Mladík kvůli pár stokorunám přepadl a povalil ženu o holi, záhy ho dopadli

Přepadení se odehrálo ve čtvrtek 5. listopadu kolem čtvrt na tři odpoledne.

Na linku 158 se tehdy obrátil muž, který oznámil, že když vycházel z domu v ulici U Studénky, všiml si, že na chodníku leží stařecká hůl a opodál se těžce zvedá žena, které přispěchal na pomoc.

Seniorka pak popsala přivolané hlídce, že ji neznámý muž srazil na zem, vytrhl jí tašku a utekl. Z útoku vyvázla bez zranění, přišla však o malý nákup a peněženku s několika stokorunami, osobními doklady a platební kartou.

Do pátrání po násilníkovi se hned zapojily i další hlídky. „Díky rychlosti a výborné místní znalosti policisté pachatele zadrželi po necelé hodině a půl přibližně 1,5 kilometru od místa činu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Psovod se služebním psem pak našel v nedalekém lese pod listím zahrabanou bundu, která patřila podezřelému, a také ukradenou peněženku. Látková taška s nákupem se našla odhozená v křoví nedaleko místa činu, kde si jí všiml náhodný kolemjdoucí.

Pachatelem je devatenáctiletý mladík ze Semilska, který se k činu přiznal. Už na začátku září na něho podal státní zástupce návrh na potrestání za krádež peněz, které se dopustil na konci července v Trutnově.

Policisté mladíka obvinili z loupeže a neoprávněného opatření platebního prostředku. Hrozí mu trest vězení od 2 do 10 let. Soud ho poslal do vazby.