Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Písničkářku inspiruje bouře, ticho i lidé z vlaku. Muziku poslouchá u koní

Autor:
  7:58
Písničkářka Lucie Dlabolová

Písničkářka Lucie Dlabolová | foto: Petr Dlabola

Písničkářka Lucie Dlabolová
Písničkářka Lucie Dlabolová
Klavíristka a basista: Lucie a Petr Dlabolovi
První klip k albu Lucidní snění Lucie Dlabolové vznikl na píseň Jsi rorýs.
7 fotografií
Z alba Lucidní snění je už na první poslech cítit přesně to, co o něm protagonistka Lucie Dlabolová říká: Písně nesoucí melancholii i jemnou poťouchlost vznikaly „za kamny v závějích sněhu“ s výhledem na venkovské zahrady. Autentická výpověď se drží na hraně indie folku, alternativního popu a šansonu s jemnými jazzovými přesahy.

Někdejší dramaturgyně hradeckého Klicperova divadla, zpěvačka, skladatelka a zdravotní klaunka nebere svůj debut coby začátek kariéry, ale jako její přirozené vyústění.

„Dvanáct písní vznikalo několik let – doma u klavíru, při cestách vlakem i při jízdách na koni,“ uvádí.

Texty si napsala zčásti sama, jeden brněnsky sebeironický dodala držitelka ceny Magnesia Litera Dora Kaprálová, silné je souznění s neokázale intimní poezií herce Jána Sedala, který dobře věděl, že „kdo v noci nikdy neplakal, ach Bože neví nic...“

Už první klip k albu vznikl na píseň s jeho textem Jsi rorýs. „Je to rozhovor s rorýsem, který celý svůj život stráví v letu. Písnička je víc jednostranným rozhovorem, modlitbou, touhou být uviděn. Pochopení, že tato prozření mívají jenom prchavé trvání. Text básně ‚spíš v letu a bdíš‘ navíc doplňuje obraz Lucidního snění,“ říká autorka.

Písničkářka Lucie Dlabolová
Písničkářka Lucie Dlabolová
Písničkářka Lucie Dlabolová
Klavíristka a basista: Lucie a Petr Dlabolovi
7 fotografií

Brněnská rodačka si CD vydala sama pod značkou LUCiDlab stejně jako před časem výběrové LP Slunce na peřinách s písněmi svého otce, skladatele zejména divadelní a filmové hudby a osobitého písničkáře Jiřího Bulise.

Už je to delší dobu, co jste odešla z Klicperova divadla...
Můj život se po narození dětí začal postupně ubírat jinými cestami. S divadelností se potkávám ve svých současných aktivitách, ať už je to působení na trutnovské ZUŠ jako učitelka literárně-dramatického oboru nebo v praxi zdravotní klaunky. Divadelní provoz mi nechybí, ale divadelní magie a takové to leckdy sebestředné, ale fascinující opojení příběhy, obrazy a vůní dýmostroje občas ano.

Jak vzpomínáte na své hradecké působení?
To byly takové hravě blouznivé, mladé a bezstarostně bezdětné roky, kdy kromě toho, že se v Klicperově divadle za Vladimíra Morávka inscenovaly pozoruhodné a dost opulentní inscenace, jsme žili na ubytovně rozmarným a veselým komunitním životem, často to bylo docela poťouchlé a občas i emocionálně vypjaté. Třeba herec Filip Rajmont se s oblibou převlékal do generálské uniformy po svém dědečkovi a jako jeho suita jsme často táhli nočním Hradcem na karaoke party. Taky jsem se jako dramaturgyně potkala se svými režisérskými idoly jako Jan Antonín Pitínský, zmiňovaný Vladimír Morávek, Marián Pecko, Arnošt Goldflam, Jakub Krofta nebo Zoja Mikotová.

Jedním z nekrásnějších vinylových počinů posledních let je vaše vydání písničkářské tvorby vašeho tatínka. Co vás k tomu vedlo?
HaDivadlo slavilo padesáté jubileum a při té příležitosti nabídlo podpořit reedici CD Tiché písně. Říkala jsem si, že když už se do oživení zájmu kolem Jiřího Bulise bude vkládat energie, tak proč to neudělat důkladněji a jinak? Vždycky mě zajímalo, jak by asi bývalo vypadalo jeho vinylové album, a zároveň se to nabízelo koncipovat jako „bestofku“ – to nejlepší z tátovy hudby ve striktně omezeném časovém horizontu 40 minut, což je největší délka, jakou unese zvuk vinylové desky.

