Mladý student, který na sociálních sítích pravidelně informuje o předpovědi počasí, nedávno zaujal svými snímky bouřkového pásu zvaného shelf cloud, který se přehnal přes Hradec. Po pár měsících už má přes tisíc sledujících. „Už jako malý jsem rád sledoval modely i meteorologické aplikace o počasí. Věnuji se tomu už tři nebo čtyři roky. Nejprve jsem sledoval hlavně letní situace s bouřkami, později i klasické předpovědi,“ říká amatérský meteorolog a lovec bouřek, který si zatím kvůli nízkému věku nepřeje uvádět celé jméno.
Blesky létaly každých pět sekund. Nejděsivější byl vítr a fakt, že jsem bez dat netušil, jak dlouho to bude trvat a jestli už jsme na maximu bouře.