Odmítnutí rekordu i skupiny o titul. Přesto má hradecký fotbal nadějné vyhlídky

Měli dva zápasy na to, aby posunuli svůj v té chvíli vyrovnaný bodový rekord po 30. ligovém kole. A jeho posunutím by se po tříleté pauze s velkou pravděpodobností protlačili do nadstavbové skupiny...