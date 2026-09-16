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Ladislav Pošmura
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Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026) | foto: FB Bouřkář CZ - Meteo a radar

Čtrnáctiletý Matyáš z Hradce Králové letos založil na facebooku profil Bouřkář CZ - meteo a radar. Věnuje se sledování radarů a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před extrémy počasí, dává rady dalším fotonadšencům a jako správný lovec bouřek by rád vyrážel do terénu.

Mladý student, který na sociálních sítích pravidelně informuje o předpovědi počasí, nedávno zaujal svými snímky bouřkového pásu zvaného shelf cloud, který se přehnal přes Hradec. Po pár měsících už má přes tisíc sledujících. „Už jako malý jsem rád sledoval modely i meteorologické aplikace o počasí. Věnuji se tomu už tři nebo čtyři roky. Nejprve jsem sledoval hlavně letní situace s bouřkami, později i klasické předpovědi,“ říká amatérský meteorolog a lovec bouřek, který si zatím kvůli nízkému věku nepřeje uvádět celé jméno.

Blesky létaly každých pět sekund. Nejděsivější byl vítr a fakt, že jsem bez dat netušil, jak dlouho to bude trvat a jestli už jsme na maximu bouře.

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Chci ukazovat krásu i varovat, tornádo na Moravě byl zlom, říká 14letý lovec bouřek

Premium
Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)

Čtrnáctiletý Matyáš z Hradce Králové letos založil na facebooku profil Bouřkář CZ - meteo a radar. Věnuje se sledování radarů a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před...

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