Název Slunce na peřinách navrhl Martin Kyšperský, s ním a Břéťou Rychlíkem jsme připravili dramaturgii alba, bylo na tom nejtěžší nezařadit některé písničky, které jsme za nejlepší z tátovy písňové tvorby taky považovali.

Co myslíte, že by říkal na vaši tvorbu?
To je těžká otázka, nevím, snad by byl potěšen, že jsem se po dlouhé době ke hraní zase vrátila, a možná bychom vedli dlouhé diskuse o aranžích, rytmice a hře na piáno... On si vždycky zapisoval popěvky, které jsem jako dítě vymýšlela a zpívala, mám je od něj zaznamenané v jeho notových sešitech i s texty. Takže by asi byl rád. Možná by řekl: Tak vidíš, že ti to chození do klavíru k něčemu nakonec bylo.

V životopise máte i položku zdravotní klaun...
Je to práce snů! Nejlepší na ní jsou workshopy, kdy dospělí lidé zkoumají vlastní trapnost a směšnost, zkoumají, jak selhávat, to je skvělá zkušenost.

Říkáte, že písničky na Lucidní snění jste sbírala časem.
Ano, písničky se mi pozvolna vynořovaly několik let, nejvíc se to dělo v době covidové, kdy bylo na tvorbu víc času a moje pozornost se mohla ubírat i tímto směrem. Jednu chvíli se mi úryvky písniček i zdály ve snech.

Je z nich cítit, že jste vyměnila město na přírodu. Je to tak?
Žijeme s rodinou nedaleko Dvora Králové, přišlo mi důležité ukotvit se v krajině, zahradě a obyčejných činnostech, jako je nošení klacků z lesa, chování slepic a koní, pěstování zeleniny a zalévání zahrady konví. Dcery strávily dětství v lese a na stromech, umí si zatopit v kamnech a usušit seno, kolem bláto a lítání s klacky po krajině. To mi připadalo analogově zemité a hojivé.

Co vás inspiruje?
Pozorování přírody, zahrady, lidí ve vlaku, poslouchání ticha, ptačího zpěvu, dobrá muzika, silný film, divadlo, obrazy, poezie. Fascinace bouřkou. Snění. Láska ke světu a strach o něj.

Co posloucháte doma?
Nejčastěji poslouchám hudbu, když jdu kydat hnůj ke koním. Vezmu si sluchátka, gumáky, pláštěnku a lopatu s kolečkem. Bývá toho tak akorát na soustředěný poslech jednoho alba. Teď naposledy mě moc bavila deska Teď od Jiřího Imlaufa.

Čím vás oslovily básničky brněnského herce Jána Sedala?
Křehkostí a až dětsky naivní duší bouřliváka, buřiče a bohéma. S Janem jsme se znali a kdysi spolu i dělali divadlo, byla jsem jako dramaturgyně u jeho první divadelní režie v inscenaci brněnského HaDivadla Zpátky a zase tam. Poezii posílal jako noční SMS, pípaly na telefonu v nejneuvěřitelnější noční hodiny.

Ale taky jsem zhudebnila po jednom textu Hanky Voříškové a Dory Kaprálové. Dora mi text k písničce Rodná Údolní poslala jako dárek k narozeninám, nedávno jsme spolu s ní a filmařkou Natašou von Kopp natočily videoklip o návratu do rodného bytu, točilo se to v Rezidenci Kafé Kaprál, bývalém bytě rodiny Kaprálových, kam jsem jako dítě často chodila na návštěvy. Myslím, že se nám povedlo tklivě i poťouchle zhmotnit sny o dávné minulosti a s radostí se zase odebrat do přítomnosti.

Máte s albem nějaké plány či vystoupení?
Máme naplánované koncerty hlavně v duu s mým mužem, basistou Petrem Dlabolou, ale občas se nám, doufám, podaří zahrát si i s muzikanty, kteří se na nahrání desky podíleli: s kytaristou Markem Doubravou a bubeníkem Milošem Dvořáčkem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Nezvyklý test ve dvorské zoo. Elitní lezec zkoušel uniknout z výběhu opic

Sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin...

Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český...

Je to tam! Vítězové Balonového nebe minuli věž jen o centimetry, průlet natočili

Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. září 2026).

