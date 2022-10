Lupič vyhrožoval družce, aby jej neudala. Zadrželi ho při vynášení koše

Policisté nyní pátrání po muži odvolali. Podařilo se jim ho zadržet v neděli vpodvečer.

S objasněním pomohli zejména občané, kteří se přihlásili poté, co muže poznali na videozáznamu ze 30. srpna z přepadení čerpací stanice v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou. Čerpadlářka tam zahnala na útěk muže v respirátoru, který na ni přišel s nožem. Lehce ji však zranil na ruce.

„Po zjištění totožnosti vydal státní zástupce na 45letého muže předběžný souhlas s jeho zadržením. Muže kriminalisté zadrželi na Slezském Předměstí v Hradci Králové na chodníku před jedním z bytových domů, když vynášel koš s odpadky,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Policisté navíc zjistili, že muž má na svědomí další dva skutky. Nyní je obviněn ze čtyř trestných činů: loupeže, vydírání a krádeže v jednočinném souběhu s poškozením cizí věci.

Kriminalisté muže podezřívají, že v noci z 25. na 26. srpna v obci Urbanice na Královéhradecku vykradl jednu firmu. Po vypáčení okna a dveří si odnesl příruční pokladnu, avšak bez hotovosti. I tak způsobil firmě škodu 25 tisíc korun.

„Zločin vydírání měl spáchat krátce po loupežném přepadení benzinky na své družce, kterou s nožem v ruce nutil k mlčení o jeho trestné činnosti,“ řekla mluvčí.

V pondělí policisté prostřednictvím státního zástupce podali žádost o vzetí obviněného do vazby. Mohl by se skrývat, ovlivňovat svědky nebo pokračovat v trestné činnosti. Za jeho skutky mu hrozí trest 2 až 10 let vězení.