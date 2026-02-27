Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Tomáš Plecháč
Ladislav Pošmura
,
  13:00
Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních sítích prezentovat smlouvy, které podle ní poukazují na plýtvání veřejnými prostředky. Správa parku to však odmítá.

Loni v létě boudařka Sovová na protest dočasně omezila provoz největšího horského hotelu na hřebenech.

Luční bouda se včetně komunikace nachází v klidovém území s nejpřísnějším režimem ochrany přírody a podle Kláry Sovové stále nemá zajištěný „bezproblémový přístup“ pro údržbu a zásobování. Dodavatelům a řemeslníkům, pokud nemají výjimku ze zákona, hrozí pokuty.

„Správa KRNAP odmítá uznat, že tady je místní komunikace a vyznačila tu klidové území. Nechce mi dát výjimku, tak jak jsem se na tom dohodla s ministerstvem životního prostředí. Po uzavření Luční boudy jsem byla nařčena, že si beru návštěvníky Krkonoš jako rukojmí. Proto jsem si řekla, že budu upozorňovat na to, co správa parku dělá špatně,“ vysvětluje podnikatelka, která do posledních parlamentních voleb šla jako dvojka krajské kandidátky Motoristů sobě, ale do parlamentu se nedostala.

Boudařka podle svých slov už připravuje další díl „seriálu“, kde chce upozornit na další nákladnou aktivitu.

27. února 2026