Posádka z Českých Budějovic zvítězila při Balonovém nebi 2026 v Hradci Králové v soutěži, který balon se průletem nad městem nejvíce přiblíží ikonické Bílé věži. Vítězný balon minul cíp věže o 60...

Špindlerův Mlýn už ví, kdy otevře propojené tratě za miliardu. Ukázal novou značku

Středisko Špindlerův Mlýn - město i skiareál - mění vizuální identitu. (8. září...

Největší český skiareál a město Špindlerův Mlýn budou vystupovat pod jednotnou vizuální identitou. Tvoří ji nápis Špindlerův Mlýn se zaříznutým písmenem N v prvním slově. Připomíná půdorys otevřených...

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

Písničkářku inspiruje bouře, ticho i lidé z vlaku. Muziku poslouchá u koní

Písničkářka Lucie Dlabolová

Z alba Lucidní snění je už na první poslech cítit přesně to, co o něm protagonistka Lucie Dlabolová říká: Písně nesoucí melancholii i jemnou poťouchlost vznikaly „za kamny v závějích sněhu“ s...

13. září 2026  7:58

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

vydáno 13. září 2026

Autokemp by jednou mohl být opravdovou rozkoší, říká nový šéf areálu u Rozkoše

Nový plážový bar v Autokempu Rozkoš (červenec 2026)

Autokemp Rozkoš v České Skalici prochází nevídanou proměnou. V zařízení, které mělo pověst socialistického skanzenu, kde se zastavil čas, investovali do oprav, nového plážového baru s písečnou pláží,...

12. září 2026  7:09

Rozhledna Milíř v hradeckých lesích opět otevírá, dřevo vyměnili za ocel

Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.

Od soboty 12. září se turisté znovu podívají na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem na Královéhradecku. Už před pěti lety stavbu sužovaly patálie s hnilobou a strakapoudy, kvůli nimž se měnily...

11. září 2026  15:05

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

11. září 2026  15:02

Zaplaťte 322 milionů, žádá developer město. Viní ho ze zpoždění projektu

Lokalita v hradeckých Kuklenách, kde se pod zemí nacházejí pravěké rondely.

Téměř 322 milionů korun chce po Hradci Králové v předžalobní výzvě společnost Endeta, která už roky připravuje stavbu obchodní zóny Nová Zelená poblíž dálnice D11 v městské čtvrti Kukleny. Město...

11. září 2026  13:58

Hana podle Mornštajnové se vrací na hradecké jeviště, zájem je opět velký

V titulní roli se představuje nová posila královéhradeckého souboru Lucie...

První divadelní adaptace knižního bestselleru Hana autorky Aleny Mornštajnové se po roce vrací do Hradce Králové. Obnovená premiéra se uskuteční v sobotu 12. září od 19 hodin ve Studiu Beseda....

11. září 2026  10:55

Nezvyklý test ve dvorské zoo. Elitní lezec zkoušel uniknout z výběhu opic

Sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin...

Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český...

10. září 2026  18:04

Čekám na útok včel, tvrdil muž v Labi strážníkům. Odvezla ho záchranka

Muž v Labi v Hradci Králové čekal údajně na včely. (7. září 2026)

Zvláštní výjev se odehrál v pondělí odpoledne nedaleko vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. V Labi tam stál mladý muž, na hlavě deku a nechtěl vylézt ven. Když přijeli přivolaní strážníci,...

10. září 2026  13:08

Hradec hledá ředitele Správy nemovitostí, jež přišla podvodem o 46 milionů

Magistrát města Hradce Králové

Hradecká radnice chystá výběrové řízení na ředitele Správy nemovitostí Hradec Králové. Městská firma v červenci přišla kvůli podvodu s falešnými bankéři o 46 milionů korun, kvůli čemuž rezignovala...

10. září 2026  10:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chceme trápit bohatší kluby, plánuje manažer hradeckých hokejistů

Hradecký manažer Aleš Kmoníček prohrál sázku. Ta se však bude zřejmě ještě...

Sice do prvního zápasu zbývá ještě téměř týden, ale hokejový Hradec věří, že na startu bude mít lepší pozici. „Je fajn, že prozatím, a ťukám všude možně, jsme neřešili nějaké vážné zranění jako v...

10. září 2026  8:52

Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

Sestřih zápasu
Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....

9. září 2026  19:01,  aktualizováno  21:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet