ohrožuje jeho provoz.

Zavření Luční boudy není náhoda, tvrdí starostka. Načasování majitelka odmítá

Stejná pravidla se vztahují na více než deset objektů v klidovém území KRNAP a přírodní zóně národního parku. Luční boudu v minulosti podpořily i některé další krkonošské boudy.

Správa KRNAP oponuje, že nebrání vjezdu zásobování ani servisu, který je pro provoz bud nutný. Není však přípustné, aby vozidla vjížděla do nejcitlivějších částí NP bez platné výjimky ze zákona, takový vjezd je pak nelegální, uvedl KRNAP.

O povolení pro vjezd je nutné požádat na Správě KRNAP pro každé vozidlo zvlášť. Správa výjimku uděluje bezplatně. Majitelé a nájemci nemovitostí v klidovém území mají na výjimku ze zákona nárok. Nařízení se vztahuje na veškerá motorová vozidla včetně dodavatelů restauračních a ubytovacích objektů. Podle některých boudařů ale vyřízení povolenek často trvá příliš dlouho, což jim komplikuje práci.

Luční bouda ve výšce 1 410 metrů nad mořem patří k nejnavštěvovanějším horským boudám v Krkonoších.

3. června 2025

Rozstřel

Luční bouda se v omezené míře otevře i hostům zvenčí, nutná bude rezervace

